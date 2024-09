Fractal Design Era 2

Fractal Design er klar med en opdatering til deres Era mITX kabinet. De har holdt det simpelt og bare givet den navnet Fractal Design Era 2 men der er gode opdateringer.

19 sep. 2024 kl. 06:00 Af Kenneth Johansen

Centrale Specifikationer

Anodized Aluminum Exterior and solid Walnut top

GPU support up to 3 slot Cards up to 326 mm in length and 61 mm thickness

Water cooling support up to 280 mm AIO.

Includes two Aspect 12 PWM fans

15 mm internal flexibility with slidable central wall

Fractal Design Era 2 kommer i tre farver, Silver, Charcoal Gray og Midnight Blue. Det er den sidste variant, som vi har fået på besøg til denne anmeldelse.





En tur rundt om Fractal Design Era 2

Hvis man har set det første Era kabinet, vil man med det samme kunne genkende de overordnede design elementer.

Der er dog kommet en del mindre opdateringer, der løfter designet. Materialet er smukt udført i anodiseret aluminium parret med en smuk top i valnøddetræ. Det mørke træ matcher den blå farve rigtigt godt.

Toppen holdes magnetisk på plads og kan let pilles af. Et tryk på den bageste ende vipper panelet op, så det er lige til at tage af.

På fronten af kabinettet er power knappen sammen med USB og lyd blevet flyttet ned i bunden af fronten. Her får man to USB 3.0 type A stik, et USB 3.2 Gen. 2x2 Type C stik sammen med et 3,5 mm audio stik.

Siderne af kabinettet er forsynet med ventilation, som kommer til at forsyne henholdsvis bundkort og grafikkort.

Endnu en opdatering til Era 2 er, at hele skallen omkring kabinettet er et samlet stykke. For at få adgang til kabinettets indre kan det løftes op. Det holdes på plads af støvfilteret i bunden, der også fungerer som lås for skallen.

Når filteret trækkes ud fra bagsiden af kabinettet, giver det mulighed for let at løfte hele skallen af Era 2. På den måde er der åbent fra alle sider.

Hvis man virkelig gerne vil, er det muligt at skille skallen i sine enkeltdele. Panelerne er skruet på en central ramme med almindelige skruer. Så hvis man på et tidspunkt har behov for det, hvis man vil modde eller tilpasse kabinettet, er det stadig muligt at få de enkelte paneler pillet af.

Ser vi på det indre layout, er det meget åbent. Der er et dual chamber layout med grafikkortet på den ene side. Det bliver forbundet til bundkortet på den anden side, via det inkluderede PCIe 4.0 riser kabel.

I bunden af kabinettet er de to inkluderede Aspect 12 PWM blæsere monteret, så de kan trække frisk luft ind derfra. Til det formål er bunden af Era 2 også hævet tilpas meget, til at det rent faktisk er muligt at få luft ind.

Der er mulighed for at installere mere køling i toppen af Era 2, hvor der er plads til op til to 140 mm blæsere. Fractal Design angiver også AIO understøttelse op til 280 mm.

Beslaget til montering af AIO eller blæsere i toppen kan let pilles af. På den måde er det lettere at installere sin hardware uden fra kabinettet. Beslaget holdes fast med en fjedermekanisme, der ikke kræver værktøj.

Der er naturligvis kun understøttelse for mITX bundkort. I forhold til strømforsyning understøtter Era 2 både SFX og SFX-L strømforsyninger.

Grafikkort understøttelse er kort op til tre slots med en længde på max 326 mm og en tykkelse på 61 mm.

Som vi har set på andre af Fractal Design mITX kabinetter, er det også på Era 2 muligt at justere pladsen imellem de to kamre.

Væggen i midten af kabinettet kan via fire skruer løsnes og kan så flyttes 15 mm frem og tilbage. På den måde er det muligt at tilpasse pladsen til den side, hvor man har mest brug for det.





Montering af hardware

Som altid med mITX kabinetter, bør man tjekke og dobbelttjekke kabinet og hardware, for at være sikker på at der er plads til tingene.

I sagens natur er der ikke ret meget plads at gøre godt med i et kompakt kabinet, som Fractal Design Era 2.

