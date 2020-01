AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-04-27 13:55:54

Er et AMD NAVI PCB med 256-bit GDDR6 konfiguration blevet lækket før tid

Fremviste PCB understøtter GDDR6 hukommelse, og kan håndtere op til 8 single-sided moduler, hvilket betyder det unavne grafikkort bliver bygget med 8GB eller 16GB. Vi ser også et PCB med 8 faset VRM og dual 8-pin power connectors.

Et AMD board for endnu ikke lancerede grafikkort, er lækket via forummet på Baidu.



Ifølge tidligere AMD udtalelser, er 256-bit grafikkort ikke henvendt til entusiaster. Med Radeon VII som topnotch grafikkort på nuværende AMD udbud, kan vi måske være vidne til Radeon RX 680 eller RX 3080.



Buildzoid fra Actually Hardcore Overclocking, har allerede brygget en video, som analyserer på de lækkede billeder.



Kilde & Billeder

Baidu via Komachi