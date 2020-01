AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-06-07 08:53:00

Cooler Master MasterCase H500P Mesh White

Tilbage i 2017 lancerede Cooler Master deres H500P kabinet, som en hyldest til deres gamle HAF serie. Kabinettet blev modtaget med blandet respons, hvilket fik Cooler Master til at gå tilbage til tegnebrættet. Nu skriver vi 2018 og vi har modtaget deres opdaterede udgave ved navn: H500P Mesh White. Er fejlene vi observerede blevet rettet?

Tilbage i 2017 lancerede Cooler Master deres H500P kabinet, som en hyldest til deres gamle HAF-serie. Kabinettet fik en blandet modtagelse, og mange mente af det slet ikke leverede det høje airflow som det burde når det nu var en hyldest til selveste HAF (High airflow). Her på Tweak.dk havde vi også lidt delte meninger omkring kabinettet, men mente at det nu var ganske fornuftigt overall. Der var dog en række ting, som ikke rigtig gave mening og vi gerne så anderledes.

Vi skriver nu 2018, og Cooler Master er klar med en opdateret udgave af H500P kabinettet, kaldet H500P Mesh White – bid især mærke i ”Mesh” her. Hvor den oprindelige udgave havde plexiglas i fronten som ikke gav de store 200 mm blæsere meget luft, har den nye udgave som vi skal se på i dag nemlig masser af ventilation i fronten takket være et stort metalgitter. Men hvad har Cooler Master ellers ændret, måske nogle af de ting der irriterede os ved den første udgave er væk?

Lad os starte ud med vores lækre videopræsentation herunder, og dernæst skyde gang i testen med et kig på specifikationerne, lidt features og en tur rundt om H500P Mesh White kabinettet!

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Cooler Masters hjemmeside og fundet lidt oplysninger på H500P Mesh White kabinettet til jer. Hvis du allerede er bekendt med det normale H500P kabinet, kan du blot rulle videre, eftersom specifikationerne er stort set identiske. Du finder dem listet op herunder, efterfulgt af et par billeder af nogle af de unikke features:

Produktnavn: MasterCase H500P Mesh White

Farver: Hvid (fås også i en sort/grå udgave)

Materialer: Plastik, metal og glas

Dimensioner: 544 x 242 x 542 mm

Bundkort support: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX og E-ATX

PCI-slots: 7+2 (to til vertikal montering)

Drevpladser: 2x2.5” + 2x3.5”/2.5”

Front I/O panel: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 og lyd ind/ud

Maksimal grafikkort længde: 412 mm

CPU-køler max højde: 190 mm

Blæser support max:

- Front: 3x 120/140 mm eller 2x200 mm

- Top: 3x 120/140 mm eller 2x200 mm

- Bagende: 1x 120/140 mm

- Front: 120, 140, 240, 280 og 360 mm

- Top: 120, 140, 240, 280 og 360 mm (55mm plads)

- Bagende: 120 og 140 mm

En tur rundt om Cooler Master H500P Mesh White

Med styr på introduktionen og det tekniske er det nu tid til at kigge på selve kabinettet. Hvis du læste vores test af H500P kabinettet tilbage i 2017, vil denne gennemgang være meget at det samme. Der er nemlig ikke nogen synlige designændringer på ydersiden, ud over at vi naturligvis har den hvide udgave af H500P Mesh, hvor standardudgaven er sort/grå. Nedenfor ser vi kabinettet som helhed fra venstre og højre side. Som vi kan se består hele den venstre side af ét stort stykke hærdet glas med sort kant, mens at den højre blot er en hvid blank plade.

På toppen finder vi I/O panelet, som også er identisk med det vi så på standardudgaven. Det består af to USB 3.0 porte, to USB 2.0, lyd ind/ud samt power og reset knap og sidst men ikke mindst en harddisk aktivitets diode.

