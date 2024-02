RTX 2080 moddet fra 8GB til 16GB VRAM

Moddere fordobler hukommelsen på NVIDIA's GeForce RTX 2080 grafikkort til 16GB. Se den forbedrede ydeevne og hvordan det blev gjort her!

23 feb. 2024 kl. 08:21 Af Maria DEL:

Moddere har igen været i gang, denne gang med at tage NVIDIAs ældre GeForce RTX 2080 grafikkort, der blev lanceret med 8GB VRAM, og modificere det til at have 16GB. Det blev naturligvis gjort, da mængden af VRAM kan have betydelige fordele for nogle spil og applikationer. Kunden, der anmodede om modifikationen på deres GeForce RTX 2080 grafikkort, leverede den ekstra hukommelse, der var nødvendig.

NVIDIA lancerede oprindeligt GeForce RTX 2080 tilbage i 2018 baseret på Turing GPU-arkitekturen og med TU104-400 GPU'en. Denne GPU havde 2944 CUDA kerner, og 8GB GDDR6 hukommelse på en 256-bit hukommelsesgrænseflade. Modderne fjernede de gamle 8GB hukommelse fra RTX 2080 og loddede 16GB GDDR6 hukommelse på plads.

De justerede også jumperne (som du kan se på billederne nedenfor) for at snyde GPU'en til at genkende den nye hukommelse installeret på kortet. GPU-Z overvågningen på billedet ovenfor viser de 8GB GDDR6 hukommelse til venstre, mens den modificerede RTX 2080 med dens opgraderede 16GB GDDR6 hukommelse genkendes til højre. Det modificerede RTX 2080 grafikkort med sin nye 16GB framebuffer genkendes uden problemer med almindelige NVIDIA WHQL drivere og ingen softwaremodifikationer for at få det til at fungere.

At tilføje yderligere 8GB VRAM til GeForce RTX 2080 vil ikke fordoble din spilperformance, men i VRAM-begrænsede spil kan du få et boost. Det bliver ikke enormt, men selve projektet med at modificere et grafikkort og fordoble RAM'en er altid cool at se. Selv om et RTX 2080 grafikkort ikke ligefrem er toppen af Nvidias serie mere, så er det altid interessant at se når brugerne bliver kreative med hardwaren.