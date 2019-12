AUTHOR :

NVIDIA TITAN RTX, Titan of Turing grafikkortet annonceret – alt du skal vide

NVIDIA TITAN RTX Turing grafikkortet annonceret – 24 GB GDDR6 RAM, 130 TFLOPs AI Learning og et hampert prisskilt på vanvittige $2499 US eller rundt regnet 16.500 danske kroner.

Sagt med andre ord, er det dyrt at have en plads på toppen af performance barometret.

NVIDIA løftede i dag sløret for deres nyeste Turing GPU baseret TITAN RTX grafikkort, og NVIDIA TITAN RTX bliver derfor ny flagskib på NVIDIAs prosumer grafikkortsdivision. Med for $2499 US får man på papiret et bæst af et grafikkort med blandt andet 130 TFLOPs Compute performance og 24 GB GDDR6 hukommelse.



Som med tidligere TITAN series grafikkort, er TITAN RTX aimet efter prosumer markedet, hvilket betyder et flagskibs-grafikkort henvendt til content creators, udviklere og videnskabsfolk, som rent faktisk er i stand til at udnytte 130 Tera-flops of performance til f.eks. AI forskning, hardcore datalogi og kreative og krævende applikationer.



TITAN RTX bygges på nyeste Turing GPU arkitektur, som ligeledes er at finde på de nye GeForce RTX og Quadro RTX GPU grafikkort.



“Turing is NVIDIA’s biggest advance in a decade – fusing shaders, ray tracing, and deep learning to reinvent the GPU,” said Jensen Huang, founder, and CEO of NVIDIA. “The introduction of T-Rex puts Turing within reach of millions of the most demanding PC users — developers, scientists, and content creators.”

NVIDIA



NVIDIA TITAN RTX highlights:



576 multi-precision Turing Tensor Cores, providing up to 130 teraflops of deep learning performance.



72 Turing RT Cores, delivering up to 11 GigaRays per second of real-time ray-tracing performance.

24GB of high-speed GDDR6 memory with 672GB/s of bandwidth — 2x the memory of previous-generation TITAN GPUs — to fit larger models and datasets.



100GB/s NVIDIA NVLink can pair two TITAN RTX GPUs to scale memory and compute.

Incredible performance and memory bandwidth for real-time 8K video editing.



VirtualLink™ port provides the performance and connectivity required by next-gen VR headsets.



Går vi et skridt videre til specifikationerne på TITAN RTX, finder vi en fuldfed TU102 GPU med 6 GPC'er, 36 TPC'er, 72 SM'er og 4608 CUDA Cores konfigureret i føromtalte SM'er. TITAN RTX, kommer ligeledes med 576 Tensor Cores og 72 RT kerner, der vil stå for at håndtere størstedelen af AI / DNN og Raytracing workloads.



Clockfrekvenserne på TITAN RTX holdes på 1350 MHz base, og 1770MHz Boost. TITAN RTX kommer med omtalte 24 GB of GDDR6 VRAM og 384-bit hukommelses interface clocket ved 7.00 Gbps (14.00 Gbps effektiv) clock.



Kortet sender imponerende 672 GB/s båndbredde af sig og bygges med 6 MB L2 cache. Strømmen kormmer via dual 8-pin connectors og en TDP på 280W. Af tilslutninger finder vi 3 DP, 1 HDMI, samt en enkelt USB Type-C port.

TITAN RTX kan ifølge NVIDIA smække 16.2 TFLOPs FP32 compute af sig, hvilket sender TITAN RTX forbi Titan V’s 15.0 TFLOPs compute. Hertil kommer 11 Gigarays pr. sek af ray tracing performance – altså endnu en gang højere end 10 GRays/s på Quadro RTX 8000.



På papiret 10% bedre performance end RTX 2080 Ti.



”Our new TITAN RTX is designed with dual 13-blade axial fans which produce 3 times more airflow than the standard fan designs. TITAN RTX makes use of vapor chamber cooling with 2 times more density and the same black coating for the heatsink fin array underneath the shroud. Finally, we have the 13-phase iMON DrMOS power supply”



Vi ser frem imod de første benchmarks af TITAN RTX.