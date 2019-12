AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2017-04-18 08:37:00

BitFenix Shogun

Vi skal i denne test kigge nærmere på et kabinet fra producenten BitFenix. Navnet er Shogun som byder på alt hvad et kabinet anno 2017 skal. Sidepaneler i hærdet glas, RGB lys, solid byggekvalitet og meget mere. Klik ind på testen for at få alle detaljerne omkring dette kabinet, og hvad vi kom frem til i konklusionen!

Endnu et review er klar på et produkt fra BitFenix. Denne gang har vi modtaget et nyt kabinet ved navn Shogun. Der er tale om et mid-tower med sidepaneler i hærdet glas, samt nogle ret unikke SSD holdere som er udstyret med RGB lys selvfølgelig. Som om dette ikke var nok, er Shogun bygget som en tank, da der stort set ikke er nogle plastikdele at finde i kabinettet, hvilket naturligvis bringer kvalitetsniveauet og ikke mindst vægten i vejret. BitFenix Shogun er som tidligere omtalt et Mid-Tower, og understøtter bundkort i E-ATX, ATX, M-ATX samt Mini-ITX formfaktor.

Lad os krype længere ind i dagen test af BetFenix Shogun computer kabinettet.

Specifikationer og features på BitFenix Shogun kabinettet:

Vi har været en tur forbi BitFenix’ hjemmeside og fundet en række specifikationer og features på Shogun kabinettet. Du finder disse listet på nedenfor, med et par billeder inkluderet:

Type: Super Mid-tower

Materialer: Aluminium, hærdet glas, stål og plastik

Bundkort support: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX og E-ATX

CPU-køler max højde: 175 mm

Grafikkort max længde: 410 mm

Strømforsyning max længde: 250 mm

3,5” pladser: 6

2,5” pladser: 6+5

Dimensioner: 250 x 565 x 525 mm

Vægt: 14,15 kg

Frontpanel: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 samt lyd ind/ud

Blæser support max:

- Front: 2x120 / 3x140 mm

- Bagende: 1x120 / 1x140 mm

- Top: 3x120 / 2x140 mm

- Front: 2x120 / 3x140 mm - Bagende: 1x120 / 1x140 mm - Top: 3x120 / 2x140 mm Radiator support:

- Front: 1x240 / 1x280 mm

- Bagende: 1x120 / 1x140 mm

- Top: 1x 280 / 1x360 mm

Et kig på Shogun kabinettet fra BitFenix

Vi starter naturligvis med et kig på PC kabinettet ude fra, og bevæger os dernæst en tur indenfor. Som vi kan se på de første par billede herunder, er BitFenix Shogun udstyret med paneler i hærdet glas på både højre og venstre side. Det venstre er tonet, mens det højre er helt sort.



Forrest i toppen af kabinettet, finder vi frontpanelet bestående af følgende fra venstre til højre: Lyd ind/ud, 2x USB 2.0, power knap + LEDs, 2x USB 3.0 og sidst men ikke mindst en reset og LED kontrol knap. Det er muligt at koble det indbyggede lys, samt BitFenix Alchemy 2.0 RGB strips direkte på et ASUS bundkort med Aura support. På den måde kan man styre lyset den vej igennem og få flere funktioner.

I bagenden af kabinettet finder vi pladsen til strømforsyningen nederst, efterfulgt af syv PCI-slots ovenfor. Øverst finder vi naturligvis hullet til bundkort I/O panel og en 120 mm inkluderet blæser som kan justeres op/ned i højden.



På trods af at være helt lukket i bunden – eller sådan ser det i hvert fald ud, finder vi et støvfilter som dækker indsugningen ved strømforsyningen. Metallet som bukker hele vejen rundet om bunden, har et hul i hele kabinettets længde, således at der kan trækkes luft ind fra front og bagende.