Heldigvis betyder det meget åbne layout, dog at det trods alt var dejligt let at arbejde med hardwaren i Era 2.

Jeg valgte at gå med et AIO setup for at optimere kølingen. Hvis man vil gå med en luftkøler, så understøtter Era 2 en køler med en højde mellem 55 og 70 mm, alt efter hvordan man justerer den centrale væg i kabinettet.

Jeg valgte dog at bruge Fractal Designs egen Lumen S24 AIO køler sammen med det ASUS ROG Strix X670E-I Gaming WiFi bundkort som kom i systemet.

Processen med at installere Lumen S24 køleren var gjort behagelig og lige til, af det aftagelige monteringsbeslag i toppen af Era 2. På den måde var der god plads til at få både bundkort, kabler, RAM osv. på plads, inden køleren skulle klemmes på plads.

I mit tilfælde benyttede jeg mig kun af M.2 SSD lager direkte på bundkortet. Der er dog også plads til i alt fire almindelige 2,5” SSD’er i kabinettet. To pladser er i et lille SSD bur monteret på grafikkort siden af kabinettet. Hvis man benytter sig af den vil man dog blokere for en del af luften, der kommer ind fra blæserne i bunden.

Der er yderligere plads til to SSD’er på væggen, der holder bundkortet.

Jeg installerede et ASUS ROG RTX 2080Ti grafikkort og havde ingen problemer med at få det på plads. Her havde Fractal Design også sørget for en lækker detalje, med en åbning i enden af kabinettet, som gør det muligt at vinkle store grafikkort på plads.

Det eneste tidspunkt i min installationsproces det blev en smule besværligt, var da jeg skulle samle det hele med AIO beslaget i toppen. Her blev det lidt udfordrende at få det hele klemt på plads, på en måde hvor ingen slanger eller kabler kom i konflikt med blæserne monteret i toppen og bunden af kabinettet.

Det var dog en forventet udfordring, med et kabinet i denne størrelse.

Samlet set var oplevelsen af at samle et system i Fractal Design Era 2 let og ligetil. Min konfiguration gav som sagt ikke nogen udfordringer større end dem man må forvente med et mITX system.

Som en lille test af temperaturerne kørte jeg en gaming benchmark på systemet, som bestod af en Ryzen 9 7900 CPU og et ASUS ROG RTX 2080Ti grafikkort.

Her landede temperaturerne på 70 grader i gennemsnit for grafikkortet og 78 for CPU’en.





Pris

Fractal Design Era 2 er så nyt, at jeg endnu ikke kan finde det online i nogen danske webshops. Fractal Design angiver dog selv en vejledende udsalgspris på lige under 200$.

Så en forventet dansk pris ender nok omkring 1500-1700 kroner.

Det matcher Fractal Designs øvrige mITX kabinetter, men er lidt til den dyre side, hvis vi ser på mITX markedet generelt.





Konklusion

Fractal Design har lavet et utroligt lækkert mITX kabinet. Designet er diskret, smukt og gennemført, og bryder med gaming markedets til tider lidt overdrevne design elementer.

Det er kombineret med kvalitetsmaterialer og et væld af gode funktioner og features, som både er funktionelle når systemet er i brug, og som gør arbejdet med at samle et system i det lille kabinet meget let.

På trods af den lille formfaktor er der gode muligheder for at samle et kraftigt system med fornuftig køling.

Fractal Design Era 2 kommer med stort set alt hvad jeg kunne ønske mig i et mITX kabinet, og er samtidigt pakket ind i et design, der falder lige i min smag.

Det sidste er naturligvis en smagssag og kan variere.

Eneste lille minus er prisen, som er lidt til den høje side for mITX markedet. Når man tager materialer, byggekvalitet og mekaniske features i betragtning, så synes jeg dog den lidt højere pris er fint retfærdiggjort.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Great Product Award, for et smukt og gennemført kabinet, som uden tvivl vil tilfredsstille mange mITX fans.





Fordele

Gode materialer og solid byggekvalitet

Praktiske mekaniske features

God fleksibilitet i forhold til både CPU køling og grafikkort





Ulemper