AUTHOR : Sebastian Hadi

PUBLISHED : 2019-11-13 08:56

Corsair Void RGB Elite Wireless

Corsairs nyeste trådløse gaming headset er netop landet til test. Her tager vi et nærmere kig på Void RGB Elite Wireless headsettet og ser, hvad dette headset kan byde ind med.





Unboxing og første indtryk

I klassisk Corsair-stil, er æsken til headsettet udført i primært sort og gul, hvilket er det gennemgående tema igennem hele ”unboxing” oplevelsen. På fronten af æsken ser vi headsettet og navnet printet nede i bunden, samt et Corsair iCue emblem og et ”Discord Certified” badge. I toppen får vi fremhævet at høretelefonerne, både er kompatible med PC og PlayStation 4. Venstre side af æsken fremviser headsettet fra en anden vinkel, mens vi på højre side bliver mødt at en tagline der lyder ”Never miss a beat”.

Bagsiden informerer os om hovedtelefonernes features og tekniske specifikationer.



Æsken åbnes og indeni finder vi endnu en kasse i den velkendte Corsair-gule farve. Når den gule kasse åbnes møder vi det sorte headset i farven “carbon”, omgivet af den kontrastrige gule baggrund. Løfter vi headsettet ud af kassen, finder vi under dette, lidt tilbehør samt manualer. Dette inkluder en 2,4GHz trådløs receiver i sort/gul, et mikrofonfilter, og sidst men ikke mindst, et 1,5 meter langt Micro-USB kabel, til opladning af headsettet.

Byggekvaliteten virker til at være ret solid, hvor det meste af hovedtelefonerne er bygget i plastik, men der er ingen umiddelbare plastik-lyde når man roder lidt rundt med headsettet. Hængslerne er udført i aluminium, hvilket giver en mere premium fornemmelse, samt det styrker headsettets konstruktion. Hængslerne kan desuden drejes indad, sådan høretelefonerne ligger helt fladt på bordet, med ørepuderne nedad - også praktisk hvis de skal med i tasken.

Stort set alt interaktionen med headsettet, ser ud til at foregår på venstre side, hvor vi blandt andet også finder en tænd/sluk knap, en volumen-knap samt en Micro-USB port i bunden.





Specifikationer/features

Inden vi går videre, skal vi lige have et kig på Corsair Void RGB Elite’s specifikationer og features.



- Comfortable microfiber mesh and memory foam ear pads.

- Premium custom-tuned 50mm neodymium audio drivers.

- Low-latency 2,4GHz wireless with up to 16 hours battery life.

- Optimized omnidirectional microphone – Discord Certified.

- Immersive 7.1 surround-sound on PC.





Audio Stereo / 7.1 Surround Headphone Drivers 50mm Headphone Frequency Response 20Hz - 30 kHz Headphone Battery Life Up to 16 hours Headphone Sensitivity 116dB (+/-3dB) Impedance 32k Ohms @ 1 kHz Headphone Type Wireless Headphone Wireless Range Up to 40 feet (12m) Headphone Connector USB Wireless Receiver Detachable Microphone No Microphone Impedance 2.0k Ohms Microphone Type Omnidirectional Microphone Frequency Response 100Hz to 10kHz Microphone Sensitivity -42dB (+/-3dB) Rechargeable Battery Yes Cable Length N/A Audio CUE Software Yes Lighting RGB Platform PC, PS4 Colors White / Black





Hvad med lyden?

Lyden i Corsair Void RGB Elite Wireless er generelt fonruftig. De store 50mm drivere leverer en masse diskant, hvor man måske også kunne gå hen og savne lidt mere dybde og bass - selvom EQ-profilen er sat på Bass Boost, er bassen stadig svag. Surround sound funktionen (Dolby Headphone), der kan aktiveres i ICue softwaren fungerer også fint, og giver en god og rummelig surround fornemmelse.



Når det kommet til musik, er headsettet ikke så fantastisk, selvom der justeres på equalizeren. Man altså ikke forvente den store musikalske lydoplevelse, idet lyden er til den flade side og mangler noget mere karakter. De høje toner mangler mere klarhed, imens der også mangler mere dybde i den lave ende. I betragtning af prisen og at headsettet er trådløst, leverer headsettet dog acceptabel lyd i sin klasse, hvor det klart egner sig bedst til gaming.





Mikrofonen er egentlig i den bedre ende, hvad angår mikrofoner på headsets. Mikrofonen klarer sig godt når det kommer til klarhed, hvor tale går tydeligt igennem. Desværre, kan mikrofonen ikke afmonteres, men Corsair har dog stadig tænkt lidt over designet, idet den kan vippes op for at blive muted, og vippes ned for at genoptage samtalen. På venstre side af headsettet finder vi også en dedikeret mute-knap.

