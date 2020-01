AUTHOR :

LEAK: NVIDIA GeForce RTX 20 SUPER specifikationerne er lækket

RTX 2080 Super med 3072 Cores, RTX 2070 med 2560 Cores, RTX 2060 med 2176 Cores og 8 GB VRAM.

NVIDIA har hidtil holdt kortene tæt ind til kroppen med deres ”SUPER-teaser”, men nu det ser ud til, at rygtermøllen lige har lækket specifikationerne for tre kommende grafikkort, der angiveligt er en del af en ny GeForce RTX 20 SUPER serie familie.



De seneste oplysninger kommer fra kinesiske ”Weibo” forummet, hvor en bruger har skrevet hvad der formodes at være påståede specifikationer af mindst tre NVIDIA GeForce RTX 20 ”SUPER” serie kort. GeForce RTX 20 serien opdateringen har været et varmt emne siden NVIDIA udgav deres SUPER-teaser på Twitter. Siden er der ikke kommet meget officielt ud fra NVIDIA lejren.



Nu har rygtemøllen så igen pustet til gløderne med det nye formodet leak af specifikationerne for det kommende lineup.

Disse er ikke de kommende SUPER grafikkort



De tre nye grafikkort siges at blive kaldt NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2070 SUPER og GeForce RTX 2060 SUPER. Vi har tidligere hørt om GeForce RTX 2070 Ti, som lækkede for nogle dage siden, men her mangler vi også de officielle informationer fra NVIDIA.

Så lad os bare bruge SUPER prædikatet til at differentiere den opdaterede lineup indtil nærmere forligger.



Toppen af kransekagen i SUPER serien ser ud til at være GeForce RTX 2080 SUPER, som skal udgøre den komplette TU104 GPU die, kendt som TU104-450. Chippen vil have 3072 CUDA kerner, 8 GB GDDR6 VRAM og kører ved 16 Gbps og en 256bit hukommelsesbus. Prissætningen siges at erstatte, hvad RTX 2080 i øjeblikket koster, mens den oprindelige RTX 2080 ville opleve et mindre prisfald til omkring 4000 (kinesisk) yen, som er omkring $ 549- $ 600, hvilket bør være et $ 100 fald.



GeForce RTX 2070 SUPER siges at have stort set de samme specifikationer, som vi skrev om for et par dage siden, hvilket betyder være 2560 CUDA Cores og 8 GB (14 Gbps) hukommelse. Den specifikke chip siges at være en TU104-410 GPU. Den mest interessante del er nok GeForce RTX 2060 SUPER, der ifølge rygtet bliver den fulde version af TU106-410.



Forskellen mellem den nuværende RTX 2060 og Super versionen, vil ikke kun være det højere kerneantal på 2176 CUDA Cores, men det er også rygter om 8 GB GDDR6 VRAM via en 256 bit bus i stedet for 6 GB GDDR6 VRAM via en 192-bit bus. Det er netop muligt med TU106, da den fulde GPU die tillader 256 bit bred businterface og 36 SM'er. RTX 2060 SUPER vil stadig ikke udnytte de fulde 36 SM'er, som en TU106 die, men benytter snarere to mindre SM-enheder (34).



Dette er helt sikkert interessant som rygte, men dt er stadig for tidligt at gisne om, hvorvidt det er rygte eller reelle informationer der lækket.



Hvis lanceringen rent faktisk finder sted i juli, kunne vi formode NVIDIA har planlagt et stort event til en så stor annoncering.



Lad os vide, hvad du synes om de nye SUPER seriekort i kommentarfeltet nedenfor.





