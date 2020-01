AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2019-02-11 06:26:00

MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z 6G; RTX på budget

MSI er tilbage på redaktionen, og denne gang med et grafikkort, som jeg virkelig har glædet mig til at skulle teste. Vi kigger nemlig på MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z 6G. MSI's bud på NVIDIAs seneste indspark i RTX 2000 serien, som er til at komme til for rimelige penge.

Micro star International, der i daglig tale er kendt som MSI, er en af vores store samarbejdspartnere her på redaktionen. MSI er velkendt blandt gamere som leverandør af hardware af højeste skuffe med en omsætning på 3,55 milliarder USD i 2017.

Vi skal i dagens anmeldelse kigge på MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z 6G, som er MSI's bud på, hvordan et midrange grafikkort med RTX- og DLSS understøttelse skal se ud. Vi glæder os meget til at vise jer, hvad kortet har at byde ind med.

MODEL NAME: GeForce RTX™ 2060 GAMING Z 6G

GRAPHICS PROCESSING UNIT: NVIDIA® GeForce RTX™ 2060

INTERFACE: PCI Express x16 3.0

CORES: 1920 Units

CORE CLOCKS: Boost: 1830 MHz

MEMORY SPEED: 14 Gbps

MEMORY: 6GB GDDR6

MEMORY BUS: 192-bit

OUTPUT: DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1

HDCP SUPPORT: 2.2

POWER CONSUMPTION: 190 W

POWER CONNECTORS: 8-pin x 1

RECOMMENDED PSU: 500W

CARD DIMENSION(MM): 247 x 129 x 52 mm

WEIGHT (CARD / PACKAGE): 957 g / 1525 g

AFTERBURNER OC: Yes

DIRECTX VERSION SUPPORT: DX12

OPENGL VERSION SUPPORT: 4.5

MAXIMUM DISPLAYS: 4

VR READY: Yes

G-SYNC™ TECHNOLOGY: Yes

ADAPTIVE VERTICAL SYNC: Yes

DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION: 7680 x 4320

GeForce RTX 2060 Gaming Z 6G kommer i en kasse, der matcher MSI's normale design for Gaming serien. Selvom vi er nede i den billigere ende af hardware skalaen, så er der ikke sparet på noget her, og kortet ligger godt og sikkert i kassen, indtil det skal pakkes ud og bruges.

MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z 6G er en fræk lille sag, der er klædt i samme klæder som sine storebrødre i Gaming serien fra MSI. Designet er stadig dejligt strømlinet med RGB lys, så man kan tilpasse sit system, som man ønsker det.

Da MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z 6G er et kort med knap så høj TDP, som sine storebrødre, og derfor har man fra MSI's side også valgt kun at udstyre kortet med en Twin Frozr køler, som dækker det fulde PCB sammen med heatsinken. Kender jeg Twin Frozr systemet ret, så er det også mere end rigeligt for at holde kortet både køligt og lydsvagt.

Twin Frozr 7 køleren er med Torx 3.0 blæsere med masser af finner, som skaber et stort statisk tryk for forhåbentligt at holde grafikkortet dejligt køligt uden en masse støj. Det plejer ikke at svigte, og det forventer jeg heller ikke, at det kommer til i dag.

NVIDIAs design af RTX 2060 udelukker NVLink SLI, og derved har vi ikke mulighed for multi GPU setup. Men omvendt forventer jeg heller ikke, at folk med et tilpas stort budget vælger et RTX 2060. De vil formentlig gå efter dets storebrødre alt efter størrelsen på tegnebogen.

Foran på kortet kan vi se, at heatsinken på MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z 6G er udstyret med fire solide heatpipes, som har direkte forbindelse med GPU chippen. Strømstyringen og VRAM er kølet af airflowet gennem kortets heatsink, men der er ikke direkte kontakt. Heatpipes på fronten er pænt afsluttet med en nikkel plated ende, hvilket får kortet til at se lidt mere lækkert ud i sin helhed.

MSI har også smidt en lækker backplate i børstet stål på bagsiden af GeForce RTX 2060 Gaming Z 6G. Det er igen med til at give kortet et meget råt look, og det hjælper helt sikkert til med både at køle kortet men også til at stabilisere det i maskinen, så det ikke kommer til at hænge for meget.

