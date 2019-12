AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-07-02 09:54:00

Cooler Master Trooper SE Kabinet

Cooler Master har brugt 2018 på at genoplive nogle af deres gamle serier og produkter, og det ser ikke ud til at de har tænkt sig at stoppe. Tilbage i 2011 kiggede vi for første gang på deres Trooper kabinet. Nu er det 2018, og Cooler Master er klar med en 2018 udgave af det gamle kabinet som nu har fået navnet: Trooper SE.

I dag skal vi kigge på et såkaldt Blast from the past – så at sige. Tilbage i 2011 hilste vi første gang på det daværende spritnye Cooler Master Trooper kabinet. Vi skriver nu 2018 som ind til videre har budt på en masse spændende kabinetter fra Cooler Master. De har blandt andet genoplivet deres HAF-serie, og er nu klar til at gøre det samme med Trooper kabinettet – hils på Trooper SE.

Vi har naturligvis modtaget et eksemplar af kabinettet, og er klar til at give det et grundigt kig. Hvad har Cooler Master gjort for at bringe Trooper op til 2018’s standarder? Der er sket meget på hardwarefronten, og hvad der forventes af et kabinet siden 2011.

Vi starter som altid ud med vores lækre videopræsentation nedenfor, som vi selv har produceret. Efterfølgende gælder det specifikationer, features og et grundigt kig rundt om Cooler Master Trooper SE.

Specifikationer og features

Efter en hurtig tur forbi Cooler Master’s hjemmeside er vi nogle specifikationer og et par billeder rigere. Nedenfor har jeg først listet specifikationerne op, efterfulgt af tre billeder der viser nogle af de features som Trooper SE tilbyder:

Modelnavn: Trooper SE

Tilgængelige farver: Sort

Materialer: Metal, plastik og glas

Dimensioner: 578.5 x 250 x 605.6 mm

Bundkort support: XL-ATX, E-ATX, ATX, Micro-ATX og Mini-ITX

PCI-slots: 9+2

Front I/O: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, lyd ind/ud, fan-controller og LED on/off

Maksimal CPU-køler højde: 186 mm

Grafikkort maksimal længde: 322 mm

Kabelføringsplads: 17.9 mm

Drevpladser:

- 5.25”: 1

- 3.5”/2.5”: 2

- 2.5”: 4+1 (fra X-dock i fronten)

Drevpladser:

- 5.25": 1

- 3.5"/2.5": 2

- 2.5": 4+1 (fra X-dock i fronten)

- Front: 3x120/140 mm (2x120 mm rød LED monteret)

- Bagende: 1x120/140 mm (1x140 m monteret)

- Top: 1x200 mm / 2x120/140 mm (1x200 mm monteret)

- Bunden: 2x120 mm

Radiator support:

- Front: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm

- Bagende: 120 / 140 mm

- Top: 120 / 140 / 240 mm

- Bunden: 120 / 140 / 240 mm

- Front: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm

- Bagende: 120 / 140 mm

- Top: 120 / 140 / 240 mm

- Bunden: 120 / 140 / 240 mm

En tur rundt om Cooler Master Trooper SE kabinettet

Med styr på præsentationen og det tekniske er det blevet tid til tage en tur rundt om kabinettet og se lidt nærmere. Vi starter som altid ud med et par overbliksbilleder fra fronten. Trooper ligner faktisk sig selv ved første øjekast, især hvis vi ser på den højre side. Her omme finder vi nemlig det samme sidepanel som originalen havde tilbage i 2011. Det er dog en lidt anden historie på venstre side, hvor Cooler Master nu har skiftet metalpanelet uden med et stort stykke hærdet glas med sorte kanter. Dette er en feature som stort set alle moderne kabinetter i 2018 er udstyret med, så selvfølgelig er det også at finde på Trooper SE.

Et sted hvor der ikke er sket det store, eller rettere ingen ting er frontpanelet som er monteret i toppen. Her oppe finder vi stadig to USB 3.0, to USB 2.0 samt lyd ind/ud. Der er også stadig en indbygget fan-controller placeret her, samt muligheden for at tænde/slukke for lyset i de præmonterede blæsere. X-docken har også fået lov til at blive, selvom det nok er de færreste der bruger denne. Det er kort sagt en hot-swap plads for et enkelt 2.5” drev. I toppen finder vi stadig et af Troopers mest karakteristiske features – det stort gummi håndtag som gør det lettere at flytte rundt på nettet. Jeg vil vove at påstå at mere eller mindre hele toppen er genbrug fra det originale kabinet, hvilket ikke gør noget da dette klart var et af kabinettets kendetegn.

