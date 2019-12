AUTHOR : Lars

Custom Radeon RX Vega grafikkort rammer butikkerne næste måned

Vi er mildest talt træt af at vente på AIB for sendt deres Custom Radeon RX Vega grafikkort ud i butikkerne. Nu tyder det dog på oktober bliver måneden, hvor herlighederne slippes fri

Går alt efter planen, kan vi måske forvente custom Radeon RX Vega grafikkort rammer butikshylderne i oktober. Det er efterhånden noget tid siden den officielle release af Radeon RX Vega grafikkortet blev løftet, og vi venter nu på de spændende AIB grafikkort bliver tilgængelige.



Informationerne stammer fra 2017If og Tech Power Up, som efter sigende har opsnuset informationerne om oktober er måneden hvor det sker.



Vi har allerede set custom designet RX Vega 64 og RX Vega 56 ROG Strix series fra ASUS, så vi venter sådanset bare på de trykker på release knappen.



Tech Power Up skriver følgende:



“AIB partners will begin announcing their custom-design RX Vega series products in the coming weeks, with retail availability slated for mid-October. Radeon RX Vega 64 is currently available in three AMD-reference design SKUs, the standard reference-design, the premium “silver” air-cooled reference-design, which features a brushed aluminium cooler shroud and LED ornaments; and a more premium AIO liquid-cooled variant with higher clocks. The RX Vega 56 is available in vanilla standard reference-design”