Der er også blevet plads til at fint MSI logo i fronten af backplaten. Som vi også kan se, er platen blevet perforeret med riller, som skal hjælpe til med at sende et airflow ind på bagsiden af platen og ud igen for at medvirke til varmeafviklingen

I toppen af RTX 2060 Gaming Z finder vi et par LED striber samt et LED oplyst MSI Twin Frozr 7 logo. Der er fuld RGB understøttelse, og kortet understøtter MSI Mystic Light, hvis man ønsker at tilpasse sit lys til et andet mønster eller eventuelt en statisk farve.

MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z 6G er et knapt så strømsultent kort, som de mange større kort. Vi skal kun bruge et enkelt 8-pins PCIe stik, hvilket sammen med PCIe soklen på bundkortet giver en TDP på 225 watt. Kortet er foreskrevet til at bruge 190 watt, hvilket giver et fornuftigt overhead til overclocking.

Vi har selvfølgelig også smidt MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z 6G i testmaskinen, så vi kan få kortet tæsket godt igennem for at se, hvad det egentlig har at byde på.

GeForce RTX 2060 kommer med tre DisplayPort tilslutninger og en enkelt HDMI port. Da kortet understøtter op til fire skærme, er man altså i stand til at bruge alle udgange på én gang. Vi har imidlertidigt ikke nogen USB3.1 port, selvom kortet er foreskrevet at være VR Ready. Hvilket på den ene side undrer mig, men på den anden side ville jeg heller ikke anvende et 2060 kort til VR. Det er simpelthen ikke stærkt nok.

Testsetup

MSI MEG Z390 ACE

Intel Core i9-9900K

32 GB G.Skill FlareX 3200 MHz DDR4

MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z 6G

WD Black NVMe SSD 1 TB

Samsung EVO 860 500 GB SSD

Kingston A400 480 GB SSD

Seasonic Prime Platinum 750 watt strømforsyning

Asetek 240 mm AIO

Testsoftware

Battlefield V

Far Cry 5

Shadow of the Tomb Raider

Deus Ex Mankind Divided

Assassins Creed: Odyssey

Call of Duty: Black Ops IIII

3DMark Time Spy

3DMark Firestrike Ultra

Superposition Benchmark

Cinebench R15

LuxMark v3.1

Spiltests

1080p: 99 fps / 1440p: 71 fps / 2160p: 37 fps

1080p: 112 fps / 1440p: 81 fps / 41 fps

1080p: 110 fps / 1440: 74 fps / 2160p: 41 fps

1080p: 103 fps / 1440p: 73 fps / 2160p: 37 fps

1080p: 77 fps / 1440p: 46 fps / 2160p: 29 fps

Realtime Raytracing (DXR)

1080p High: 55 fps / 1080p Ultra: 48 fps

1440p High: 50 fps / 1440p Ultra: 39 fps

MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z 6G har i dagens spiltests overrasket mig rigtig meget, og her må man nok sige, at kortet har vist sig at være ganske habilt i 1080p- og 1440p gaming. Selvom vi generelt sagtens kan holde os over 30 FPS i 2160p, så mener jeg personligt ikke, at det er en spilleværdig oplevelse, da minimum low FPS bliver tilpas lav til, at spillene er uspillelige under spidsbelastninger.

Men til en midrange gamer, eller eventuelt en highend entrylevel maskine, så er MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z 6G en sikker vinder med masser af power bag sig.

Syntetiske benchmarks:

Time Spy: 8165 point

Firestrike Extreme: 4482 point

1080p Extreme: 4692 point

4K Optimized: 6257 point

Cinebench R15: 167,71 fps

LuxMark v3.1: 21437 point

I de syntetiske tests viser MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z 6G, at det godt kan være med, men at det til workstation opgaver nok ikke er det bedste valg på markedet. Men der er heller ingen tvivl om, at den type opgaver er ekstremt RAM krævende, og her kommer 2060 til kort med 6 GB. Så man er ikke i tvivl om, at der er tale om et gaming relateret grafikkort.

