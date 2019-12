AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2017-03-28 07:25:00

Plantronics trådløst headset Savi W720-M

Vi har igen i dag været så heldig at modtage et Plantronics product til test. Denne gang drejer det sig om Plantronics Savi W720-M, som er et Bluetooth headset tiltænkt arbejde og produktivitet. Læs med for at se hvad Plantronics har at byde på med deres trådløse headset i form af Savi W720-M.

Med lanceringen af Plantronics Savi W720-M sigter producenten efter at ramme et segment til den fleksible og moderne kontormedarbejder. Savi W720-M headsettet, er designet med en har en længere mikrofonarm end deres tidligere modeller, hvilket basalt set skulle betyde forbedret støjreducering, som igen bør og skal være fokus i et segment som dette.

Det er anden gang at vi har mulighed for at teste et Plantronics headset der ikke er dedikeret til gaming, men hvor fokus er på arbejde og produktivitet. Endnu engang har Zinuss.dk forsynet os med et high-end Bluetooth headset, som vi derfor skal se på i dag.

Plantronics Savi W720-M er et minimalistisk Bluetooth headset fra deres SAVI 700 serie, med tilhørende dockingstation. Det er et intilligent headset, der er tiltænkt at skulle styre PC, mobil og almindelige desktop telefoner, på én og samme tid. Det skifter automatisk til den platform hvor der er et opkald, når alle platforme er tilslutte på én gang, og man ser typisk denne form for headset i kontormiljøer og i call-centre.

Plantronics Savi W720-M har en påstået vanvittig forbindelsesradius på op til 120 meter, noget som vi vender tilbage til i testen senere og ser på.

Derudover har det one-touch opkaldssvar/læg på funktion, volume op og ned, samt mikrofon mute funktion. Selve headsettet, har som flere tidligere testede modeller, en støjreducerende mikrofon.

Det er altså ikke et klassisk gamer headset vi ser på i dag. Lad os gå direkte til det sjove, og få åbnet op for kassen som udstyret kommer i. Som altid, går Plantronics op i miljøet, hvorfor vi modtager produktet i en minimalistisk indpakning, i brun pap af genbrugsmaterialer.

Medfølgende dele til Plantronics Savi W720-M

Plantronics Savi W720-M

Dockingstation der fungerer som Bluetooth adapter.

Dokumentation og vejledninger.

MicroUSB kabel.

Plantronics Savi W720-M er lavet af plasticdele vejen igennem, og har en meget begrænset vægt på kun 72 gram. Den sidder derfor let oven på hovedet. De to ørekopper er et on-ear design, og betrukket med syntetisk læder.

Mikrofonen er ligeledes en boom mikrofon lavet i plastic, som stikker langt frem ved snuden. Den er ikke justerbar, i den forstand at den kun kan køres op og ned på siden af hovedet, men ikke bøjes ret meget, som så mange andre boommikes vi er stødt på i tidligere tests af andre headsets. Det er lidt frustrerende at man ikke kan justere mere på denne.

Specifikationer:

Noise-cancellation: Ja

DECT: Ja

Forbinder til: PC, Android, iOS, telefon

Wireless Range: 120 m

Mikrofon: støjreducerende

Vægt: 72 gram

Det er altså et meget lille og meget let headset vi har at gøre med i dag, og det kan mærkes med det samme man står med headsettet i hænderne. Lad os gå videre til testen, og se hvad W720-M fra Plantronics har at byde på.

Lad os starte med at se på designet. Det minder mest af alt om de meget billige plastic headsets af ukendt mærke, som man kan købe i de fleste butikker for små 100,00.- DKK. Det ser billigt ud og føles billigt, men det er det ikke.

Der er to ørepuder, som er af et on-ear design. Begge ørepuder er betrukket med syntetisk læder, og på den ene ørekop finder vi boommikrofonen, som kan køre op og ned. På begge ørekopper finder vi knapper, som kan bruges til at styre headsettet, og hvordan det interagerer med dine medieenheder.

Ligesom udseendet, så føles det skrøbeligt, og endda lidt billigt at røre ved. Det er en stor skam, da det leverer en god lyd med henblik på samtalekvalitet, og med tanke på at det er yderst behageligt at have på.

