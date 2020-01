AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-08-08 06:06:00

Cooler Master MasterCase H500

Sidste år genoplivede Cooler Master deres gamle HAF-serie med lanceringen af deres H500P kabinet. Siden da har vi modtaget en opdateret udgave kaldet H500P Mesh, og nu er der mindsanten kommet en tredje udgave på banen kaldet H500. Vi har set nærmere på dette nye kabinet og hvad Cooler Master har gjort anderledes, kontra de tidligere modeller.

I denne test skal vi se nærmere på endnu et af de nye kabinetter i Cooler Masters nye HAF-serie. Vi har tidligere kigget på deres H500P, samt den opdaterede udgave af dette med næsten samme navn: H500P Mesh. For at gøre det endnu mere forvirrende, er Cooler Master nu klar med et tredje kabinet i samme stil, kaldet H500. Hvis du ikke allerede havde regnet det ud, er det netop dette kabinet vi skal se nærmere på i denne test.

MasterCase H500 som er det fulde navn, er kort sagt en billigere udgave af de to andre kabinetter, og låner lidt fra dem begge to. HAF-serien har altid været kendt for sine store blæsere, så vi finder naturligvis også to 200 mm RGB-blæsere i H500. Åbent design, sidepanel i hærdet glas og et integreret håndtag til transport er blot nogle af de andre features som dette kabinet tilbyder. Vi går i dybden og ser nærmere på om Cooler Master har skabt endnu et kabinet som er værdi til at bære HAF-navnet, eller er det en fuser?

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Cooler Masters hjemmeside og fundet lidt specifikationer til jer. Nedenfor har jeg listet disse op, efterfulgt af tre billeder der viser nogle af de features som MasterCase H500 har i ærmet:

Type: Miditower

Farver tilgængelig: Iron grå

Materialer: Metal, plastik og glas

Dimensioner: 525 x 228 x 502 mm (inklusiv plastikpaneler)

Bundkort support: Mini-ITX, Micro-ATX og ATX

PCI-slots: 7

Harddiskpladser: 2x3.5” + 2x2.5” (4x2.5” hvis 3.5” bruges)

Frontpanel: 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, lyd ind/ud og power/reset

RGB-Controller: Ja, inkluderet (virker også med kompatible bundkort)

Maksimal CPU-køler højde: 167 mm

PSU maksimal længde: 180 mm

Grafikkort plads: 410 mm

Kabelføringsplads: 30 mm (bag bundkortet)

Blæser support:

- Front: 3x120 / 2x 140 / 2x200 mm - Top: 2x120 / 2x140 / 1x200 mm - Bagende: 1x120 mm - Bund: N/A Radiator support:

- Front: 120 / 140 / 200 / 240 / 280 / 360 mm

- Top: 120 / 140 / 240 mm

- Bagende: 120 mm

- Bund: N/A

En tur rundt om Cooler Master MasterCase H500 kabinettet

Lad os kaste det første blik på kabinettet nedenfor. Hvis du læste vores test af de to H500P kabinetter, vil designet på MasterCase H500 ikke været noget nyt eller fremmet for dig. Fronten på de tre kabinetter er nemlig mere eller mindre identiske at se på. Vi finder et stort område med ventilation og et meget industrielt udseende, med detaljerne ned ad siderne. Mens at den venstre side består af et stort panel i hærdet glas, er den højre side blot en blank metalside som vi er vandt til at se på de fleste andre kabinetter.

Cooler Master har tidligere vist at de er ret gode til at implementere nye og bedre måder at fastgøre hærdet glas på, og MasterCase H500 er ingen undtagelse. Vi finder to tommelskruer i toppen, samt en lille sliske i bunden, så der ingen skruer kræves her nede og sidepanelet blot kan ligges på i bunden og vippes ind – smart! Det er også lækkert at se at Cooler Master har gjort kanten på det hærdede glas sort, for at gemme rammen, som ikke er særlig pæn eller spændende at se på.

