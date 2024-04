Disse grafikkort er de mest populære

Steam Hardware & Software Survey resultaterne for marts 2024 er nu tilgængelige. GeForce RTX 3060 er stadig det mest populære grafikkort blandt Steam-spillere.

3 apr. 2024 kl. 10:35 Af Maria DEL:

Resultaterne fra Steam Hardware & Software Survey for marts 2024 er nu tilgængelige, og dataene viser, at GeForce RTX 3060 stadig er den mest populære GPU blandt Steam-spillere. Kortets andel steg dens andel dramatisk i marts, med 6,71% (+0,71%) af PC-spillere, der bruger dette mainstream Ampere-kort.

Hvad med den nuværende generation af GPU'er? GeForce RTX 40-serien, Radeon RX 7000-serien og Intels første generation af Arc-grafikkort. Selvom vi har set nye modeller og varianter blive lanceret, senest med SUPER-opdateringen fra NVIDIA og Radeon RX 7900 GRE global genstart fra AMD, er vi nu godt over et år ind i denne generation. Nu er det så godt et tidspunkt som nogen til at tage bestand og se, hvilke kort der er populære og hvilke der ikke er.

Så lad os undersøge nogle tendenser, startende med den nuværende generation af GPU'er, hvor GeForce RTX 4060 og GeForce RTX 4070 er de mest populære nye kort. Resultaterne fra Steam Hardware & Software Survey kan være svingende, men de giver et nøjagtigt overblik over, hvad spillere foretrækker at spille med. For første gang har GeForce RTX 4060 og GeForce RTX 4070 taget springet til top ti-listen over de mest populære grafikkort for PC-spillere og aktive Steam-brugere.

NVIDIA dominerer dette område med 78% af det samlede GPU-markedsandel, med AMD på andenpladsen med 14,64%. GeForce RTX 4060 Ti er også populært og er med på top-20 listen, efterfulgt af GeForce RTX 4070 Ti. Det eneste Radeon RX 7000-serie grafikkort, der er på listen og ikke er medtaget i kategorien "Andet", er Radeon RX 7900 XTX. Og det er ganske langt nede på listen, godt under GeForce RTX 4090 og RTX 4080 non-SUPER.

Det betyder, at alt fra mainstream Radeon RX 7600 til mellemkategori Radeon RX 7700 XT og 7800 XT er ikke repræsenteret. I forhold til RDNA 3 er de fleste RDNA 2-kort på listen, og den mest populære discrete Radeon GPU er den aldrende Radeon RX 580. Dette er heller ikke en overraskelse, da NVIDIAs aldrende GeForce RTX 1060 stadig er med på top ti-listen.

Radeon RX 6700 XT er den populære Radeon GPU, der stadig kan købes helt ny i de fleste markeder. Men med GeForce RTX 4070 SUPER på listen og alle non-SUPER 40-serie GPU'er til stede, tegner det et billede af, at PC-spillere vælger NVIDIA, Ada Lovelace og GeForce over konkurrencen.

Nu er det interessant at se, hvordan dette udvikler sig med AMD og Intel, der forbereder RDNA 4 og næste generation af Arc Battlemage-lanceringer senere i år.

1080p er stadig den dominerende opløsning blandt PC-spillere, med 58,45% af Steam-brugere, der bruger 1920 x 1080-skærme. Men 1440p-skærme viser stadig den største stigning, med en markedsandel på 19,86%. Dette passer med væksten set med GPU'er, der er perfekte til 1440p gaming (GeForce RTX 4070), og stigningen i kvalitets- og prisvenlige 1440p-skærme fra de store skærmproducenter.

En måned-til-måned-stigning på +0,87% er også enorm, så det ville ikke overraske os, hvis 1440p-skærme bryder 20% grænsen denne måned.

Valve Index er stadig meget populær blandt PC-spillere, men når det kommer til SteamVR, hersker Meta Quest 2 og Meta Quest 3. De tegner sig for over 50% af VR-headset-markedsandelen, mens mærker/modeller som HTC Vive og Pico ligger bag ældre Oculus-headsets som Rift S. De fleste anser stadig VR-gaming for at være en niche på PC og konsoller, men det kan stadig levere dybdegående oplevelser, som intet andet.

Det skal blive interessant at se, hvordan PlayStation VR2 klarer sig, da Sony vil tilføje fuld PC-support til headsettet engang i år. Selv nu, i marts 2024, er Windows 10 stadig det dominerende operativsystem - selv blandt PC-spillere. Men da PC-spillere plejer at adoptere ny software hurtigere end de fleste PC-brugere, er delingen meget tættere end i andre PC-sektorer. Ifølge de nyeste Steam-data kører 54,40% af Windows-brugere Windows 10, og 41,61% kører Windows 11.