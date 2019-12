AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2017-04-20 12:41:00

MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G

NVIDIA har været på banen med GTX 1080 Ti i en rum tid nu, og nu er Tweak.dk redaktionen på banen med vores første anmeldelse heraf. Vi starter ud med 1080 Ti fra MSI's Gaming X serie, og om lidt finder vi ud af, hvor meget 11 GB GDDR5 VRAM egentlig har at byde ind med.

Test af grafikkort er altid spændende, og især, når der er tale om nye og totalt pumpet grafikkort fra øverste hylde. MSI har Tweak.dk redaktionen samarbejdet med i lang tid efterhånden, og vi stod selvfølgelig klar med åbne arme, da de tilbød os at teste GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G. Så lad os endelig hoppe ud i præsentationen af selv samme kort! Hvad kan 11 GB VRAM kombineret med en 352-bit memory bus. Der er lagt i ovnen, når det kommer til performance med testen af MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G grafikkortet.

Specifikationer på MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G

Model Name: GeForce® GTX 1080 Ti GAMING X 11G

Graphics Processing Unit: NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Ti

Interface: PCI Express x16 3.0

Core Name: GP102-350

Stream Processors: 3584 Units

Core Clocks:

1683 MHz / 1569 MHz (OC Mode)

1657 MHz / 1544 MHz (Gaming Mode)

1582 MHz / 1480 MHz (Silent Mode)

1683 MHz / 1569 MHz (OC Mode) 1657 MHz / 1544 MHz (Gaming Mode) 1582 MHz / 1480 MHz (Silent Mode) Memory Clock Speed:

11124 MHz (OC Mode)

11016 MHz (Gaming / Silent)

11124 MHz (OC Mode) 11016 MHz (Gaming / Silent) Memory: 11GB GDDR5X

Memory Bus: 352-bit

Output:

DisplayPort x 2 (Version 1.4)

HDMI x 2 (Version 2.0)

DL-DVI-D x 1

DisplayPort x 2 (Version 1.4) HDMI x 2 (Version 2.0) DL-DVI-D x 1 HDCP Support: 2.2

Power consumption: 250 W

Power connectors: 8-pin x 2

Recommended PSU: 600 W

Card Dimension(mm): 290 x 140 x 51 mm

Weight (Card / Package): 1257 g / 1986 g

Afterburner OC: Y

DirectX Version Support: 12

OpenGL Version Support: 4.5

Multi-GPU Technology: SLI, 2-Way

Maximum Displays: 4

VR Ready: Y

G-SYNC™ technology: Y

Adaptive Vertical Sync: Y

Vi tager et kig på det visuelle på MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G

MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G grafikkortet er en ordentlig moppedreng af format, når man ser på den fysiske størrelse. Kortet måler hele 51 millimeter i højden, hvilket også gør, at man skal tænke over sit valg af bundkort, såfremt man ønsker at køre SLI. Afstanden mellem PCIe soklerne skal være tilpas stor, så kortene kan få luft. Rent designmæssigt er der ikke noget nyt under solen. MSI Gaming X serien har fulgt det samme design gennem længere tid, og det er ærligt talt en skam, at det ikke et eller andet banebrydende, som adskiller kortet en smule fra forgængerne. Selvom nogen selvfølgelig også vil være fortaler for, at man ikke skal lave om på noget, der virker.

Blæserne er MSI's velkendte Torx 2.0 fans, hvor der er masser af blade på grafikkorts blæserne. Hver andet blad er et almindeligt blad, der øger luftmængden ned over den massive heatsink, mens det andet er et "Dispersion" blad, der øger lufttrykket, og tilsammen giver det maksimal køling. Blæserne på grafikkortet er semipassive, og derfor starter de først, når chip eller strømstyring opnår temperaturer over 60 grader.

Det nye MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G VGA er selvfølgelig fuldt ud RGB belyst, så man kan tilpasse sit lys efter eget setup og lyster. Heldigvis kan man da også slukke for lyset, hvis man ikke lige er fan af den slags. MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G kan trække to gange 150 watt fra ens PSU og yderligere 75 watt fra PCIe soklen. Sammenlagt er der tale om 375 watt, mens kortet fra stock er sat til en maksimal TDP på 250 watt. Derved er der med MSI's variant et fint overhead på 125 watt til et eventuelt overclock af MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G gamer grafikkortet.

Tilslutningspanelet på gamer grafikkortet fra MSI byder på to HDMI 2.0 porte, to DisplayPort 1.2a porte og en enkelt DVI-D port.

Grafikkort benchmarks

Vi er kommet til punktet, hvor fårene skilles fra bukkene, og vi sætter MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G under pres gennem en stribe benchmarks af MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G grafikkortet.