På toppen af de to tidligere H500P kabinetter, fandt vi store stykker af plastik så at sige. Disse er væk på MasterCase H500, hvor vi i stedet får en top i metal, med et magnetisk støvfilter som let kan tages af for rengøring. Der er en lille bule i fronten, hvor stikkene til kabinettet også er placeret. Ud over at bidrage positivt til designet, er denne bule faktisk også et integreret håndtag som man kan bære sin computer i. Cooler Master skriver på deres hjemmeside, at du er good to go, så længe du ikke kommer over 20 kilo.

Frontpanelet består af følgende: 2xUSB 2.0 porte, 2xUSB 3.0 porte, lyd ind/ud, power knap, reset knap og naturligvis en power og HDD LED. Det havde været rart hvis USB Type-C snart fandt vej ned i flere kabinetter, da flere og flere bundkort er udstyret med stikket der kræves for tilslutning.

Ved at tage fat i bunden af fronten og give et ryk, kan denne afmonteres. H500P som var det første kabinet i den nye HAF-serie fik kritik for at have dårligt airflow i fronten, da der var tale om et stort vindue og ingen ventilation. Dette tog Cooler Master til sig, ved lanceringen af H500P Mesh – kabinetter som vi begge har kigget på. Selvom MasterCase H500 er den billige udgave af disse tre kabinetter, finder vi både en præmonteret front med ventilation, plus endnu en front som er i plexiglas. På denne måde kan du altså selv bestemme om du ønsker at gå all in på airflow, eller udseende – sådan skal det gøres Cooler Master!

Med kabinettet vendt 180 grader, kan vi som det næste tage et kig på bagenden. Her omme finder vi hullet til strømforsyningen i bunden, efterfulgt af syv PCI-slots og øverst hullet til bundkort I/O panel og en 120 mm blæser. Sagt med andre ord, har vi at gøre med et standardlayout, som langt de fleste nyere kabinetter gør brug af.

Bunden består af to solide plastikfødder, som begge har gummi monteret for at minimere vibrationer fra computeren i at blive sendt videre. Der er naturligvis placeret et støvfilter foran indsugningen til strømforsyningen, som ved et hvert andet kabinet vi har set på i 2018. Lad os få sidepanelerne afmonteret som det næste…

For at få begge sidepaneler af MasterCase H500 kabinettet, skal der blot løsnes fire skruer – to på hvert panel, og så er man indenfor. Her inden minder designet utrolig meget om det vi så i de to H500P kabinetter, hvilket er forventeligt da de tre kabinetter gør brug af den samme ramme. Det betyder at vi finder masser af plads i fronten, hvor de to 200 mm RGB-blæsere er monteret. Skulle du have lyst til at montere en radiator her i stedet for, er der support for maksimal en 280 / 360 mm model. Vær dog opmærksom på tykkelse, da du ellers kan komme i problemer med harddiskburet, eller den store plade der løber ned langs den højre side på bundkort pladen – begge disse kan dog afmonteres.

De syv PCI-slots er alle fastgjorte med normale skruer, i stedet for tommelskruer og er alle ventilerede også. Den 120 mm store blæser som er monteret her omme, har ingen form for RGB-lir eller andet spændende at nævne, men er blot en standard sort model.

Stort set hele toppen på MasterCase H500 kabinettet består af ét stort område med ventilation. Her oppe er det muligt at montere op til en 240 mm radiator eller to 140 mm blæsere. Monteringshullerne er rykket ud mod venstre side, for at sikre bedst muligt kompatibilitet med køleprofiler på bundkort. På det første billede nedenfor, kan vi også tydeligt se den før omtalte plade der løber ned langs den højre side ved bundkortet. Denne kan bruges til at gemme kabler bag, men skal altså afmonteres hvis du ønsker at montere tykke radiatorer i kabinettet, ganske som harddiskburet i bunden skal.

