AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2017-12-11 12:23:00

MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio

MSI har smidt endnu et GeForce GTX 1080 Ti kort på gaden, og denne gang er det med hovedformål at sende et kort på gaden med deres Tri-Frozr køler og tre Torx 2.0 blæsere. Men et andet seriøst formål med GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio er at få masser af RGB funktioner ind i det hele.

GeForce GTX 1080 Ti er en af de helt tunge drenge i high-end klassen, når det kommer til grafikkort. 1080 Ti er en pendant til blandt andet RX Vega og uden tvivl også ment som et alternativ til den noget dyrere storebroder Titan Xp.





MSI har efterhånden rigtig mange varianter ude, og Tweak.dk har da også testet en del af dem. I denne omgang skal vi kigge på MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio, og dagens anmeldelse er mere ment som en fremvisning af gammel vin på en ny flaske, da MSI har kombineret kortet med Tri-Frozr IV systemet og ikke mindre end tre Torx 2.0 blæsere. Altså et kort, der udover at give brugeren masser af power at lege med også skulle give en sublim køleevne. Og så er GTX 1080 Ti Gaming X Trio selvfølgelig også spækket med RGB strips til den evigt RGB glade gamer.

Vi har tidligere testet MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G, og da omtalte kort og MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio er ens, så har vi valgt kun at sætte fokus på RGB delen på dette hign-end grafikkort fra MSI.

Core/Memory:

Boost Clock / Base Clock / Memory Frequency

1683 MHz / 1569 MHz / 11124 MHz (OC Mode)

1657 MHz / 1544 MHz / 11016 MHz (Gaming Mode)

1582 MHz / 1480 MHz / 11016 MHz (Silent Mode)

RGB Mystic Light

Customize colors and LED effects with exclusive MSI software and synchronize the look & feel with other components.

Customize colors and LED effects with exclusive MSI software and synchronize the look & feel with other components. TORX FAN 2.0: Supremely silent

Dispersion fan blade: Steeper curved blade accelerating the airflow.

Traditional fan blade: Provides steady airflow to massive heat sink below.

Double ball bearing: Strong and lasting core for years of smooth gaming.

Using three of the award-winning TORX 2.0 Fans with Double Ball Bearings.

Instant Performance Gain: Unlock extra performance or keep your card silent during light use in one click.

Twin-Frozr kender vi jo allerede rigtig godt, og det gør bestemt ikke scenariet ringere, at MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio kommer med Tri-Frozr teknologien med hele tre Torx 2.0 blæsere med ball-bearing kuglelejer, som er kendte for ikke at larme og for at have rigtig lang holdbarhed.

MODEL NAME: GeForce® GTX 1080 Ti GAMING X TRIO

GeForce® GTX 1080 Ti GAMING X TRIO GRAPHICS PROCESSING UNIT: NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Ti

NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Ti INTERFACE: PCI Express x16 3.0

PCI Express x16 3.0 CORE NAME: GP102-350

GP102-350 CORES: 3584 Units

3584 Units CORE CLOCKS:

1683 MHz / 1569 MHz (OC Mode)

1657 MHz / 1544 MHz (Gaming Mode)

1582 MHz / 1480 MHz (Silent Mode)

11124 MHz (OC Mode)

11016 MHz (Gaming / Silent )

DisplayPort x 2 (v1.4)

HDMI x 2 (v2.0)

DL-DVI-D x1

Som altid kommer MSI's nye grafikkort med Zero Frozr teknologien, hvor blæserne står stille ved temperaturer under 60 grader. Derved får man ved mere almindeligt kontorarbejde en mere lydsvag maskine. De tre blæsere kan også køre individuelt af hinanden, hvis det kun er dele af kortet, som bliver over 60 grader.

Heatsinken er lavet med coldplate til både GPU chip, strømstyring og fase, så alle varme elementer på kortet er i direkte kontakt med kølesystemet. Det sikrer den mest optimale køleevne. Der er selvfølgelig også en backplate på kortet, der skal hjælpe med at aflede varme fra kortet.