Når man modtager headsettet, skal docken samles. Det er let gjort, ved at klikke de to dele docken kommer i, sammen. Når det er gjort, skal den blot forbindes til en PC via USB, og have strøm fra den medfølgende adapter. Derudover kan du lade headsettet op, ved at have det tilsluttet docken.

Komfortmæssigt, er Savi W720-M helt i top. Med en kampvægt på sølle 72 gram, kan de slet ikke mærkes, og de sidder godt i lange voice comm sessioner, om det er via Skype, VOIP, eller via samtaler gennem mobilen. Igennem min tid med dette Savi 720, oplevede jeg ikke trykkende gener på ørerne, og de er ikke varme at sidde med i lang tid, da ørepuderne er små nok til at der er god ventilation til ørerne.

Boommikrofonen sidder ikke godt fast, og hvis du bevæger dig mens du har headsettet på, har mikrofonen det med at falde ned i den yderligste position den kan nå. Det er en gene, men noget man ikke ser når man bruger det.

Hvis vi starter med mikrofonen, inden vi går til lyden, så kan jeg med meget få ord beskrive den. Det er en mikrofon af høj kvalitet, som er støjreducerende. Den udfører sin opgave til UG. Baggrundsstøjen bliver filtreret flot fra, og ens egen stemme går klart og tydligt gennem til modtageren, hvad enten det er via PC, mobil eller tablet.

På ørekoppen hvor mikrofonen er forbundet til hovedbøjlen, finder vi knapperne til at styre headsettet. Her er blandt andet volume op og ned, modtag opkald, læg på og en mute knap til mikrofonen. Der er blandt andet nogle smarte features, såsom hvis man modtager et opkald mens man allerede er i gang med en samtale, så kan man holde volume op eller ned, nede i et par sekunder, så skifter man automatisk til det nye opkald. Det er også her at vi finder headsettets LED, der signalerer mangel på strøm, eller at man er optaget, hvis man har et opkald.

Knapperne føles billige og plasticagtige, og har en tydelig klik-fornemmelse, når man trykker på dem. Det er let og intuitivt at styre dagligdagen gennem dette headset.

Dockingstation forbindes til din PC via USB, og til din mobile enhed via Bluetooth. Derudover kan man forbinde docken med en almindelig telefon, hvis man har kabler til dette. På docken finder vi en lille skærm, så man kan styre headsettet via docken, i stedet for via knapperne på headsettet.

Der er tre knapper, en til at tage opkald fra din PC, en til at tage opkald fra din mobil, og en til at tage opkald fra en almindelig telefon. Derudover er der et par LEDs, som indikerer om der er Bluetooth forbindelse og om headsettet lader op. På siden af docken, finder vi en række porte, til forskellige forbindelser. Der er et stik til strøm, en USB port, headset jack, en knap der styrer volumen, og en switch så man kan styre sin konfiguration af headsettet.

Headsettet tilbyder en række fede features hvis du er til konferenceopkald, hvor docken kan parres med op til tre extra headsets, så man i teorien kan være fire personer tilsluttet det same opkald, med hver deres Bluetooth headset.

Det er et stereo headset det drejer sig om, og lyden er god når det drejer sig om stemmeopkald. Det er en mikrofon af god kvalitet vi har med at gøre, som er god til at filtrere baggrundsstøjen ud når man snakker. Den leverer som den skal, med en forventet kvalitet.

Men det er straks en anden oplevelse, hvis vi skal se på hvordan det klarer musik, film eller gaming. Lyden føles afdæmpet, og er ikke veldefineret på tværs af diskant, mellemtone og bass. Det er vel også hvad man kan forvente af så lille et headset, men det er ikke desto mindre en skuffende oplevelse til streaming, spil eller musik. Det er ikke et headset jeg vil anbefale til personen der er på jagt efter et all-round multimedie headset. Men igen er det vigtigt at pointere, at headsettet IKKE er udviklet med dette som målsætning.

Ved musikafspilning er volumen god, men klarheden af lydbilledet halter. Man kan få langt bedre lyd, for meget færre penge, hvis man leder efter et headset til at høre musik i.

