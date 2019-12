AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-06 14:37:24

Betaler Nvidia 70 procent mere for hukommelse til RTX grafikkort?

Ifølge informationer fra en Hong Kong retailer, Components-Mart, koster GDDR6 modulerne Nvidia køber fra Micron 70% dyrere end GDDR5.

Selvom GDDR6 performer forholdsmæssigt bedre end GDDR5, så kan prisen uden tvivl være en af årsagerne til RTX er en tand dyrere end GTX grafikkort, og meget vel kunne være bevæggrund for antallet af RAM på RTX er det samme som på GTX modellerne.



Tyske 3DCenter.org, skriver Micron kræver $11.69 pr. GB for 2000 1GB 14Gbps GDDR6 moduler, og ”kun” $6.84 for samme mængde 8Gbps GDDR5 – rundt regnet 70% mere for GDDR6 for 75% bedre hastighed.



Holder informationerne stik, koster RAM til RTX 2080 Ti $129, og hhv. 2080 og 2070’s $94. $39 mere end på GTX 1070 Ti. Prisen på GDDR5X vi ser monteret på GTX 1080 Ti og GTX 1080, melder historien intet om.



Det vil med andre ord have krævet solid budgetallokering hos NVIDIA på GDDR6 fronten.



