NVIDIA lancerer RTX A400 og A1000

NVIDIA lancerer RTX A400 & A1000, nye entry-level professionelle grafikkort. Mere effektive applikationer i CAD, videoredigering og andre professionelle områder.

17 apr. 2024 kl. 10:18 Af Maria DEL:

NVIDIA har udvidet sit sortiment af professionelle workstation GPU'er ved at introducere modellerne RTX A400 og RTX A1000. Disse entry level kort, der er baseret på Ampere-arkitekturen, er de første i NVIDIAs low-end desktop professionelle grafik line-up til at have Tensor Core og RT Core teknologier.

Både RTX A400 og RTX A1000 er bygget på Samsungs 8nm GA107-kerne og er designet til at operere inden for en 50W termisk design power (TDP). De bruger aktive kølesystemer og overholder halvhøjde, halvlængde (HHHL) formfaktoren. Hvert kort er udstyret med fire Mini DisplayPort 1.4a-udgange.

Disse nye modeller er positioneret til at erstatte T1000 og T400 GPU'er, der blev lanceret i 2021, som var blandt de sidste NVIDIA professionelle GPU'er, der ikke bar RTX-branding. RTX A1000 tilbyder specielt en betydelig ydeevneforøgelse, idet den leverer mere end tredoblet hastigheden for generativ AI-behandling i forhold til dens forgængere. Derudover forbedrer dens RT Core effektiviteten af applikationer inden for CAD, videoredigering og andre professionelle områder.

Specifikationerne for RTX A400 og RTX A1000 er som følger:

RTX A1000:

2304 CUDA-kerner, 72 tredje generation Tensor Cores, 18 anden generation RT Cores, en boost clock på 1460 MHz, 8 GB 12Gbps GDDR6-hukommelse på tværs af en 128-bit interface, sammen med 2 NVDEC-dekodere og 1 NVENC-encoder.

RTX A400:

768 CUDA-kerner, 24 tredje generation Tensor Cores, 6 anden generation RT Cores, en boost clock på 1755 MHz, 4 GB 12Gbps GDDR6-hukommelse på tværs af en 64-bit interface, med 1 NVDEC-dekoder og 1 NVENC-encoder.

RTX A1000 er allerede tilgængelig gennem NVIDIAs globale distributionsnetværk, mens RTX A400 forventes at ramme markedet i maj, med bredere tilgængelighed fra producenterne om sommeren.