Testsetup

ASRock Z270 Taichi

Intel Core i7-7700K

32 GB Apacer Panther 3200 MHz DDR4 RAM

512 GB Samsung EVO 850 Pro SSD

MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G

Test af MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G i 3DMark

Test af MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G i LuxMark

Sådan, MSI! Kigger vi på de syntetiske tests, så er der virkelig smæk for skillingen med GTX 1080 Ti, og kigger vi på Titan X reviews, så render kortet faktisk også fra dette. Det er med 100 sikkerhed også derfor, at NVIDIA har valgt at lancere et Titan Xp kort, så Titan serien ikke bliver taget af tronen som det bedste kort i NVIDIA's line up.

MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G testet i spil:

DirectX11

DirectX12

Også i spiltests viser MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G grafikkortet tænder af "værste" skuffe, og man er absolut ikke i tvivl om, at 1080 Ti er vejen at gå, hvis det bare ikke kan blive vildt nok!

MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G - Temperaturer

Når vi snakker temperaturer på grafikkort i dag, så er der jo mere i det end bare celcius og en skala. Godt nok lander MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G et stykke nede af listen, men her er det også værd at nævne, at kortet er passivt kølet under idle. Hvad angår loadtemperaturen, så er det tydeligt, at MSI med grafikkortets standard køleprofil er indstillet til at kortet skal tænke på både temperatur og støj én overbæring. Godt nok er kortet lidt oppe i temperaturerne, men til gengæld siger det virkelig heller ikke ret meget. Så alt i alt er resultaterne her virkelig i toppen, og der er plads til små klap i hænderne over performance på MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G.

Overclocking af MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G gaming grafikkortet

Selvfølgelig skal systemet også overclockes, så vi kan se, om der er mere at hive ud af omtalte MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G gamer grafikkort.

GPU clock: Hævet fra 1683 MHz til 1800 MHz (7% overclock)

VRAM clock: Hævet fra 1376 MHz til 1460 MHz (6,8% overclock)

Det lykkedes os at presse lidt mere ud af det fremsendte MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G, og hvis man ser på, at kortet med sin OC profil allerede er overclocket ret meget fra fabrikken af, så er det vist et meget fint resultat. Uanset hvad kan vi i hvert fald konkludere, at der var omkring 10 FPS mere at hente i Hitman fra kortet ved at overclocke det.

Pris på MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G

I skrivende stund, den 19. april 2017, er MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G set med et prisskilt pålydende 6.247,00 DKK. I kan se en prisoversigt ved at klikke på banneret herunder.

I kan også læse om MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G på MSI's hjemmeside ved at klikke på banneret herunder.

Konklusion:

Jeg vil starte dagens konklusion ud med at sige, at NVIDIA og ikke mindst MSI har overrasket mig med deres MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G grafikkort. 1080 Ti har virkelig meget at byde ind med, og især da kortet rent faktisk render fra flagskibet Titan X kortet. Designmæssigt er der ikke som sådan noget at sætte en finger på, selvom man godt kunne have ønsket sig et eller andet, der havde adskilt kortet fra sine forgængere. Man kan diskutere prislejet, men hvis man ser bort fra, at kortet åbenlyst er dyrt, så får man virkelig også, hvad man betaler for. Men når det så er sagt, så sparker MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G virkelig, undskyld ordvalget, røv på alle sine konkurrenter! Jeg sender hermed MSI en flot score på 9,5 og vores yderst sjældne Enthusiasts Award. For 1080 Ti Gaming X 11G er virkelig ikke for alle og enhver.

Godt:

Virkelig rå ydeevne

Kolossal båndbredde på 524 MB/sekund

Designet er som så i orden, men...

Overclocker fint trods stort fabriksoverclock

Yder på nogle leder bedre end Titan X

Prislejet er højt men overkommeligt med al den råstyrke

Knapt så godt:

...jeg savner et eller andet, der kan adskille det fra resten (Minimal detalje)

English summary:

I wanna start todays summary by saying that NVIDIA and not least MSI have surprised me with their MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G graphics card. The 1080 Ti really have a lot to bid in with and especially since it outruns the Titan X in some ways. Looking at the design there is per se not anything to complain about but I do however miss something, that separates it from the rest of the herd. One can say that the price tag is a bit steep but you do however get exactly what you are paying for. With this being said then the MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G really does, pardon my language, kick its opponents asses! Because of all this I will send MSI out the door with a nice score of 9.5 and our rare Enthusiasts Award. Since it just isn't a card for everyone!

Pros:

Really rough performance

Colossal bandwidth of 524 MB/seconds

The design is per se okay but...

Overclocks fine despite of a large fabric overclock

Performs somewhat better than Titan X

The price tag is a bit high but you get what you pay for

Cons:

...I miss something that separates it from the rest (Minor detail)

Score: 9.5 + Enthusiasts Award