Ved at tage fat nederst i fronten og give et ryk, hopper fronten let af. Det er dejligt at se flere og flere producenter fastgøre frontpanelet direkte til kabinettet, i stedet for fronten der kan komme af. Inde bag ved fronten finder vi to 120 mm blæsere mere. Disse trækker luft ind fra siderne i frontpanelet, igennem en af de værste typer støv filtre – skum. Jeg blev en anelse skuffet da jeg så dette, og havde forventet lidt mere prisen taget i betragtning.

Lad os få afmonteret sidepanelerne og tage et kig på kabinettet indenfor. Som på stort set alle andre kabinetter med sidepaneler i hærdet glas, skal der løsnes fire tommelskruer på hvert panel. Som vi kan se tydeligt på billedet herunder er det ene glas helt sort og kan ikke ses igennem, mens det andet er tonet en smule.

For at få toppanelet af, måtte jeg for en gangs skyld have fat i manualen, som henviste til blot at tage fat på hver side og hive til. Her skal du virkelig hive til, da det sad voldsomt godt fast, og man nærmest var bange for at brække noget. Med panelet af, mødtes vi af synet som vi ser på det første billede her under. Der er plads til enten en 280 eller 360 mm radiator i toppen af Shogun computer-kabinettet, hvilket er ganske fornuftigt.



Hele toppanelet er et stort stykke metal, hvilket er lækkert at se. Dog er de dele der klikker ned i PC-kabinettet og fastgør panelet i plastik overraskende nok. Selvom støvfiltret i toppen ikke er det samme som i fronten, er det alligevel af den meget billige type, som næsten er lige så dårlig. Ligesom i fronten kan filtret i toppen heller ikke afmonteres umiddelbart.

Med toppanelet monteret igen, kan vi nu fortsætte vores tur inden for i BitFenix Shogun, eller næsten. Vi mødes nemlig af en lille udfordring som lige skal afmonteres. Det er nemlig muligt at installere to 2,5” harddiske på siden, således at de kan ses ude fra. I denne holder/beslag finder vi desuden også indbygget RGB lys med support for ASUS Aura kontrol. Lad os afmontere denne og fortsætte ind i kabinettet…

Som vi kan se nedenfor er kabinettet nu meget mere åbent, og lige til at komme til. I bagenden finder vi den tidligere nævnte 120 mm blæser, samt de syv PCI-slots. Installation af grafikkort med videre, foregår uden brug af værktøj, takket være tommelskruer. Bemærk også det grå skum, der løber hele vejen rundt om rammen af kabinettet. Dette er naturligvis for at glasset ikke larmer, eller bliver ridset.



I fronten finder vi hele tre harddiskbure, samt lige så mange grafikkort støtter som alle er modulære og kan flyttes rundt/afmonteres som man måtte have lyst til. Med det hele monteret er airflowet fra de to 120 mm blæsere i fronten ret begrænset – så afmonter for guds skyld dem du ikke skal bruge.

Ud over de to SSD pladser i siden på det specielle beslag, og i alle harddiskburene har BitFenix også gjort det muligt at montere endnu en i bunden foran strømforsyningen. Just in case du ikke skulle have plads nok du ved.



Designet i toppen er meget åbent, og man kan umiddelbart montere radiatorer og blæsere ude problemer. Lad os se om det stadig ser sådan ud med et bundkort installeret lidt senere.

Lad os vende computer kabinettet 180 grader, og tage et kig på bagsiden hvor kablerne skal trækkes. Som du nok bemærkede på de andre billeder ovenfor, er der en fin mængde huller til at trække kabler i BitFenix Shogun, og de har umiddelbart også gode placeringer.



BitFenix har inkluderet velco strips for at gøre det lidt at fastgøre kabler. Lige ledes er der også en god mængde steder hvor normale strips kan fastgøres. Det er desuden også muligt at montere yderligere to 2,5” harddiske bag bundkortet. Det er også her vi finder RGB LED controller boksen. Denne kræver Molex strøm for at fungere. Du tænker måske at dette er et underligt valg, da alt jo efterhånden kører med SATA – men BitFenix har en god forklaring: På SATA man man maksimalt trække 1,5 ampere, mens det på Molex er muligt at trække 5 ampere.

