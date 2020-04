AUTHOR : Simon

PUBLISHED : 2018-12-14 08:12:00

HyperX Cloud Flight trådløst gaming headset

Trådløst eller ikke trådløst, det er det store spørgsmål i 2018. HyperX mener trådløst. I hvert fald hvis man ser på deres nye trådløse HyperX Cloud Flight headset, som vi tager et nærmere kig på i denne test.

HyperX er for mange synonym med gaming hardware af god kvalitet uden at det koster en nyre og ens førstfødte at komme i besiddelse af. Produktnavne som Cloud, Cloud 2, Alloy og Fury er noget næsten alle gamere på et eller andet tidspunkt er stødt på. Producenten behøver derfor ingen introduktion i dagens test, når vi kigger på deres nyeste satsning på markedet for trådløse headsets, HyperX Cloud Flight.

Vi starter med en videopræsentation:

Lad os starte med at tage et kig på selve kassen. På forsiden finder vi lidt salgsgas samt et billede af selve headsettet. Kassen har en mat sort finish med røde detaljer, desuden er navn og billede af headsettet fremhævet med et skinnende look. På forsiden står der også, at headsettet kan holde strøm i op til 30 timer, er Discord og Teamspeak certified og kommer med 2 års garanti.

På den ene side af kassen er der en oversigt over de eSports hold og events, som HyperX er sponsor for. På den anden side fremhæver HyperX de røde detaljer på det sorte headset.

På bagsiden fremhæves der nogle forskellige detaljer og funktioner, som er indbygget i headsettet.

Kassen efterlader et solidt førstehåndsindtryk, hvor al den info, man skulle få brug for, har fået plads.

Inden vi åbner kassen og ser på hvad der er inden i, skal vi lige tage et kig på specifikationerne for dette headset.

Tekniske specifikationer

Driver: Dynamic, 50mm with neodymium magnets Wireless: 20Hz–20,000Hz Analog: 15Hz–23,000Hz Impedance: 32 Ω Sound pressure level: 106dBSPL/mW at 1kHz T.H.D.: < 2% Weight: 300g Weight with mic: 315g Cable length and type: USB charge cable (1m) + detachable 3.5mm headphone cable (1.3m) Element: Electret condenser microphone Polar pattern: Noise-cancelling Mic Frequency response: 100Hz-7,000 Hz Mic Sensitivity: -45dBV (0dB=1V/Pa,1kHz)

Et kig ind i kassen

Så nåede vi til kassens indhold, og det væsentlige, nemlig selve headsettet. Inde i kassen bliver headsettet præsenteret sammen med den trådløse USB-adapter og mikrofonen. Desuden er der et mikro-USB kabel til opladning og en masse papirskrammel. Quick Start guiden har man ikke brug for, da det egentlig er meget simpelt at tilslutte headsettet – indsæt det medfølgende USB-stik, tænd for headsettet og så er man kørende. Det anbefales, at man oplader headsettet helt før det tages i brug første gang, hvilket jeg dog ikke har gjort.

Tilslutning og et nærmere kig

Når headsettet er tilsluttet, bør det rent teoretisk set blive sat som standard lydenhed i Windows og virke med det samme, sker dette ikke, skal man selv finde og vælge enheden i lydindstillingerne. Hos mig virkede det med det samme og uden problemer, også selvom jeg har et andet trådløst headset og yderligere en mikrofon tilsluttet.

Med headsettet tilsluttet er jeg nu klar til at afprøve det. Det første jeg lægger mærke til, er det bløde kunstlæder og memory skum, som er de materialer der er valgt til ørekopperne, hvilke føles rare og er designet til at give god komfort, selv over længere tid.

HyperX Cloud Flight headsettet består mest af plastik, hvilket dog føles robust og holdbart. Hovedbøjlen kan justeres i størrelsen, og her finder vi en robust blanding af stål og hårdt plast, som burde kunne holde i lang tid uden at blive nedslidt og ledløst. Ledningen mellem ørekopperne er rød og er en flot detalje til det ellers meget simple og nedtonede design.