Overclocking

Som altid skal der også overclockes, når vi tester grafikkort, og vi skal selvfølgelig også se, om vi kan presse noget ekstra ud af vores MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z 6G. Overclocking settings: GPU OC Clock: +60 MHz VRAM OC Clock: +1000 MHz (På den samlede VRAM pulje) Selvom RTX 2060 Gaming Z 6G allerede kommer med et fornuftigt overclock fra fabrikken, så havde chippen faktisk stadig 60 MHz ekstra at byde ind med, hvilket gav en boost frekvens på 1890 MHz med peaks på 1910 MHz. Sammen med de ekstra 1000 MHz på VRAM skal vi nu se, om det har givet en performance forbedring.

Når vi snakker overclocking, så tester jeg pr. princip kun i spil, da det er her, at det kan komme til sin ret med at overclocke. RTX 2060 Gaming Z har faktisk vist sig at kunne udnytte det givne overclock rigtig fint, og vi ser nogle fornuftige stigninger i FPS. Dog vil jeg stadig ikke anbefale et overclock for at få de ekstra frames, da det ikke kan undgå at påvirke kortets levetid. Da slet ikke når det i forvejen yder, som man kunne have håbet på.

Pris

I skrivende stund, den 10. februar 2019, er MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z 6G set med et prisskilt på 3.348,00 kroner og opefter.

Konklusion

Da MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z 6G er det første RTX 2060 kort, som vi har på bænken her hos Tweak.dk, så har vi heller ikke et sammenligningsgrundlag mellem de andre RTX 2060 kort endnu. Til gengæld kan jeg tage stilling til netop det RTX 2060 kort, som har været gennem testfasen her i dag, og det har været en sand fornøjelse, hvis jeg skal sige det selv.



MSI forstår først og fremmest at designe et virkelig lækkert grafikkort, som er dejligt stilrent, hvis man ikke er til en masse farver og lir, mens man samtidig også kan pimpe kortet til det fulde med fuld RGB understøttelse via MSI Mystic Light softwaren. Noget andet, som bestemt er værd at snakke om, er ydeevnen. MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z 6G er den lille knægt i skolegården, som har masser at byde på, når han får lov. Der bliver tæsket igennem med masser af frames i 1080p gaming, mens 1440p også har en del at byde ind med. Gennem hele testfasen har jeg tævet kortet med alt, jeg kunne finde på, og til trods for det, endte jeg ikke med at se temperaturer over 65 grader i fuld load. Idle temperaturen lå på cirka 40 grader, og det hænger selvfølgelig sammen med, at Twin Frozr køleren er med 0 dB teknologi, hvor kortet slukker blæserne, når det er under 50 grader.

På overclockingfronten havde det endda også en del at byde ind med på især VRAM siden. Men GPU chippen kunne også servere 60 MHz ekstra, hvilket sammen med de ekstra 1000 MHz på VRAM puljen gav en fornuftig stigning i performance. Selvom netop dette RTX 2060 kort er i den dyre ende af skalaen, så synes jeg absolut, at prisskiltet kan forsvares. Jeg er personligt utrolig imponeret over MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z 6G, og jeg ved bestemt godt, hvad jeg ville gå efter, hvis jeg skulle bygge ny maskine i morgen indenfor et fornuftigt budget.



Jeg tillader mig derfor at give MSI en flot score på 9 og en Great Product Award med ud af døren for deres MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z 6G. Det er virkelig et gennemført kort, som har fortjent alt mulig ros. Grunden til at jeg holder scoren på 9 er, at vi ikke har set så meget til RTX 2060 platformen endnu.

Godt:

Dejlig stilrent design

Fuld RGB understøttelse

Twin Frozr 7 køleløsninger svigter på ingen måde

Dejligt støjsvagt kort

Fuld MSI Mystic Light support

God ydeevne

Gode overclockingevner til trods for fabriksoverclock

God pris kontra ydeevne

Fornuftigt energiniveau kontra ydeevne (Kun ét 8-pins PCIe stik)

Knapt så godt:

Den manglende USB 3.1 port på bagsiden, når kortet sælges som VR Ready