Dette giver mere strømstyrke, hvilket skulle resultere i at lyset får en overall bedre kvalitet og kraft. Med de ord fra BitFenix er det blevet tid til at montere noget hardware efter billederne nedenfor!

Montering af hardware og RGB lys i BitFenix Shogun kabinettet

Traditions tro, starter vi ud med at montere vores harddiske. I BitFenix Shogun klares dette uden brug af værktøj hvad angår 3,5” harddiske, mens at du må have skruer og skruetrækker fat når 2,5”/SSD’erne skal i kabinettet.

Installationen af hardwaren gik forholdsvis smertefrit. Der er god plads at arbejde på både på for – og bagside i Shogun kabinettet. Dog gjorde især grafikkort støtterne og harddisk beslaget i fronten, installationen lidt mere besværlig end hvad jeg er vandt til. Som det kan ses på de to billeder nedenfor, er der oceaner af plads bagved bundkortet til kabler med videre. Selv hvis du ikke gider fastgøre dine kabler, er jeg overbevist om at du stadig kan få sidepanelet på uden problemer – så meget plads er der.

Vi tager et kig på den anden side, hvor bundkortet og vores to grafikkort er monteret. På grund af de tre harddiskbure i fronten virker kabinettet en smule fyldt, hvilket det jo sådan set også er. Ligesom CPU-kølere må grafikkort maksimalt være 175 mm høje, mens at længden mere eller mindre er underordnet. Som det kan ses på det tredje billede herunder, fungerer grafikkort støtterne ganske fint. Dog vil de fungere bedst med blower-kølere som dem der er monteret på vores standard GTX260 grafikkort.

Både i bagenden og toppen er der godt med plads til radiatorer, hvis man ønsker noget custom vandkøling. Placeringen af hullerne i toppen, gør at man ikke burde løbe ind i pladsproblemer med hverken høje RAM eller køleprofiler på bundkort – awesome!

Men hov… Der mangler jo faktisk en ting i kabinettet. SSD-holderen i siden skal naturligvis monteres igen. Som det kan ses på det andet billede herunder, dækker denne for stort set hele bunden i kabinettet. Strømforsyningen er gemt væk, og det samme vil eventuelt kabelrod, smart. Hvis du monterer grafikkort i de nederste PCI-Express slots på dit bundkort, skal du dog være opmærksom på om strømstikket kan være i grafikkortet!

BtiFenix har desuden også inkluderet et beslag, som kan monteres forrest i kabinettet, hvis man fjerner grafikkort støtterne og harddiskburene. Dette beslag gør det muligt at montere de brede bundkort, og stadig kunne trække kablerne ordentligt – dog stjæler det en masse harddiskpladser og grafikkort støtten.

Inden vi springer til prisen og konklusionen, skal i da ikke snydes for nogle billeder af lyset i kabinettet. Jeg havde en 60 cm Alchemy 2.0 RGB LED strip liggende, som jeg også monterede på den indbyggede kontroller i kabinettet. På denne måde synkroniserede den med lyset i harddisk holderen i siden – smart. Der er omkring 10 farver at vælge imellem via den indbyggede controller. Men kobler du denne til et ASUS bundkort med Aura lys, vil du få mange flere muligheder.

Som vi kan se på det første billede nedenfor, er der tre LEDs som lyser forsiden af den monterede SSD op. Det er en fed detalje, som ikke mange andre kabinetter har. Aurora fra BitFenix har et lignende system, dog kun til en enkelt harddisk.

Glasset er hvad jeg vil kalde tilpas tonet uden at være hverken for lidt eller for meget. De mange fedtede fingre viser at Shogun også er yderst glad for fingeraftryk på grund af de mange metaldele. Dog er det alligevel noget lettere at holde rent end glaspanelerne.

Pris

I skrivende stund d. 15/04 2017 kan Shogun findes med et prisskilt der lyder på omkring 1300,- DKK inklusiv fragt. Dette er en pris på højde med andre high end glas kabinetter, så BitFenix har ramt niveauet fint. Det der får BitFenix Shogun til at skille sig ud fra mængden, er naturligvis det unikke design og voldsomt gode byggekvaltiet. Det er længe siden jeg sidst har set et kabinet med SÅ mange metaldele, hvilket er dejligt at se. Klik HER for at komme til PriceRunner.dk og se prisoversigten.