Hvor mange moderne kabinetter, har ét stort panel i fronten der kan afmonteres når der skal monteres blæsere eller renses filtre, er det en noget anden historie med Trooper SE. Her finder vi nemlig intet mindre end ni 5.25” covers som hver især kan klikkes ud af fronten på kabinettet. Hver af disse har et tyndt lag skum monteret på indersiden, som fungerer som støvfiltre. I fronten finder vi to 120 mm præmonterede blæsere som er udstyret med rødt LED lys. Her er der en stor designændring i forhold til originalen, da denne ikke have mulighed for blæsermontering i fronten, men i stedet i venstre side.

Bagenden er derimod mere eller mindre uændret. Her omme finder vi stadig pladsen til strømforsyningen i bunden, efterfulgt af hele 9+2 PCI-slots. Dette betyder at Trooper SE altså både har support for normale ATX bundkort og derunder, men også de større E-ATX og XL-ATX kort kan monteres uden problemer. De to vertikale PCI-slots åbner desuden også op for muligheden for at fremvise sit grafikkort, såfremt man køber ekstra udstyret der tillader dette hos Cooler Master. Over de mange PCI-slots finder vi naturligvis hullet til bundkortets I/O panel, samt en tredje blæser af 140 mm typen. Bunden er også uændret i forhold til originalen, hvilket betyder fire solide fødder, samt to støvfiltre, et til strømforsyningen og et andet til de to 120 mm blæsere der kan monteres i bunden.

Med begge sidepaneler afmonteret, kan toppen blive det samme. Der sidder en række clips som er meget svære at åbne op med siderne på, så derfor kigger vi først på toppen nu. Her oppe finder vi som tidligere nævnt det store håndtag, som er bygget så kraftigt at det faktisk er muligt at bære kabinettet i – det er ikke kun for syns skyld. Der er naturligvis også et støvfilter her oppe, som let kan trækkes ud af bagenden for rengøring, også uden at afmontere toppanelet. Det er også i toppen vi finder Trooper SE’s fjerde og sidste præmonterede blæser, en stor 200 mm model. Skulle du ønske mere traditionelle blæsere, er det også muligt at montere 2x120/140 mm her oppe i stedet for.

Da vi nu har sidepanelerne af vejen, kan vi passende fortsætte vores tur indenfor i kabinettet. Ved første øjekast minder Trooper SE meget om det originale, men der er alligevel sket nogle markante ændringer. Som jeg nævnte da vi kiggede på fronten, er blæserne nu flyttet der om i stedet for på siden, som det originale havde. Dette giver et mere naturligt airflow igennem kabinettet, plus at det har skabt plads for ikke mindre end fire SSD’er på sidepladen, som alle har kabelføringsmulighederne i orden. Bagsiden af medaljen er dog at det giver en stor portion spildplads inde bag den ydre plade, såfremt man ikke vælger at montere en tyk radiator i fronten (kig billede tre nedenfor).

Vender vi blikket mod bunden, finder vi her to aflange stykker gummi som fungerer som support for strømforsyningen. Cooler Master nævner ikke noget om hvor stor en strømforsyning der kan monteres i Trooper SE, så giv den gas! Ønsker du at montere radiator i bunden af kabinettet, skal du dog være lidt opmærksom på at det kan give problemer med pladsen. Så længe du holder dig til standard størrelse ATX strømforsyninger, er du dog dækket ind. Alle 9+2 PCI-slots er fastgjort med tommelskruer, for let installation af grafikkort med videre. En sjov detalje er at Cooler Master har inkluderet en Molex adapter til den bagerste blæser, her kan man snakke om blast from the past – nu lad Molex stikket dø i fred.

Inden vi går videre til at få monteret vores hardware i Trooper SE kabinettet, skal bagsiden naturligvis også lige have et hurtigt kig. Her omme kan vi se at Cooler Master har været forholdsvis gavmild med punkter hvor strips kan fastgøres, samt kabelføringshuller. Det er også heromme hvor de to understøttede 3.5” diske kan monteres, nærmere betegnet i fronten som vist på billede to nedenfor.

Montering af hardware

Sidste stop inden konklusionen er nået, vi skal have smidt noget hardware i Trooper SE kabinettet. Som altid starter vi ud med harddiskene, som for en gangs skyld monteres fuldstændig identisk. Hvad end du ønsker at montere 3.5” eller 2.5” diske skal du have skruer og skruetrækker frem. De monteres på hver deres beslag, selvom der naturligvis er support for 2.5” diske på det store beslag også.

Montering af hardwaren foregik smertefrit og var ganske ligetil. På trods af den fysisk store størrelse som Trooper SE har, betød det at der var masser af plads at arbejde på, både på for – og bagside. Med lige godt 18 mm plads til kabler på bagsiden, er der en god portion plads her, selvom det er set bedre, er det i den grad og set værre. Hvis du er omhyggelig med at trække kablerne logisk og bruge lidt strips, er det ingen sag at opnå et pænt resultat.