Det mest optimale valg, vil dog stadig være en standalone mikrofon, hvis du vil være sikker på at din stemme går 100% klart igennem. Corsair har dog formået at skabe en fornuftig mikrofon, der burde være tilstrækkelig for langt de fleste folk.





Software

iCue er Corsair’s software der styrer de fleste af deres produkter, med programmet kan du bla- styre RGB lyset i headsettet og synkronisere det med andet tilbehør fra Corsair som også understøtter det. Det er et væld af forskellige lys-indstillinger, fra regnbueeffekt til statisk, hvilket burde være rigelig med customizationt for de fleste.

Equalizeren tilbyder mange forudindstillede lydprofiler, som man kan afprøve og derefter vælge den bedste til sit behov. Ydermere kan du også oprette en custom lydprofil, hvor du selv kan rode rundt med indstillingerne deri. 7.1 Surround Sound funktion kan også slås fra eller til efter behov, hvilket kan være fedt i skydespil såsom Counter-Strike, hvor du eksempelvis klart kan høre hvilken retning skuddene kommer fra.





Batteritid

Corsair oplyser en batteritid på op til 16 timer. Umiddelbart virker de angivne 16 timer til at være en anelse optimistisk – i hvert fald hvis du benytter dig af RGB lyset. Med RGB-lyset slukket, drænes batteriet mærkbart langsommere, så det må være her, man kan nærme sig de reklamerede “op til” 16 timers batteritid. Lysstyrken på RGB beslyningen kan dog heldigvis justeres i flere niveauer og endda slukkes helt, hvis man føler for det. Jo højere lysstyrke du kører med, desto kortere kan batteriet holde på en opladning. Den højeste lysstyrke udsender ret meget lys, og personligt kan jeg fint klare mig med RGB-lyset på halv styrke, som stadig giver en god mængde lys.

Til et LAN-party kan det måske knibe med at holde batteriet kørende hele aftenen og natten over, hvis man kører med fuld skrue på lys og effekter, så her vil det nok være en god idé at have Micro-USB kablet med. Void RGB ELite Wireless kan desuden indstilles i iCue, til at slukke efter et bestemt antal minutter, hvilket undgår at sætte dig i en situation, hvor du har glemt at slukke for headsettet, og batteriet derfor er blevet drænet.





Trådløs - go eller nogo?

Spørgsmålet her, er reelt om du har brug for et trådløst headset? Corsair tilbyder præcis samme headset i en kablet udgave, der også er billigere end den trådløse version vi tester her. Selvfølgelig har den trådløse version den fordel, at du ikke er bundet fast til computeren med et kablet, hvilket giver noget frihed. Skal du eksempelvis hente en forfriskning eller nogle snacks under de lange gaming sessions, er du ikke nødsaget til at tage headsettet af. På den anden side, har du et batteri at tænke på - her er det altid træls at løbe tør for batteri i kampens hede, det er noget du slipper for at tænke på med den kablede version - Corsair Void RGB Elite USB.

Alt efter om et trådløst headset, eller et med kabel, er det mest optimale til dit behov, afhænger altså kort sagt af hvad dit personlige behov samt præferencer er.





Konklusion

Corsair Void RGB Elite Wireless er et fornuftigt headset med en masse fede features og funktioner til prisen, som burde tilfredsstille de fleste.

Lyden er også tilsvarende til hvad man nogenlunde kan forvente af et headset i den prisklasse - det klarer sig gennemsnitligt når det kommer til gaming, men skuffer desværre en smule når det drejer sig om musik.

Komforten er også godkendt, men til længere gaming-sessions kan headsettet godt gå hen og føles lidt tung med sine 390 gram, dog skaber ørekopperne god ventilation, sådan ørene ikke føles alt for indelukket.

Et andet plus ved headsettet er, at det kan både bruges med PC og PS4, hvilket giver noget fleksibilitet og value.

Vi ville have ønsket at headsettet kom med en USB-C port (gerne med hurtigladning), i stedet for den aldrende Micro-USB port.

Lydkvaliteten overrasker ikke, men til headsettets pris på 849 kroner og taget i betragtning af alle de andre features der tilbydes, er lyden fornuftig.



Hvis vi tager prisen i betragtning, så har Corsair skabt et solidt trådløst headset til en fair pris på 850 kroner, uden de store mangler.





Pros:

Kompatibel med både PC/PS4

Fornuftig mikrofon

Fin byggekvalitet og komfort til prisen

Rig mulighed for at indstille RGB-lys og EQ





Cons:

Vægten er på den høje side

Lydkvaliteten overrasker ikke

Micro-USB