AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-19 11:32:51

ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme Core Edition

ZOTAC viser tænder denne tid, når det handler om high end grafikkort, og producenten melder sig på banen med et nyt GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme Core Edition grafikkortet

Vi skrev for nogle dagen siden om Verdens mindste GeForce GTX 1080 Ti Mini kommer fra Zotac, og nu er ZOTAC så igen på banen. Denne gang med et GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme, som denne gang har ikke mindre end 3 fans, som er forbundet til deres IceStorm Cooling system.



ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme Core Edition grafikkortet, kommer fra fabrikken med et fabriksoverclock på 1607 MHz core, 1721 MHz GPU Boost, og 11.2 GHz GDDR5X RAM.



ZOTAC skriver følgende om deres ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme Core Edition:



Climb onto a newer flagship with the ultimate hardware. The ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti is the new flagship gaming graphics card, based on the award-winning NVIDIA Pascal architecture. It is packed with an incredible amount of cores and buffed with 11GB of ultra-fast GDDR5X memory, and the sheer force combines to deliver unprecedented gaming performance.



Features på ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme Core Edition:



– IceStorm Cooling

– Metallic ExoArmor with wraparound backplate

– FREEZE Fan Stop

– 2 x PowerBoost

– SPECTRA LED Lighting System

– 16 + 2 power phases

– Extreme speed



Du kan læse mere om det nye GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme grafikkort HER



Kilde: Zotac