Toppanelet på det oprindelige H500P sad MEGET løst, faktisk så løst at jeg ofte fik det afmonteret blot ved at håndtere kabinettet og flytte rundt på det. Dette var yderst frustrerende! Det er derfor dejligt at kunne meddele at Cooler Master har løst dette problem med H500P Mesh White udgaven, ved blot at fastgøre toppanelet med en skure, svære er det ikke. Med den ydre skal afmonteret, finder vi stadig beslaget der kan huse op til tre 140 mm blæsere eller to 200 mm.

Fronten var også en af de paneler der var for lettet at afmontere på den første udgave af H500P. På H500P Mesh White er det stadig den samme metode Cooler Master har brugt, men alligevel er det sværere at åbne/lukke og afmontere frontpanelet, hvilket er endnu et plus i bogen. Inde bag frontpanelet som nu består af et stort metalgitter i stedet for plexiglas, finder vi de to enorme 200 mm RGB blæsere. Hvor der før var Cooler Master klistermærker på midten af disse blæsere, er disse nu væk. Dette skyldes at mange klagede over at disse klistermærker ikke var centrerede, hvilket gjorde at det så dumt ud når blæseren drejede rundt. Dette problem er nu løst, ganske enkelt.

Med et kig på bagenden af H500P Mesh White ligner det ved første øjekast, sin forgænger på en prik – men alligevel ikke helt. Her omme var der nemlig også et irritationsmoment ved den første udgave, som nu er fikset. Når strømforsyningen skulle monteres var man tvunget til at afmontere PSU coveret inde i kabinettet – ikke længere. Cooler Master har udstyret H500P Mesh White med et beslag, der kan afmonteres, hvilket gør det muligt at montere strømforsyningen fra bagenden – smart. Der er desuden også stadig et støvfilter foran strømforsyningen i bunden, og glasset kan vippes ud, før det afmonteres.

Med begge sidepaneler afmonteret, kan vi fortsætte vores tur indenfor i H500P Mesh White kabinettet, som til forveksling ligner sin forgænger. Det betyder at vi finder to pladser til 2.5” diske ovenpå PSU coveret som er todelt, mens at der er oceaner af plads over bundkortet til radiatorer eller blæsere. Her oppe har Cooler Master beholdt det tonede plexiglas, som før også var i fronten – på den gamle udgave af H500P.

Skulle de to 200 mm RGB blæsere i fronten ikke lige være dig, kan du naturligvis let afmontere disse. Dette skaber plads til maksimalt tre 120/140 mm i fronten, ganske som der er også er plads til i toppen. Ud over huller til kabelføringen, er der også en plade der løber ned af hele fronten, som også kan bruges til at trække kabler bagved.

Ud over de syv PCI-slots er der to ekstra som er vendt vertikalt. Dette gør det muligt at dreje et grafikkort, med blæserne ud mod glasset så man rigtig kan se det. Bemærk dog at dette tager de to drevpladser på PSU-coveret, samt kræver tilkøb af ekstra udstyr fra Cooler Master. Den 140 mm blæser i bagenden er desuden udskiftet til en hvid udgave, hvor den normalt er sort.

Vi fortsætter vores tur rundt om H500P Mesh White, med et kig på bagsiden. Ved lanceringen af det oprindelige H500P introducerede Cooler Master covers for kablerne på bagsiden, som er det vi ser på de to billeder nedenfor. Disse gør det muligt at holde styr på kablerne, og gemme dem væk så de ikke kan ses. Eftersom at panelet på denne side alligevel ikke gør det muligt at se dem, virker det måske lidt fjollet. Ved at gemme kablerne bag panelerne, er du dog sikker på at du ikke løber ind i problemer når du skal have sidepanelet monteret igen.

Mens at coveret til hullet i bundkortpladen blot er klikket fast, skal der løsnes et par skruer for at få kabelcoveret væk, hvilket giver et kig ind til kablerne fra frontpanelet og blæserne. Zoomer vi ind på bunden/kælderen i H500P Mesh White finder vi også stedet hvor der kan monteres 3.5” diske. Der er plads til to af slagsen, hvilket måske ikke lyder af meget. Men eftersom at SSD´er og især også M.2 drev for alvor er ved at være mainstream, betyder det også at behovet for de store 3.5” diske falder mere og mere.

