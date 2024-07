Frankrig mistænker Nvidia for lovbrud

Franske konkurrencemyndigheder overvejer at rejse antitrustsager mod Nvidia, verdens førende producent af AI og grafikchips, efter en ni måneders undersøgelse.

2 jul. 2024 kl. 09:14 Af Maria DEL:

Ifølge Reuters, der citerer kilder tæt på emnet, er den franske Autorité de la concurrence (Konkurrencemyndigheden) klar til at rejse antitrust-anklager mod Nvidia, verdens førende producent af kunstig intelligens og computergrafikchips. Dette sker efter en ni måneder lang efterforskning, der begyndte med ransagninger på Nvidias kontorer i Frankrig.

Kernen i sagen ligger i Nvidias næsten-monopol over AI-beregning, drevet af dets uovertrufne grafikkort, der er blevet den foretrukne løsning til højt niveau AI-beregning. Nvidias meteoriske vækst, støttet af AI-boomen og drevet af produkter som ChatGPT og andre generative AI, har positioneret virksomheden som den eneste leverandør af AI "skovle" under guldfeberen.

Milliardordre, herunder Elon Musks køb af 100.000 H100 GPU'er, er blevet hverdagskost. Dog har denne dominans rejst bekymringer inden for den franske Konkurrencemyndighed. En nylig rapport fremhæver sektorens afhængighed af Nvidias CUDA chip programmeringssoftware, den eneste der er fuldt kompatibel med Nvidia GPU'er, der er afgørende for accelereret databehandling.

Desuden undersøger myndigheden Nvidias investeringer i AI cloud-udbydere som CoreWeave, og frygter en uforholdsmæssig markedsindflydelse. Selvom alternative kilder som Googles TPU AI accelerators eksisterer, er Nvidias overvældende markedsdominans stadig et rødt flag.

Autorité de la concurrence har tidligere fremhævet potentielle risici, de ser i chipmarkedet. Disse omfatter prisfastsættelse, produktionsrestriktioner og unfair kontraktbetingelser eller adfærd fra chipudbydere. Interessant nok er Nvidia det eneste chipfirma, der er nævnt i rapporten, skønt det ikke udtrykkeligt er anklaget for disse overtrædelser.

Den potentielle straf for at bryde franske antitrustlove? 10% af Nvidias årlige globale indtægter så altså ikke et helt ubetydeligt indhug i Nvidias indtjening. Dog indikerer rapporten også, at myndigheden måske ikke ser Nvidias dominans på AI-hardwaremarkedet som et stort problem. Rapporten anerkender eksistensen af alternative AI accelerators, som f.eks. Google's TPUs, hvilket antyder, at de måske er tilstrækkelig konkurrence i myndighedens øjne.