Intel Arc 140V og 130V GPU'er bekræftet

Intel udgiver første offentlige driver til Xe2 grafik. Næste generations Core Ultra 200V "Lunar Lake" processorer lanceres næste måned. Arc 140V og Arc 130V GPU'er understøttes.

26 aug. 2024 kl. 11:08 Af Maria DEL:

Intel har netop udgivet den første offentlige driver til Xe2 grafik, et vigtigt træk da deres næste generation af Core Ultra 200V "Lunar Lake" processorer forventes at lancere næste måned.

Vi har hørt gennem lækager, at Xe2 kodenavnet "Battlemage" GPU'er skulle hedde Arc 140V og Arc 130V, og det ser ud til, at lækagerne havde ret. Intels egen information viser, at de nye Arc Graphics 32.0.101.5972 drivere understøtter "Arc 140V" og "Arc 130V" GPU'er.

Ifølge de seneste lækager vil Intel's nye Core Ultra 9 og Core Ultra 7 "Lunar Lake" processorer få Arc 140V med 8 Xe2-kerner, mens Core Ultra 5 SKUs vil få Arc 130V med 7 Xe2-kerner. Den højeste Core Ultra 9 288V vil have sin Arc 140V GPU, der booster op til 2.05GHz, mens den laveste Lunar Lake chip vil have sin Arc 130V integrerede GPU, der booster op til 1.85GHz.

De nye Core Ultra 7 og Core Ultra 5 "Lunar Lake" SKUs vil have enten 8 eller 7 Xe2-kerner af Battlemage GPU, sammen med enten 16GB eller 32GB on-package LPDDR5-8533 hukommelse. Hukommelsen er on-package for Lunar Lake, så der er ingen RAM opgraderinger for nogen systemer (hold dette i tankerne, hvis du køber en Lunar Lake-drevet PC i fremtiden).