Ønsker du alle detaljerne på Shogun kabinettet fra BitFenix selv, kan du besøge deres hjemmeside ved at klikke på banneret med deres navn herunder.

Konklusion

Vi er nu nået til konklusionen. Shogun er et solidt mid-tower kabinet med mange fede features – nogle bedre udført end andre. Det sidste nye hotte hardware trend, er jo RGB lys og hærdet glas i kabinetter, hvilket begge er ting Shogun kan skrive på sit CV. Der er support for ASUS Aura lys kontrol, hvilket er en fed implementering, sammen med de fede SSD holdere. Designet på kabinettet ude som inde, er også ret specielt, og minder ikke rigtig om nogle andre kabinetter på markedet. Der er utrolig få plastikdele i Shogun, hvilket er et stort plus i bogen – dog tilføjer det en hel del mere vægt til kabinettet hvilket man skal være klar på. Shogun er også et ret stort mid-tower men det bliver retfærdiggjort med oceaner af plads inde i kabinettet, på trods af at være lidt besværligt at bygge i.

Selvom Shogun er stort og tungt at flytte rundt på, har BitFenix tænkt sikkerhed, når det kommer til bundkort og transport. Der er nemlig support/holdere for grafikkort inkluderet hvilket er rart at se, selvom de kun er i plastik. En ting jeg dog ikke var fan er, var støvfiltrene i toppen og fronten af kabinettet, eller skulle man sige manglen på samme. De er der, men er at den meget billige type, og kan ikke afmonteres. Vi snakker kabinet til knap 1300,- DKK her – så er det vidst ikke for meget forlangt med noget ordentligt her BitFenix? Vi ender på en solid score der hedder 8/10, men ingen award i denne omgang. Shogun er cool og unikt at se på, men har også en del ting der i vores optik kunne forbedres, og som ville have fået scoren højere op.

Godt

Meget solid bygge kvalitet

Hærdet glas på begge sider

Unikt design både ude og inde

Masser af plads til harddiske og køling

GPU holdere/støtter

Oceaner af plads til kabler

Understøtter ASUS Aura lys

Mange metaldele…

Knap så godt

… giver dog en høj vægt

Toppanelet er meget svært at få af

Lidt udfordrende at bygge i

Ikke rigtige støvfiltre i top og front

Conclusion

We have now reached the end in our review. Shogun is a solid mid-tower case with many great features - some executed better than other. The latest thing is RGB lighting and tempered glass in cases, which are both things Shogun can write on its resume. There is support for ASUS Aura light control, which is a cool implementation, along with the nice SSD bracket on the side. The design of the case inside and out, is also rather special and don’t remind me about any other case on the market. There are incredibly few plastic parts in Shogun, which is a big plus in the book - though it adds a lot more weight to the cases which you should be aware of. Shogun is also a large mid-tower but it is justified with oceans of space inside the case, despite being a bit difficult to build in.

Although Shogun is large and heavy to move around, BitFenix have thought about safety when it comes to the motherboard and transport. There are support/brackets for the graphics card included which is nice to see, even if they are only in plastic. One thing, however, I was not a fan of, is the dust filters at the top and the front of the case, or should I say lack thereof. They are there, but are of the very cheap type, and cannot be removed. With a price tag of almost 1300, - DKK – is it then asking too much for some better ones here BitFenix? We end on a solid score of 8/10, but no award this time around. Shogun is cool and unique to look at, but there are also some things that could be improved which would have made the overall score higher.

Pros

Very solid build quality

Tempered glass on both sides

Unique design both on the in and outside

Lots of room for hard drives and cooling

GPU supports to prevent sacking

Plenty of room for cable management

Supports ASUS Aura lighting

Many metal parts…

Cons

… raises the weight

The top panel is very difficult to get of

A little hard to build in

No real dust filters in the top and front

Score: 8