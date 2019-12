AUTHOR : Dennis

PUBLISHED : 2018-08-20 21:47:20

GALAX 2080 line-up!

Galax lancerer to forskellige 2080 kort, fra begyndelsen (ihverfald i Asien). Et almindeligt RTX 2080 som kommer med TU104-400 GPU med 2944 Cuda Cures alt imens der også kommer et RTX 2080 Ti med 4352 cuda cores og en TU102-300 til at drive det.

Begge modeller kommer med triple blæser setup og forventes indtil videre kun på det kinesiske marked. Flere modeller ventes til Europa og Nordamerika.