PUBLISHED : 2018-11-05 08:47:44

GIGABYTE fremviser GeForce RTX 2080 AORUS WaterForce medHybrid AIO køling

GIGABYTE showcaser deres nye RTX 2080 Aorus Xtreme WaterForce (GV-N2080AORUSX W-8GC) grafikkort, som er et hybrid grafikkort til dem der søger ekstrem performance uden at skulle hoppe på custom væskekøling.

Det betyder med andre ord GeForce RTX 2080 AORUS WaterForce monteres med en hybrid AIO køler, som GIGABYTE kombinerer med et heftigt fabriksoverclock på 1890 MHz og 14140 MHz på VRAM.



For at kunne nå så høje hastigheder, har GIGABYTE udstyret RTX 2080 Aorus Xtreme WaterForce med en 240mm radiator og dual RGB fans. Et kig på grafikkortet fra GIGABYTE afslører der er samme PCB som de benytter på Aorus Xtreme og Aorus Xtreme Waterforce WB. Det betyder dual 8-pin power connectors og syv display connectors (3x DP, 3x HDMI, og USB TypeC). Hertil designet med et 12+2 strømdesign.

Vi arbejder på at få monster grafikkortet fra GIGABYTE til test.