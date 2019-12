AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-11 10:46:46

Ny RIG 500 PRO-serie leverer sprød lydhelt ud til fingerspidserne

Plantronics, en pioner inden for lyd- og kommunikationsteknologi, har netop løftet sløret for deres nye lancerer RIG 500 PRO gaming-headset.

Plantronics, en pioner inden for lyd- og kommunikationsteknologi, har netop løftet sløret for deres nye RIG 500 PRO gaming-headset. Vi har utallige gange stiftet bekendtskab med Plantronics i alt fra gaming headsets og til mere business-minded produkter, og ens for alle er den solide kvalitet i alt fra byggekvalitet og til lydkvaliteten. Derfor er det altid spændende, når Plantronics sender nye produkter på markedet.



RIG 500 PRO-serien er den første serie af gaming-headsets, hvor ørekopperne er designet som exoskelet med isolerede indre akustikkamre, der hjælper med til at reducerer forvrængning af lydbilledet.



Plantronics skriver:



Den unikke RIG Game Audio Dial-funktion gør det muligt for Xbox One- og PS4-gamere at justere lydstyrken, uden de behøver at fjerne hænderne fra kontrolleren.



Headsettets store 50 mm-driver leverer omfattende frekvensrespons, mens ørepuderne, der er skabt af to forskellige materialer, skaber den kombination af støjreduktion og komfort, som er nødvendig for, at seriøse gamere kan holde fokus under lange spil-sessioner.



“Den nye RIG 500 PRO-serie tager det innovative, modulære design af RIG 500 til et nyt niveau,” siger Anders Blak Pedersen, Corporate Manager Danmark hos Plantronics. “Og det stopper ikke her – vi tilbyder en række unikke teknologier og funktioner til den seriøse gamer; Det nye RIG Game Audio Dial til Xbox One og PS4 er en funktion, som vi er de første til at kunne tilbyde gamerne – ligesom vi var de første til at introducere VR-fokuserede headsets og Dolby Atmos®-teknologi.”



Tekniske specifikationer på RIG 500-serien:



• 50 mm-driver for udvidet frekvensrespons

• En aftagelig støjreducerende mikrofon med ’flip-to-mute’-funktion. Du skal blot skubbe mikrofonen op for at mute

• Aftagelige kabler, der nemt kan skiftes ud

• Ørepuder, der enten er designet i stof for at sikre optimal åndbarhed eller i to forskellige matrialer, der gør det muligt at kombinere komfort og støjreduktion

• Isolerede akustikkamre, der reducerer forvrængning af lyd

• Let tilgængelige RIG Game Audio Dial, der gør det muligt at justere lydstyrken direkte fra din Xbox One- eller PS4-kontroller

• Indbygget slider for lydkontrol i PC-modellerne

• Mulighed for at aktivere Dolby Atmos for Headphones for tredimensionel lyd. Aktiveringskoden kan købes separat



Priser og tilgængelighed

RIG 500 PRO-serien kan bruges med Xbox One, PlayStation 4 eller Windows 10 og er tilgængelige hos udvalgte forhandlere til følgende vejledende priser:



• RIG 500 PRO HC til PS4 og Xbox One: 599 kr.

• RIG 500 PRO til PC, som kommer med metalbøjle med indbygget lydstyrkekontrol: 749 kr.

• RIG 500 PRO Esports Edition, som er egnet til konkurrencebrug og er designet med støbt metalramme og metalbøjle: 1.195 kr.

Redaktionen får RIG 500 serien til test om kort tid.