Heldigvis er dette en super enkel procedure, eftersom alt det kræves er at der løsnes to tommelskruer, så er begge dele ude af kabinettet. På de tidligere H500P modeller, gik coveret hele vejen hen over harddiskburet, hvilket betød at disse covers skulle afmonteres før at diske kunne installeres. Dette har Cooler Master ændret på, ved at skrumpe coveret så at det ikke længere dækker harddiskburet. Personligt er jeg en fan af dette, da jeg ikke mener at der er grund til at gøre monteringen svære en nødvendigt, og så grimme er et par diske da heller ikke?

Vi drejer MasterCase H500 kabinettet 180 grader og tager et kig på den modsatte side, inden vi smækker noget hardware i. Her omme kan vi se at der er masser af kabelføringsmuligheder og huller i forskellige størrelser. Cooler Master har gjort et godt stykke arbejde med at lave mange steder hvor strips kan fastgøres, og lave hullerne hvor de giver mening. Der er 30 mm plads at arbejde med kabler på, på bagsiden hvilket sammen med de mange fastgørelsespunkter bør være nok til at opnå fornuftige resultater for mere eller mindre alle.

Montering af hardware og RGB-lir

Sidste stop inden konklusionen er naturligvis monteringen af hardwaren, samt et kig på det indbyggede RGB-lys i kabinettet, eller rettere blæserne. Mens at monteringen af normale 3.5” diske kan klares uden brug af værktøj, må du have fat i en lille flad skruetrækker når SDD’erne skal monteres. Jeg har aldrig før set Cooler Master bruge denne type montering af 2.5” harddiske men den er faktisk meget smart.

Der bliver skruer fire små metalstykker ind i harddisken, som dernæst blot trykkes ind i matchene huller på bagsiden af bundkortet – super enkelt og lige til, godt tænkt. Monteringen af strømforsyningen foregår naturligvis som vi kender den, efter at den ene tommelskrue er løsnet og coveret er fjernet.

Det var alt i alt super enkelt og lig til at arbejde med MasterCase H500 kabinettet. Jeg vil faktisk gå så langt som at sige at det var bedre end sine to dyrere storebrødre. Cooler Master har gjort mange ting mere simpelt i dette kabinet, hvilket er et stort plus. Som det fremgår på vores to billeder af bagsiden nedenfor, var der absolut ingen problemer i at trække kabler på bagsiden af bundkortet. Med hele 30 mm plads at arbejde på, var det ikke engang nødvendigt at bruge nogle strips for at få kablerne flade nok til at sidepanelet kunne komme på – så tommel op her.

Lad os vende kabinettet og tage et nærmere kig på den modsatte side, hvor hardwaren er monteret – det er trodsalt lidt mere spændende end et par sorte kabler. Vi har siden vores forrige kabinet tests (i hvert fald, dem skrevet af mig), opgraderet vores hardware så det er lidt mere up to date og lækkert at se på for jer ude bag skærmen. Det betyder at vores fuldstørrelse ATX kort fra ASUS, nu blinker med RGB-lys selvom det ikke fylder særlig meget i MasterCase H500 kabinettet. Vores GTX780 kort har også oceaner af plads inde i kabinettet, og kunne sagtens have været ti centimeter længere.

Selv med harddiskburet monteret i bunden, er der stadig godt med plads til radiator i fronten, især hvis du nøjes med en række blæsere da disse kan blive monteret på ydersiden af fronten. Skulle du ønske at gå all in med en tyk radiator i fronten og to sæt blæsere, skal harddiskburet dog afmonteres.

Som det kan ses på det første billede herunder, er der faktisk en smule begrænset plads fra toppen af bundkortet til toppen af kabinettet. Du skal med andre ord være påpasselig med hvad du ønsker at montere i toppen, selvom monteringshullerne er forskudte for at skabe mere plads. Så længe du blot benytter en standard 25-30 mm tyk radiator og en enkelt række blæsere, vil jeg dog mene at du bør være OK i langt de fleste situationer.