De mellemstore ørekopper passer perfekt hen over mine forholdsvist små ører. På højre ørekop finder vi et hjul til justering af lydvolumen. Hjulet giver et taktilt feedback når man skruer op og ned, men er ikke helt 100% præcist, hvilket dog ikke har generet. Ørekopperne kan drejes 90 grader, så man kan have headsettet hængende om halsen uden at de generer.

På venstre ørekop finder vi tænd/sluk knappen og tilslutning til mikrofon, et 3,5mm jackstik og micro-usb laderkabel. Desuden er hele siden af ørekoppen en stor mute knap til mikrofonen, der forhindrer at man i kampens hede ikke kan finde mute knappen til sin mikrofon hvis der skulle være brug for dette.

Begge sider af ørekopperne har en mat glat plastik overflade, som ser flot ud, men som desværre også er meget modtagelig for fingeraftryk og ridser fra fingernegle. Begge sider er desuden prydet af et stort lysende HyperX logo.

Mikrofonen er, som man måske allerede har gættet, aftagelig og dermed kan headsettet fungere som ganske almindelige høretelefoner hvis man f.eks. vil høre musik fra smartphonen mens man er på farten. Her skal det medfølgende 3,5mm jackstik kabel bruges, da headsettet ikke kan tilsluttes trådløst til smartphones eller andre enheder uden USB-stikket. Mikrofonen og volumenhjulet kan heller ikke bruges i dette sammenhæng.

Lyden

Det vigtigste ved et headset er selvfølgelig lyden, og her skuffer HyperX Cloud Flight ikke. Headsettet leverer en solid lydoplevelse, og selvom der ”kun” er tale om et stereoheadset, så er der altså ingen grund til bekymring. Det er nemlig kun de færreste headsets der rent faktisk er surround headsets, og i disse tilfælde er det mange gange alligevel en eller anden form for software der laver en virtuel surroundlyd. Tag f.eks. det ældre og ultra populære HyperX Cloud II headset, som også ”blot” var et stereo headset, men hvor den lille medfølgende dongle sørgede for virtuel surroundlyd.

Jeg har testet headsettet i CS:GO, Battlefield 5, Heroes of the Storm og Rainbow Six: Siege. I alle spil har der været en solid lyd fra headsettet, der dog i visse tilfælde kunne virke lidt flad især i Battlefield 5, hvor lyden virkelig er detaljeret i forhold til andre spil. I skydespillene har det ikke været et problem at høre hvor modstanderen kom fra. Ønsker man den fulde lydoplevelse skal man tilslutte det medfølgende 3,5mm jackstik, hvilket gør at headsettet kan afspille et brede frekvensspektrum end i trådløs brug. Det er værd at have i baghovedet, da det gør en ret stor forskel i forhold til lydbilledet.

Mikrofonen

Grunden til man køber et headset og ikke høretelefoner, er så man ikke skal have en separat mikrofon ved siden af, og derfor stilles der også stadig højere krav til kvaliteten af den indbyggede (aftagelige) mikrofon. Den medfølgende mikrofon til HyperX Cloud Flight headsettet er middelmådig uden at være prangende. Man går klart og tydeligt igennem i den anden ende, men man er ikke i tvivl om, hvor fokus ikke har været på dette headset, da der mangler dybde i lyden. Men tag selv en lytter og vurder selv under følgende link:

https://soundcloud.com/tweakdk/tweakdk-soundtest-hyperx-cloud-flight

Konklusion

Cloud Flight headsettet er HyperX’ bud på, hvordan et trådløst headset anno 2018 skal lyde og se ud. Det afdæmpede design med de røde detaljer gør, at headsettet ikke ligner noget der er designet til 14-årige, der bare skal have fuld skrue på RGB og ”gamer udseende”. På den front rammer HyperX lige min smag, og sammenholdt med den fornuftige lyd headsettet leverer er det bestemt et headset jeg ville kunne finde på at bruge fremover, hvis ikke min kæreste allerede havde lagt billet ind på det. Hun har nemlig været ret hooked på at skifte hendes ældre Cloud II headset ud med et trådløst, men fordi pasformen på Cloud II headsettet passede hende så godt, valgte hun at vente. I virkeligheden håbede vi begge på, at HyperX ville lave en trådløs udgave af Cloud II, da både design, byggekvalitet og lydkvalitet altid har imponeret i det headset, hvilket også har været medvirkende til, at det uden undtagelse er det headset jeg har anbefalet folk der søgte noget i den prisklasse.

