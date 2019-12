AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-12-27 11:37:59

NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB, 4GB og 3GB fremvist via EEC

Alt imens vores eget GeForce RTX 2060 GAMING er på vej ind med fragtmanden, meldes de nye NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB, 4GB og 3GB klar til indtræden på markedet. Informationerne kommer via et leak Twitterverse (via KOMACHI), som sættes specifikationer og navne på de nye grafikkort fra NVIDIA. Der er tale om seks varianter fra RTX 2060 serien, og dermed et tydeligt bevis på NVIDIA gerne vil sætte sig massivt på mid-range segmentet.



NVIDIA’s RTX 2060 varianterne inkluderer:



NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB GDDR5

NVIDIA GeForce RTX 2060 4GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 2060 4GB GDDR5

NVIDIA GeForce RTX 2060 3GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 2060 3GB GDDR5



Interesant er vi er vidne til tre forskellige hukommelseskonfigurationer – både antal og generation. Det kunne foranledige en til at gætte på mængden af GDDR5 er stor, siden de holder fast i GDDR5 på så sen et tidspunkt. Der er stadig også en vis logik i parringen mellem Turing GPUer og GDDR6, set ud fra denne konfiguration kan holde prisen nede på NVIDIA GeForce RTX 2060.



Man må også kunne forvente nogle af modellerne bliver regionsbestemt. Priser og officielle releasedatoer er ukendt.

Billeder & Kilde

KOMACHI