Masser af RGB belysning i fronten af kortet. Alle de kendte MSI striber på kortet er lavet med baggrundsbelyst LED belysning.

Man skal vist ikke tage fejl af, at MSI med GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio henvender sig meget til den RGB-glade gamer, som vi også har en inkarneret en af slagsen på redaktionen. Ingen nævnt, ingen glemt.

Med Mystic Light softwaren, som kan hentes HER, kan RGB belysningen styres af brugeren, hvis man ønsker at styre det selv. Fra fabrikken kører kortet en såkaldt demo mode, hvor alle forskellige funktioner bliver fremvist.

På toppen af kortet sidder der endnu en LED stribe, som kan give brugeren et væld af RGB funktioner i alle regnbuens farver.

På bagsiden af kortet finder vi et MSI LED logo, hvor farvetemaet følger LED baren ovenfor. I kan se en kort video af RGB funktionerne herunder.

Mystic Light softwaren er et lille stykke software, som kan styre RGB lyset i din computer. Softwaren kan også styre RGB lys i andre produkter, der understøtter Mystic Light, ASUS Aura Sync og lignende. For eksempel kunne jeg også styre lyset i mit Razer headset.

MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio grafikkortet skal forsynes med to 8-pins PCI-e strømstik fra ens strømforsyning, hvilket giver en teoretisk power intake på 375 watt. Kortet er listet til at have en maksimal TDP på 250 watt i stock clock. Derved har kortet et fint overhead til at kunne klare et habilt overclock.

Da vi her på Tweak.dk allerede har testet en del MSI GeForce GTX 1080 Ti grafikkort, er formålet med denne video ikke at skulle lave en lang benchmark. Vi skulle derimod fremvise kortet med Tri-Frozr køleren samt RGB belysningen.

Det var mig dog stadig nærtliggende at undersøge, hvordan køleren tog sig af sin del af arbejdet.

MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio leverer nogle ganske fine temperaturer, der sagtens kan forsvares. De er ikke decideret bedre end så mange andre grafikkort i 1080 Ti serien, men der er som tidligere nævnt andet end temperaturer at tage højde for. En ting, der i min verden er uhyre vigtigt, er nemlig om kortet larmer som et F16 fly, eller om støjen forholder sig tilfredsstillende.

Med Trio kortet må jeg nok sige, at der ikke var meget støj at komme efter. I visse titler i 1920 * 1080 opløsning lykkedes det mig faktisk at spille, uden at blæserne startede. Men de 65 grader blev leveret på baggrund af et yderst tilfredsstillende lydniveau.

Pris:

I skrivende stund, den 7. december 2017, er MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio set med et prisskilt pålydende 6.151,00 DKK.

Konklusion:

Konklusionen med MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X trio må i denne omgang være, at kortet er super lækkert at se på i sin dunkle stil med masser af RGB belysning. Tri-Frozr køleren leverer en dejligt lydsvag køleløsning, som både tilgodeser temperaturer og støj i en god harmoni. Hvis man hungrer efter at have så meget som muligt RGB lys med masser af konfigurationsmuligheder, så er MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio et soleklart valg. Rent performancemæssigt er der ikke meget forskel på det ene eller det andet 1080 Ti kort fra MSI.

MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio er et lækkert indspark fra MSI for at få udviklet en version 2.0 af MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X kortet med en ny køler og masser af RGB lys. Men derudover ser jeg ikke som sådan nogen årsag til at vælge dette fremfor noget andet. Alt i alt sender jeg MSI ud af døren med en score på 8,5. Er du til RGB krydret med smæk for skillingerne, så er dette et Safe Buy.

Godt:

Tri-Frozr køleren fungerer supergodt

Masser af RGB belysning og funktioner

Mystic Light support

Knapt så godt:

Gammel vin på ny flaske

Score: 8.5