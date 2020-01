AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-10-02 14:00:00

Cooler Master - Cosmos C700M - hvis dit kabinet var en sportsvogn

Cooler Masters Cosmos kabinetter har altid været kabinetter til de, der gerne vil mere med deres computer end den typiske bruger. Med kodeord som innovative features og masser af plads til at komponenterne kan "strække benene" er Cooler Master nu tilbage med deres seneste tilføjelse til serien, Cosmos C700M. Vi er klar med en test af det nye flagskib fra Cooler Master.

Det er releasetid, og det betyder vi har fået det spændende og ventede kabinet omkring redaktionen.

Se med på YouTube for at få den fulde video anmeldelse.

Designet trækker på helt klare linjer fra Cosmos C700P, men Cooler Master har ikke holdt penslen helt i ro. Kabinettets ydre har fået kælet om detaljerne, hvilket giver et løft til designet. Det er blevet mere lækkert og ikke mindst komplet i sit look end tidligere.

Cooler Masters Cosmos serie har været kendt for flotte, og i høj grad symetriske kabinetter - dette værner de tydeligvis stadig om, og de kendetegnende håndtag på siderne er bevaret. Når kabinetter skal flyttes omkring kommer håndtagene virkelig til deres ret, da et kabinet i denne vægtklasse ikke uden videre lader sig kaste rundt i ringen.

Materialevalget på C700M er en velgennemtænkt og nøje planlagt kombination af plastik, stål og glas. For alle gælder det, at de oser af kvalitet. På C700P oplevede vi en i særdeleshed lækker detalje, i form af et kurvet sidepanel i glas - en sand visuel fornøjelse, som passer perfekt ind med kabinettets generelle vibe. Et kurvet glaspanel i denne type må utvivlsomt have givet ingeniørerne hos Cooler Master intense hovedpiner i de sene aftentimer, under produktionen. Vi har f.eks tidligere hørt at Corsair opgav deres planer om netop kurvede glaspaneler, netop på grund af komplicerede produktionsprocesser og ikke mindst at det var omkostningstungt.

Resultatet taler for sig selv. C700M er utrolig lækkert at både se på og arbejde med. Materialevalget og sansen for detaljen i dette kabinet er dog uden tvivl også med til at trække prisen op i den dyrere ende.

Som vi har været inde på er C700M et kabinet med en sjæl fra tidligere kabinetter i Cosmos-serien (f.eks. C700P), men lad øjnene hvile over skønheden et øjeblik, og så opdager vi at såvel fronten som toppen af kabinettet er blevet forkælet med nyt design, som fremmer et mere sammenhængende look end der var tilfældet på eksempelvis C700P. Der synes at være total enighed om, at Cooler Master Cosmos C700M fremtoner med et langt mere komplet og færdigudviklet udtryk end tidligere tiders Cosmos modeller. Helt i tråd med udviklingen indenfor PC gaming, så er det også blevet opgraderet med digitalt RGB lys, som følger kabinettets elegante former rundt, på både toppen, fronten og i bunden.

Panelerne i såvel top, som front, er nemme at betjene, helt uden værktøj. Takket være Cooler Masters færdigtænkte montering er det let og hurtigt at få adgang til montering eller justering af eksempelvis blæsere eller radiatorer. I begge disse dele af C700M er der indbyggede støvfiltre, og Cooler Master har sågar indkorporeret et lignende panel langs hele bunden af kabinettet.

Det digitale RGB LED lys i fronten er wireless monteret, så panelet hurtigt, let og elegant kan aftages uden at bekymre sig om kabler. Et mesterværk Cooler Master har opnået med kontakter i bunden af fronten, så det hele bare spiller - let og bekymringsfrit.

Til de få iblandt entusiasterne, som stadig insisterer på muligheden for optiske drev, bare rolig, Cooler Master har ikke glemt jer. Ved at vippe front panelet fremad, skabes der adgang til et muligt drivebay til 5.25" optisk drev.

Når Tweak-luppen rettes mod det indre layout, så kommer der yderligere forandringer frem i lyset, som vi ikke har set i tidligere Cosmos kabinetter. Cooler Master har nemlig besluttet at droppe de mange paneler, som tidligere prægede dette kabinet. Ved at vælge den simplere rute, med mulighed for kammeropdeling til strømforsyningen og dens kabler adskilt fra hovedkammeret, opnår Cooler Master at bygge et kabinet, med et pletora af muligheder.