Hvad er din mening om PSU-covers? Er de et must i alle nye kabinetter, skal de forsvinde eller måske være en mellemting som Cooler Master har gjort her med MasterCase H500? – Lad mig høre din mening omkring dette i forummet.

Inden vi runder testen af med et kig på prisen og en konklusion, tager vi lige tre billeder mere. Den første udgave af H500P havde RGB-blæsere men ingen controller dertil. Det betød at du var tvunget til at købe en controller separat, eller have et bundkort med et RGB-stik. Dette lavede Cooler Master om på ved Mesh udgaven, og naturligvis også her. Det betyder at vi finder en RGB-controller inkluderet i kassen, og derfor kan vi vise jer et par billeder af RGB-lyset nedenfor – enjoy og rul videre når du har fået tilfredsstillet din RGB-craving.

Pris

I skrivende stund d. 04/08 2018 kan MasterCase H500 kabinettet findes på nettet til omkring 800,- DKK. Dette er ganske fornuftig pris som er en smule lavere end de andre H500 kabinetter vi tidligere har set på, hvilket netop er meningen. Du får mange af de samme features som på de dyrere modeller, så som de to store 200 mm RGB-blæsere og et åbent og modulært design. Jeg er personligt også glad for at der ikke er så mange plastikdele på MasterCase H500, sammenlignet med de dyrere modeller.

Konklusion

Som jeg startede ud med at sige i denne test, minder H500 som vi har set på i denne test, utrolig meget om sine brøde H500P og H500P Mesh. Den indre ramme er stort set identisk, men der er skåret ned på plastik paneler og PSU-coveret er skrumpet en smule. Dette gør dog ikke noget i min optik, da det faktisk betyder at MasterCase H500 føles mere solidt og godt bygget, uden de mange plastikdele. Med et mindre PSU-cover betyder det også at monteringen af 3.5” diske nu er lettere, da man nu ikke længere skal have coveret af for at få diskene ind. Ydermere finder vi også et integreret håndtag i toppen af MasterCase H500, en ting som de to dyrere modeller heller ikke havde. Det betyder at du let kan bære din computer til LAN’s med videre, så længe den altså ikke vejer over 20 kilo.

Da den indre ramme er identisk med de andre modeller, betyder det også at vi stadig har masser af plads til både hardware, samt luft – eller vandkøling, valget et dit. De to store 200 mm RGB-blæsere i fronten sikrer masser af luft hen over komponenterne, især med fronten i metalgitter monteret. Er du mere til looks end du er til lave temperaturer, kan du montere den ekstra front i plexi som medfølger i kassen. Selvom hullerne i den ventilerede front er små, ville de stadig have været rart at se et dedikeret støvfilter for at minimere mængden af støv der måtte finde vej ind i kabinettet.

Alt i alt syntes jeg at MasterCase H500 fra Cooler Master er et vellykket kabinet. Det er fedt at se hvor meget Cooler Master har lyttet til deres fans og kunder, siden det første H500P kabinet landede i butikkerne. Vi har nu en billig udgave som langt de fleste normale personer har råd til, og som stadig tilbyder stort set alle de samme features som sine storebrødre. Vi lander derfor på en samlet score der hedder 9/10, samt vores Safe Buy award. Hvis du er på udkig efter et kabinet med seriøs plads og airflow, så er MasterCase H500 helt sikkert et nærmere kig værd – uden tvivl.

Godt

Industrielt og anderledes design

To store 200 mm RGB-blæsere inkluderet + controller

Sidepanel i hærdet glas

PSU-cover og harddiskbur som let kan fjernes

Lækker support for både vand – og luftkøling

God byggekvalitet overall

Integreret håndtag til transport (max 20 kilo)

Både plexi og ventileret front medfølger

Knap så godt

Mangler dedikeret/aftageligt støvfilter i fronten

Score: 9 + Safe Buy award