Nvidia lancerer RTX 5090 på CES

NVIDIA har lanceret GeForce RTX 5090 GPU’en med dobbelt så høj ydelse som RTX 4090 til en pris på $1999.

7 jan. 2025 kl. 10:20 Af Kenneth Johansen DEL:

På en traditionelt farverig keynote på CES præsenterede Nvidia CEO Jensen Huang Nvidias nye 50 serie af gaming grafikkort. Det var forventet at det ville ske baseret på et væld af rygter og leaks frem mod CES.

Heldigvis ser det ud til at gaming fans kan se frem til massive spring i ydelsen selv om det naturligvis ikke bliver gratis at opgraderes til den nye serie.

NVIDIA GeForce RTX 5090 er toppen af Blackwell-arkitekturen for gamere. Dette grafikkort er en kraftfuld løsning til både indholdsskabere og gamere.





NVIDIA har lagt stor vægt på design og teknologi i dette grafikkort, der koster $2000 – den største prisstigning nogensinde for et GeForce GPU.

Opdateret med den nye Blackwell GPU-arkitektur anvender NVIDIA GeForce RTX 50-serien næste-generations hardwareteknologier såsom 5. generation Tensor Cores, nye streaming-multiprocessorer og 4. generation ray tracing-kerner. Arkitekturen understøtter også FP4-algoritmer for endnu hurtigere AI-processering, som kan anvendes af teknologier som DLSS 4.





Specifikationer for NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA GeForce RTX 5090 er flagskibet i serien. Grafikkortet benytter PCB-design PG144/145-SKU30 og indeholder GB202-300-A1 GPU-kernen. GPU’en har 170 SM’er aktiveret ud af 192 mulige, hvilket giver 21.760 kerner (en reduktion på 11,4% fra de fulde 24.576 kerner).

Med hensyn til hukommelse er RTX 5090 udstyret med 32 GB GDDR7 VRAM på en 512-bit bus. VRAM’en kører med 30 Gbps hastighed, hvilket giver en båndbredde på op til 1792 GB/s. En større L3-cache og nye hukommelseskomprimeringsteknikker øger den samlede båndbredde yderligere.

Kortet har en TBP (Total Board Power) på 575W. Det skal bemærkes, at TBP ikke nødvendigvis afspejler det faktiske strømforbrug under gaming, som typisk er lavere. Kortet understøtter PCIe Gen 5.0 og DisplayPort 2.1b UHBR20 (8K ved 165Hz), hvilket gør det ideelt til de nyeste QD-OLED-paneler.





Ydelse for NVIDIA GeForce RTX 5090

Med hensyn til ydelse viser NVIDIA, at RTX 5090 leverer over 2x højere ydelse end RTX 4090 i spil som Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 og Black Myth Wukong, når der anvendes DLSS 4. I standardspil som Far Cry 6 er der en forbedring på 30-40%, selv uden brug af DLSS. Som altid er det dog værd at tage Nvidias tal med et gran salt. Det er trods alt deres egen marksføring og hvor godt DLSS4 rent faktisk virker når man tager højde for ting som latency og billedkvalitet må vi vente at se.





Tilgængelighed og Design

NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition er designet med en dual-slot og dual-fan køleløsning, der har en kompakt konstruktion sammenlignet med RTX 4090. Founders Edition-modellen måler 304 mm i længde og 137 mm i højde og anvender flydende TIM (termisk pasta) og en tre-lags PCB – en første for GeForce GPU’er. Grafikkortet vil også være tilgængeligt i brugerdefinerede versioner fra partnere.

NVIDIA GeForce RTX 5090 og RTX 5080 bliver de hurtigste GPU’er i serien og lanceres den 30. januar.