Som på andre områder, så er noget af C700M's fornemmeste opgave ikke at begrænse brugeren. Derfor er der også mulighed for at holde det nederste kammer helt åbent, ved at fjerne adskillelsen. Cosmos serien fra Cooler Masters mantra kan der derfor ikke være tvivl om - fleksibiltet, tilpasning og masser af plads til at gøre drømme til virkelighed.

Der har efterhånden været rigtig mange kabinetter, af forskellige typer, gennem Tweak redaktionen, men Cosmos C700M imponerer os i høj grad, særligt med sin umatchede evne til at tilbyde en uhørt fleksibilitet. Praktisk talt alle dele i C700M kan fjernes, flyttes, roteres eller vendes så selv den mest krævende bruger kan få stillet sin craving.

Vi har altså haft mange kabinetter gennem kontoret, og også oplevet dele af den modularitet, som vi elsker ved kabinettet, men aldrig nogensinde i en så rendyrket og veludført form, som tilfældet er med Cooler Master C700M. Eksempelvis kan hele pladen til bundkortet afmonteres og roteres hvis man vil opnå et fuldkommen unikt look i sit case. Ydermere er et også muligt at rotere hele systemet, så man selv kan beslutte hvilken side af kabinettet der er den åbne side.

Med kabinettet følger også et specielt beslag til montering af grafikkort og et PCI-Express riser kabel. Det tilsammen giver ufattelige muligheder for hvordan du kan placere dit grafikkort i C700M.

Det er f.eks. muligt at benytte sig af en konfiguration, som Cooler Master selv har døbt skorstens indretningen. Heri monteres grafikkortet vertikalt i fronten af kabinettet, og man skaber et Airflow fra bund til top, hvorved man udnytter det fysiske princip om at varm luft naturligt stiger til vejrs.

Det er også muligt at montere grafikkortet direkte i fronten, således at det "trækker vejret" gennem fronten. En mulighed vi her på Tweak ihvertfald aldrig har set, uden at seriøs casemodding har været nødvendigt.

Fleksibiliteten og tilpasningsmulighederne i dette kabinet fortsætter på samme måde gennem alle hjørner af C700M.

Sidepanelerne kan let og hurtigt tages af og monteringen er lavet, så man uden problemer kan skifte dem imellem de to sider.

Der er to udtagelige rammer i kabinettet til montering af blæsere eller radiatorer, og de kan monteres i både front, top og bund alt efter hvad der passer bedst til det layout man vælger for sit system.

Tilpasningsmulighederne gennemsyrer alle dele af Cosmos C700M, og det er kun muliggjort gennem en banebrydende sans for detaljerne, fra det helt tidligere planlægsningsstadie. Rammen er skabt med uendelige monteringsmuligheder, så alt i kabinettet kan flyttes og justeres efter personlige præferencer - det gælder alle dele, lige fra bundkortsmontering til harddiskbure og sågar den indbyggede skinne til kabelstyring, som kan flyttes frem og tilbage, eller helt fjernes, hvis det er hvad man foretrækker.

Det ufatteligt fleksible ydre, kombineret med et væld af interne dele giver en sand overflod af muligheder, som er et absolut Narnia for dem der ønsker fleksibilitet og alternative muligheder når de bygger deres drømmesystem, som bare skal skille sig ud fra mængden.

Med alle de mange muligheder for brugertilpasning, kan man hurtigt komme til at frygte for eksempel cable management og ikke mindst muligheden for at få en fornuftig æstetik i det færdige build. Men, det har Cooler Master heldigvis husket hele vejen gennem konstruktionen af dette kabinet, på bagsiden er der eksempelvis et panel, der holder styr på de mange kabler og fronten kan dækkes af paneler, der ligeledes fungerer til montering af SSDer, vandkølingspumper og meget andet.

Det fleksible layout står dog ikke alene i Cosmos C700M. Der er et væld af detaljer som gør kabinettet til en sand fornøjelse at arbejde med. For eksempel findes en inkluderet fan hub, der giver en central kontrol af RGB lyset, og endvidere giver mulighed for tilslutning af yderligere digitalt RGB lys.