Montering af hardware og RGB lyset

Vi skal have smækket noget hardware i H500P Mesh White som det næste. Jeg nævnte tidligere at det var ret omfattende at montere strømforsyningen i den gamle udgave af dette kabinet. På det første billede nedenfor, kan vi se hvordan det burde have været gjort første gang. Ved at løsne et beslag og fastgøre dette direkte til strømforsyningen, kan den let skubbes ind i bagende af kabinettet og fastgøres – ja tak!

Montering af normale 3.5” diske foregår stadig uden brug af værktøj, mens at du må have skruer og skruetrækker frem til de mindre 2.5” diske. Du kan selv vælge om du vil vise dine SSD´er frem ved at montere dem på oversiden af beslagene, eller gemme dem væk som vi har gjort. Bemærk at selv ældre og tykke SSD´er kan monteres inde i disse beslag uden problemer.

Selvom du nu kan montere sin strømforsyning enkelt via bagenden, er du stadig tvunget til at afmontere minimum det forreste af PSU coveret, for at få adgang til dine 3.5” diskpladser. Selvom dette kan klares med to skruer, er det stadig mere besværligt end det burde være i min optik.

Monteringen af hardwaren foregik smertefrit og var overstået på få minutter. Der er masser af plads at arbejde på inde i H500P Mesh White, både på for og bagside. Der er lige ledes masser af steder hvor du kan stripse dine kabler fast, selvom det stort set ikke er nødvendigt takket være de smarte kabel covers – tjek bare billede tre nedenfor.

Med den modsatte side til kameraet, kan vi se det færdige resultat med hardwaren monteret. Selv med et standard ATX bundkort og to grafikkort er der stadig masser af plads at gøre godt med både i fronten og toppen af H500P Mesh White. Vær dog opmærksom på at de to SSD beslag på PSU coveret tager noget plads fra det nederst PCI-slot, især hvis du vælger at montere dine diske ovenpå beslaget.

Ønsker du at montere radiator i fronten af kabinettet, kan de være du er nødt til at rykke eller helt afmontere den forreste del af PSU coveret for at der er plads nok. Bemærk dog at såfremt du vælger at rykke den forreste del af PSU coveret tilbage, vil det ene af de to SSD beslag være nødt til at blive afmonteret = det ikke kan bruges. I bagenden burde du dog ikke løbe ind i nogen kompatibilitets problemer hvad angår radiator montering.

Vi runder af med fem skarpe billeder af det indbyggede RGB lys i de to medfølgende 200 mm blæsere i fronten. Dette ville vi også have fremvist da vi så på den første udgave af H500P, men havde ikke mulighed for dette da man der var tvunget til at have et bundkort med RGB stik, eller købe RGB-controlleren fra Cooler Master. Denne controller er dog heldigvis inkluderet i kassen til H500P Mesh White kabinettet, hvilket er lækkert at se. Vi har taget nogle af de farver det er muligt at vælge i blandt via denne controller. Har du et bundkort med RGB stik, og styrer lyset igennem software, vil du naturligvis kunne tilpasse lyset helt som du måtte have lyst til. Nyd billederne, og rul videre til et kig på prisen, og konklusionen når du er klar.

Pris

I skrivende stund d. 03/06 2018 kan H500P Mesh White kabinettet findes på nettet til omkring 1300-1400 DKK inklusiv fragt. Dette er et par hundrede kroner mere end hvad det normale H500P kabinet sælges til. Ved Mesh udgaven får du den opdaterede udgave, hvor mange af de fejl ved den første udgave, er blevet rettet. Dette gør at H500P Mesh White faktisk er blevet pengene værd, i forhold til den normale udgave hvor vi var lidt mere skeptiske da det blev lanceret til samme pris som hvad Mesh nu sælges til.