Som det sidste, er der den radius vi kan bevæge os væk fra docken, uden at miste lyden. Fra producentens side, er denne radius opgivet til at være vanvittige 120 meter. Det er noget der er til at tage og føle på, hvis man er vant til at være låst til sit skrivebord.

Jeg havde ingen problemer med at bevæge mig rundt derhjemme, hvor signalet skulle gå igennem flere vægge. Ej heller var det et problem at bevæge mig udenfor, og stadig have forbindelsen til docken. Jeg tør ikke spå om den helt præcise radius man kan bevæge sig væk fra docken, men det er helt sikkert, at man kan bevæge sig meget langt væk, og stadig have fuld forbindelse. Er det noget du har brug for, eller sætter pris på, går du ikke galt i byen med Plantronics Savi W720-M.

Skal vi runde testen af, så vil jeg sige at jeg på tværs af alle parametre er mere end tilfreds med alle funktionerne som Savi W720-M tilbyder. her tænker jeg på styring af opkald fra docken og den vanvittige bevægeradius den har. Men jeg synes at det falder igennem når det drejer sig om andet end samtaler på arbejdet, eller produktivitet. Jeg er skuffet over størrelsen på de to drivers, og over hvor lidt de leverer så snart vi bevæger os uden over deres kerneområde, som er professionelle samtaler.

Pris:

Plantronics Savi W720-M er per dags dato fundet på Zinuss.dk til en ca. pris på 2120 DKK inkl. fragt. Prisen afspejler naturligvis produketet er udviklet til en professionelt brug, og skal ikke sammenlignes med produkter uden for dette segment.

Er du interesseret i at se hvad Plantronics ellers har at byde på, kan du gå direkte til deres danske hjemmeside her, for at læse mere.

Konklusion:

Det er blevet tid til at samle tankerne om Plantronics Savi W720-M. Det er et fint lille headset, som virker meget skrøbeligt, og billig i sin udførelse. Der medfølger en lækker dockingstation, hvor man kan lade headsettet op, og styre lyden fra.

Igennem testen har vi været omkring streaming, gaming og musik, såvel som samtaler via forskellige voip klienter. Af disse, har headsettet kun formået at levere når det drejer sig om samtaler og produktivitet, hvilket det også er designet til, men vi kunne ikke modstå fristelsen for at teste i andre parametre.

Du skal have et decideret behov for at investere i disse hovedtelefoner. jeg er ikke i tvivl om at de gør sig rigtig godt til en lang dag på kontoret.

Headsettet har sin store force i komforten og samtalekvaliteten, hvor begge er helt i top. Med en lav vægt på kun 72 gram, kan man slet ikke mærke at man har et headset på. Hvis vi så påtænker den trådløse frihed på op til 120 meter, står man med et headset som er meget driftsikker, og tilbyder en grad af frihed på kontoret eller arbejdet, hvor man måske tidligere har været bundet, og dermed leverer Plantronics Savi W720-M hvor det skal uden dikkedare.

Jeg slutter af med at give headsettet en karakter på 8.

Godt:

Komfort

Vægt

Trådløs rækkevidde

Dockingstation

Brugervenlighed

Mindre godt:

Byggekvaliteten kunne være bedre?

English summary:

It's time to gather our thoughts about the Plantronics Savi W720-M. It's a nice little headset that seem very fragile and cheap in its execution. It includes a nice docking station to recharge the headset, and control the volume.

During the test, we have covered streaming, gaming and music, as well as conversations via different VoIP clients. Of these, the headset has only managed to deliver when it comes to conversations and productivity.

I find it hard to defend a price tag of roughly 2400,00.- DKK, for a headset that does not deliver better sound. You must have an actual need to invest in these headphones. I have no doubt that they will do very well for a long day at the office, but for the gamer or enthusiast, there are better alternatives for less money.

The headset has its major force in comfort and conversation quality, where both are top notch. With a low weight of only 72 grams, you may never notice that you have a headset on your head.

The wireless freedom of up to 120 meters, is very reliable and offer a degree of freedom in the office or work, where you may have previously been tied.

I conclude by giving the headset a final score of 8.

Good:

Comfort

Weight

Wireless connection

Dockingstation

Easy to use

Less good:

Building quality?