Intel forbedrer ydeevne med ny GPU-Driver

Intel frigiver sin nyeste Game On-driver, 5379 WHQL, med markante FPS-forbedringer til Arc A-seriens GPU'er og Core Ultra CPU'er. Den kommer også med Understøttelse til fire nye spil inklusiv Diablo IV.

21 mar. 2024 kl. 10:41 Af Maria DEL:

Intel har frigivet deres seneste Game On-driver, 5379 WHQL, som bringer endnu en runde af enorme FPS forbedringer for Arc A-Series GPU'er og Core Ultra CPU'er. Det er fair at sige på dette tidspunkt, at Intels softwareafdeling virkelig gør en ekstra indsats ved ikke kun at arbejde på ny spilunderstøttelse i de nyeste Game On-drivere, men også sikre, at ydeevnen i eksisterende titler er på højde.

Virksomheden har indført nogle store ydeevneforbedringer i tidligere opdateringer, og den seneste udgivelse skubber igen tingene videre med en +172% forbedring. Mens ydeevneforbedringerne er angivet nedenfor, bør det også bemærkes, at den nye driver tilbyder understøttelse i fire nye titler, herunder Diablo IV (Ray Tracing) Update, Dragon's Dogma 2, Horizon Forbidden West og The Legend of the Condor Heroes.

Udover spil og ydeevneforbedringer er der også nogle Arc og Core Ultra-specifikke fejlrettelser, der løser nogle crashes forbundet med kørsel af Counter Strike 2 i Vulkan API og korruption, når Alan Wake 2's globale reflektionsindstillinger blev slået fra.