HyperX Cloud Flight headsettet rammer desværre ikke helt den samme gode byggekvalitet som Cloud II, men føles stadig virkelig solid. Mikrofonen er ok’ish, den er ikke prangende god, men heller ikke det værste jeg har prøvet, og mere er der egentlig ikke at sige om den, ud over måske at det er rart at den aftagelig.

Der er et par ting, der har irriteret mig, eller mest min kæreste, under brugen af Cloud Flight headsettet. I første omgang blev vi chokerede da vi fandt ud af, at laderkablet kun er 1 meter langt. Løber headsettet tør for strøm i kampens hede, så må der altså ikke være langt til nærmeste USB-stik hvis man ikke vil undvære lyd. Tænd/sluk knappen på venstre ørekop skal holdes inde i ret lang tid før headsettet tændes. Desuden bliver knappen også brugt til at tænde og slukke LED belysningen i logoerne på siden af ørekopperne, hvilket gøres ved at trykke yderligere to gange på knappen når headsettet er tændt. Lyset skal i øvrigt slukkes hver gang man tænder for headsettet, hvilket er rimelig træls, da batteritiden mere end halveres når LED’erne er tændt. I min bog er dette en kæmpe designfejl. Desuden har det været problematisk, at indikator lyden for at mute eller unmute mikrofonen stort set er ens, den eneste forskel er om den bipper en enkelt eller to gange, hvor jeg faktisk i skrivende stund ikke kan huske, hvilken der betyder hvad. Andre producenter bruger to forskellige lyde, hvor man ikke er i tvivl om hvad der er hvad.

HyperX angiver headsettes batteritid til 30 timer når LED lyset er slukket og ved maks 50% volumen. Dette er vi ikke helt kommet op på, men 20 timer på én opladning har ikke været et problem, og må siges at være tilfredsstillende, da det bare er blevet en vane at sætte headsettet til opladning efter hver gaming session.

Selvom jeg ikke har skrevet noget om det i testen, vil jeg alligevel lige nævne at HyperX har udviklet et lille program til deres headsets. Softwaren hedder HyperX NGenuity og kan vise batteritid og tillader at skrue på mikrofon og lydvolumen. Desværre tillader softwaren ikke at man kan tænde og slukke for LED’en, og er derfor tæt på ubrugelig i min optik.

Komforten har været helt i top, og selvom dette er individuelt fra person til person, så synes vi begge at headsettet sidder ret godt på hovedet og hverken trykker, er for tungt eller bliver for varmt efter mange timers gaming.

HyperX Cloud Flight er helt sikkert et af de bedre trådløse headsets jeg har prøvet til dato, og med en markedspris på ca. 1200,- kroner får man altså god lydkvalitet. I forhold til hvad andre trådløse headsets i samme kaliber koster, ligger Cloud Flight dog i den lidt dyrere ende, så det anbefales at man venter til prisen falder. Vi har fundet headsettet på tilbud til omkring 800,- kroner flere gange, og til den pris er headsettet helt klart pengene værd.

Som afrunding af konklusionen vil jeg sige, at Cloud Flight headsettet nu sidder solidt plantet på hovedet af min kæreste hver gang hun gamer, og hendes før elskede Cloud II headset nu ligger og samler støv. Så er Cloud Flight det headset vi havde håbet det skulle være? Nej, for det er ikke et trådløst Cloud II, men det er godt nok til at man kan leve med de småfejl der måtte være og komme med på den trådløse bølge i stedet.

Jeg giver headsettet en samlet karakter på 8/10 samt en Great Product award.

Pros:

God lyd

Lækker pasform

Trådløst(!)

Fornuftig batteritid (hvis man slukker for LED'en)

Prisen (når det er på tilbud til 800,- kroner)

Cons:

Meget kort laderkabel

Tænd/sluk knap fungerer som tænd/sluk til LED, hvilket skal gøres hver gang man tænder headsettet

Mangelfuld software