Ønsker du alle detaljerne på H500P Mesh White kabinettet, kan du besøge Cooler Masters hjemmeside. Klik blot på banneret med deres navn herunder og bliv sendt direkte til deres hjemmeside.

Konklusion

Vi er nu nået til sidste punkt i vores test af MasterCase H500P Mesh White kabinettet. Hvis vi kigger tilbage på sidste år hvor vi så på den oprindelige udgave af H500P var vi på nogle punkter imponeret, mens at der også var andre punkter hvor Cooler Master burde have gjort tingene anderledes. Rundet omkring på nettet kunne vi se at der var flere andre sider der var enige med os. Vi skriver nu 2018, og med lanceringen af H500P Mesh White, er det faktisk lykkedes Cooler Master at rette stort set alle de fejl/mangler som standardudgaven af H500P havde. Selvom der igen er primært fokus er på højt airflow, kan der dog stadig monteres de samme seriøse mænger af vandkøling i H500P Mesh White. Op til 360 mm radiator i både top og front, samt en 140 mm i bagenden, imponerende.

Det venstre sidepanel er i hærdet glas er stadig simpelt at få af og på, og vi finder også stadig cover for både strømforsyningen, men også kablerne på bagsiden. Dette gør det lettere at gemme kabler væk og få et cleanere look på begge sider. Byggekvaliteten overall er også stadig rigtig fin. Et problem som det oprindelige H500P kabinet havde, var at front og toppanelet sad ALT for løse, og ofte kom af uden at det egentlig var det man mente. På H500P Mesh White er fejlen blevet rettet med noget så simpelt som et par skruer. Dette er et stort plus i bogen, da det var noget der var et stort irritationsmoment for mig på den oprindelige udgave. Hvor du også skulle have hele PSU coveret af for at montere strømforsyningen i den gamle udgave, kan denne nu monteres via bagenden ved at skrue beslaget ud først – simpelt, og som det burde have været første gang.

Et andet stort kritikpunkt på den oprindelige udgave, var at de to RGB blæsere i fronten ikke kom med nogen form for controller eller andet. Med andre ord betød det at du ikke kunne få liv i lyset, med mindre du havde et bundkort med RGB-stik. I kassen sammen med H500P Mesh White kabinettet, har Cooler Master nu smidt en lille RGB-controller, som gør det muligt at styre blæserne selvom man ikke har et bundkort med det nødvendige stik – tak Cooler Master.

Det er fedt at se når en producent hører på sine fans og købere, og tager konstruktiv kritik til sig, og gør noget ved det. Dette er H500P Mesh White et klokkeklart bevis på. Vi er faktisk helt oppe og lande på en score der hedder 9/10 samt vores Great Product denne gang.

Der er masser af plads til hardware, køling hvad end du er til luft eller vand. Det eneste der dog kunne være en tand bedre, ville være et dedikeret støvfilter i fronten som nu er helt åben med det store gitter. Selvom hullerne er små og fine, kan der stadig komme støv igennem. Cooler Master har sikkert undladt dette, for at lyset fra de to store 200 mm RGB blæsere skulle gengives bedst muligt. Alt i alt vil jeg sige at H500P Mesh White er vellykket, og er det kabinet som H500P burde have været til at starte med.

Godt

Unikt industrielt design (enten sort eller hvidt)

To 200 mm RGB LED blæsere inkluderet!

Sidepanel i hærdet glas med enkel montering

PSU og kabel cover på bagsiden

Byggekvaliteten som helhed

Formidabel support for både luft – og vandkøling

Grafikkort kan monteres vertikalt

RGB-controller inkluderet i kassen

Bedre airflow end standard H500P kabinettet

Knap så godt

PSU coveret skal afmonteres for montering af 3.5” diske

Ikke dedikeret støvfilter i fronten

Score: 9 + Great Product