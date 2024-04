Intel ARC Battlemage GPU Detaljer

Vi begynder at se de første tegn på at Intel ARC Battlemage er tættere på at være klar til hylderne.

3 apr. 2024 kl. 10:14 Af Maria DEL:

Der er nye rygter om Intels ARC Battlemage GPU, der er begyndt at dukke op. Denne gang er der beviser for dens eksistens i forsendelsesmanifestet, hvoraf det ene angiveligt skulle være en high-end GPU. Forsendelsesmanifestet blev offentliggjort af den erfarne lækker 188号 (@momomo_us) på X, tidligere kendt som Twitter.

Skærmbilledet viser to Battlemage GPU-betegnelser: G21 og G10. Angiveligt forventes G21-varianten at være topmodellen, der lever op til Intels løfte om at konkurrere med rivalernes kraftfulde modeller som NVIDIA GeForce RTX 4080 og 4090, eller AMD's Radeon RX 7900 XT.

Desuden har tidligere rygter og rapporter antydet, at Battlemage G21 vil have en TDP under 225W, mens G10 vil være en midrange GPU med en TDP under 150W. Det eneste problem her er tiden - der er stor sandsynlighed for, at NVIDIA vil lancere Blackwell-drevne GeForce RTX 50-serien tættere på slutningen af året.

Med andre ord kan Intel igen ende med at være efterladt af Battlemage, præcis som med Alchemist, da serien blev lanceret tilbage i 2022 og blev sammenlignet med de indgangsniveau- og mid-range RTX 30-serie GPUs.