På fronten er der et elegant panel, som giver mulighed for at kontrollere både RGB lyset og blæserne. Du kan styre hastigheden på blæserne med en knap, og en anden styrer lyseffekterne. Selvfølgelig har Cooler Master også muliggjort central kontrol af RGB lyset gennem bundkortet. Der er software understøttelse fra ASUS, MSI og ASRock.

På fronten finder man også, udover kontrolenhederne til lys og blæsere, intet mindre end 4 USB 3.0 stik samt et USB 3.1 Type-C stik og naturligvis er der både power, reset og 3,5mm stik på fronten.

Dette vidunder af fleksibilitet kommer selvfølgelig ikke gratis. Cooler Master Cosmos C700M kommer med et væld af dele og det kan mildest talt være et puslespil at holde styr på, når man først kaster sig hovedkulds ud i at flytte omkring på alt i kabinettet. Praktisk talt alle dele er monteret med skruer, og det er derfor nødvendigt at være på fornavn med sin skruetrækker, inden man kaster sig ud i byggeriet.

Er du undervejs i byggeriet ikke særdeles opmærksom, så kan du hurtigt risikere at miste overblikket over hvordan det oprindelige layout nu lige var. I denne sammenhæng er der desværre ikke en særlig detaljeret manual med, som kan hjælpe en på vej.

På listen over medfølgende sager, er intet mindre end 5 harddiskbure, alternative paneler, beslag til montering af optisk drev, grafikkortsbeslag, PCI-E riser og et væld af andre sager, som lynhurtigt kan gøre det uoverskueligt at se delene spredt på skrivebordet.

Med et så specielt kabinet, kommer også andre lidt anderledes udfordringer. De fleste skriveborde er eksempelvis bedst tilpas med at alle kabler til et kabinet monteres på bagsiden af kabinettet, men hvis alt er roteret i kabinettet er dette ikke længere en mulighed. Så kan kreativitet være din bedste ven.

Cooler Master har taget højde for problematikken med lækre kabelgennemføringer, så det er muligt at få alt tilsluttet, men man kan jo så diskutere om det er optimalt at have kablerne løbende igennem kabinettet, som det kan være nødvendigt for at nå grafikkort osv. Det er nogen udfordringer, som man måske ikke helt er vant til at skulle forholde sig til med mere traditionelle layouts.

Hvor meget man kaster sig ud i alle de muligheder der er for alternative konfigurationer er naturligvis op til en selv, og hvis man foretrækker det mere traditionelt, så er Cosmos C700M ikke mere kompliceret end det behøver at være, og giver stadig en masse muligheder selv hvis man holder sig inden for normen af PC bygning..

Konklusion:

Der er ingen tvivl om, at Cosmos C700M henvender sig til entusiasten inden for PC bygning. Man kan selvfølgeligt holde sig til et helt standard system, men med de mange muligheder som der er med kabinettet, så er det næsten synd, hvis ikke man har lidt anderledes planer for tingene.

Alle de her muligheder kommer selvfølgeligt ikke billigt og Cooler Master lister selv prisen for Cosmos C700M på lige omkring 3300 kr., hvilket placerer den i den absolutte top prismæssigt foran selv massive super kabinetter, som Corsairs 1000D og nærmest kun overhalet af Phanteks Enthoo Elite kabinet.



Man får utroligt meget med til Cosmos C700M både i forhold til muligheder, men også reelt tilbehør og features, og der er ingen tvivl om, at det koster at være med i det leje. Om man synes de muligheder og features er prisen værd afhænger naturligvis af ens planer for kabinettet og systemet i det.

Selv om det unægtelig er i den dyre ende, så synes mener vi ikke at det er skudt helt ved siden af. Features og tilbehør sammenholdt med byggekvalitet og ikke mindst de rigtigt store muligheder gør Cosmos C700M til det mest fleksible og featurerige kabinet, som vi har testet til dato.

Det er en luksusvare og bestemt ikke tænkt til den gennemsnitlige bruger og det afspejles naturligt i prisen.

Godt:

Super fleksibelt

Høj kvalitet

Unikke muligheder

Knap så godt:

Prisen

De mange dele og muligheder kan virke uoverskueligt