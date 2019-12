AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-22 14:41:54

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti performance preview

Preview: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti performance. Godt over 100 fps ved 4k opløsning og ultra settings i AAA spil.

Preview: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti performance. Godt over 100 fps ved 4k opløsning og ultra settings i AAA spil.

Det første preview af NVIDIAs helt nye RTX 2080 Ti kort er blevet afsløret af Techradar. Gutterne derovre har fået postet deres tidlige RTX 2080 Ti performance, som de har kørt med under starten af Gamescom 2018. Ifølge dem ser det ud til at RTX 2080 kommer til at smadre igennem 4K titler, med fuld fart.

GeForce RTX 2080 - Smadrer afsted med 100+ fps i 4K, ultra i AAA titler. Shadow of the Tomb Raider klares med 50-60 fps MED RTX

Alt imens at Techradar kalder deres artikel et review, så må vi også lige slå koldt vand i blodet. Der mangler stadig drivere, optimering mv. Men uanset hvad de vælger at kalde det, så er det fedt at få et kig under hjelmen på RTX 2080 Ti. Lad os bare være ærlige - det er drøn spændende læsning!

For at gå direkte til performance, så kommer GeForce RTX 2080 Ti til at levere 60 fps, flydende, i adskillige spil ved 4k opløsning. Der er ikke kørt nogen specifik benchmarks, da der er adskillige NDA’er som alle tech skribenter er underlagt fra NVIDIA. De må i virkeligheden kun fortælle om, hvad de har kunne spille til eventet, uden at lave alt for meget sjov og ballade.



Ud over 4K performance, så siges det også at adskillige spil kørte 100+ fps ved 4K i ultra settings. Husk også, at dette er reference kortene, og man må forvente minimum 90 MHz overclocking kan lade sig gøre.

Credit: PC Games Hardware

Denne information passer glimrende med hvad NVIDIA selv tidligere har sagt om ydelsen på GeForce RTX 2080 Ti - nemlig at performance burde være omkring det dobbelte af forgængerne og kunne klare 4K HDR gaming ved 60 fps, selv i de mest krævende titler.

Det eneste spil Techradar konkret har måtte nævne, er Shadow of the Tomb Raider, som er ganske oplagt, da NVIDIA havde adskillige PC’er opsat med spillet på - så man kunne se deres RTX teknologi i brug. Adskillige rapporter fortæller at der med RTX slået til opnås omkring 50-60 fps på en enkelt GPU. Der nævnes intet om oplæsning eller indstillinger, men rygterne siger at det var ved 1080p og ydelsen slet ikke er optimeret endnu.

Udviklerne selv siger at RTX performance i final vil være en kæmpe overraskelse for alle - hvilket vi bestemt krydser fingre for, da det bestemt ikke er imponerende i øjeblikket.

GeForce RTX 20 seriens tilgængelighed på markedet - på hylderne fra 20. september

NVIDIA GeForce RTX 20 serien er lanceret i deres reference-kort varianter først. Denne gang har NVIDIA givet grønt lys til at AIB producenterne måtte offentliggøre deres kort lige efter lanceringen.

Så GeForce 2080 Ti er super nice - jeg bestiller et med det samme!

Roooolig nu! Ja, GeForce RTX 2080 Ti lyder mega fedt baseret på dette preview. Men der er også mange andre artikler ude, som bestemt ikke er overbeviste over ydelsen på nuværende tidspunkt. Faktisk er det utrolig svært at sige noget definitivt på dette tidspunkt. Medmindre du bare skal have det sidste nye skrig, så kan det måske godt betale sig at slå lidt koldt vand i blodet.

De fleste kort lader allerede til at være udsolgt (af preorder) hos mange forhandlere, så det lader til at efterspørgslen er stor, og det kan muligvis være early-adopter markedet, som simpelthen har ventet så tilpas længe, at de bare måtte have fingrene i det omgående.



Men er du i tvivl, så ville vi nok lige vente med at gå helt amok i bestiling. Tænk lidt over det, er 2080 Ti det rette valg, eller skulle man nøjes med et mindre kort? eller er last-gen måske nok?