PUBLISHED : 2017-12-18 12:41:53

NVIDIA Titan V benchmarks, Volta Vs Pascal performance testet

GNexus melder sig på banen med spændende nyt om benchmarks mellem Titan V, Volta Vs Pascal når det handler om performance, og alt det sjove vedlægges i en spændende video.

På trods af NVIDIA Titan V på ingen måde er designet til at kunne performe i computerspil, så er det alligevel spændende at se hvordan en grafikkort til 3000 USD gør sig inden for gaming. Var Nvidia Titan V udviklet med henblik på hardcore gaming, så ville det nok være få der havde råd til et gamer setup monteret med så dyrt et grafikkort.

Nedenstående video er produceret af redaktionen hos Gamers Nexus, som sætter Volta arkitekturen op imod Pascal arkitekturen i DirectX 11, DirectX 12, Vulkan samt syntetiske applikationer.



The Nvidia Titan V graphics card is aimed at scientific and machine/deep learning applications. That does not, however, mean that the card is incapable of gaming, nor does it mean that we can’t extrapolate future key performance metrics for Volta. The Titan V is a derivative of the earlier-released GV100 GPU, part of the Tesla accelerator card series. The key differentiator is that the Titan V ships at $3000, whereas the Tesla V100 was available as part of a $10,000 developer kit. The Tesla V100 still offers greater memory capacity by 4GB – 16GB HBM2 versus 12GB HBM2 – and has a wider memory interface, but other core features remain matched or nearly matched. Core count, for one, is 5120 CUDA cores on each GPU, with 640 Tensor cores (used for Tensorflow deep/machine learning workloads) on each GPU.