Med kabinetet drejet 180 grader, kan vi taget et kig på den lidt sjovere side. Selv med et standard ATX kabinet og to grafikkort monteret, ser Trooper SE på ingen måde fyldt ud. Pladen hvor vores SSD er monteret snyder en smule, da der reelt er en masse tomt og uudnyttet plads inde bag den forreste plade. Som vi kan se med brugen af vores standard ATX strømforsyning, er der stadig masser af plads hen til området hvor de to 120 mm blæsere kan monteres i bunden.

Selv med to store grafikkort monteret er der stadig oceaner af plads ud til sidepanelet. Cooler Master skriver på deres side at der er support for CPU-kølere med en højde på op til 186 mm, så det samme gør sig naturligvis gældende for grafikkort.

Med den store 200 mm præmonterede blæser i toppen er der ikke meget plads ned til toppen af bundkortet. Skifter du denne ud med et par 120 eller 140 mm blæsere i stedet vil de blive mere centrerede og derved give plads til en radiator også. Det sidste billede nedenfor viser alt den spildplads der er i Trooper SE, når man ikke monterer en radiator i fronten. Dette er en skam, og jeg havde gerne set at Cooler Master have fundet en måde at udnytte dette noget bedre på. Det er fedt med de fire SSD’er præsenteret på siden, men når det giver en masse ubrugeligt luft i kabinettet stopper det sjove lidt. Et par ekstra harddiskbure til 3.5” diske have været rart at se her – som på originalen.

Pris

I skrivende stund d. 26/06 2018 kan Cooler Master Trooper SE kabinettet findes på nettet til omkring 1250,- DKK. Dette er faktisk fuldstændig den samme pris som det første Trooper kabinet blev lanceret med tilbage i 2011, hvilket er lidt sjovt. Det giver en indikation om hvor meget der er sket på kabinet fronten siden da. Med SE udgaven får vi bedre indre design, hærdet glas, SSD montering og support for vertikal grafikkort montering, plus en masse andre småting. Det betyder også at prisen til dels er fair, selvom den stadig er i den lidt høje ende sammenlignet med andre moderne kabinetter. Klik HER for at komme direkte til oversigten over de danske forhandlere.

Konklusion

Det er blevet tid til at sidde de sidste ord på vores test af Cooler Master Trooper SE kabinettet. Det meste af vores oplevelse med dette kabinet var positivt, selvom der også var nogle punkter hvor man godt kunne se at vi havde med en ældre ramme at gøre, så at sige. Hvis vi starter med de ting som Cooler Master har ramt plet med, er der det velkendte håndtag i toppen, som naturligvis har fået lov at blive. Kabinettet er stort og tungt, så det er et stort plus i bogen med et håndtag der gør det lettere at transportere rundt. Det venstre sidepanel er skiftet ud fra metal til hærdet glas, hvilket nærmest er blevet et must for alle kabinetter i 2018. Med de sorte kanter, har Cooler Master implementeret det ganske fint i Trooper SE. Indbygget fan-controller er også stadig til stede, selvom jeg personligt foretrækker at tilslutte mine blæsere direkte til bundkortet.

Nogle af de største ændringer, som i den grad bringer Trooper SE op til 2018 standarder må absolut være den smarte montering af op til fire SSD’er forrest på pladen direkte ud mod glaspanelet. Dette gør at du kan fremvise dine diske lækkert, med kablerne skjult væk. Der er naturligvis også mulighed for at montere op til et grafikkort vertikalt inde i kabinettet, så man på samme måde som med SSD’erne kan vise det frem. Du skal dog betale ekstra for dette kit hos Cooler Master, da det ikke medfølger i kassen. Noget der dog gør det, er de utrolig mange støvfiltre som er at finde alle steder hvor blæsere kan monteres, hvad end det er til ind, eller udsugning.

Jeg nævnte det tilbage i 2011 og gør det lige igen. Vi kommer ikke udenom at Cooler Master Trooper SE er et stort og meget tungt kabinet, hvilket kan være et turnoff for nogle personer. Går du meget til LAN ville jeg kigge efter et andet kabinet, også selvom håndtaget i toppen gør transport lettere – kabinettet er tungt og stort! Selvom 3.5” diske så småt er på vej til at blive afløst af SSD’er, er jeg stadig lidt skuffet over at der kun er plads til to af slagsen i SE udgaven, når det gamle Trooper kunne huse otte. Grunden til dette er at der nu er plads til blæsere og radiatorer i fronten, hvilket betyder at harddiskburene er fjernet. Hvis du ikke monterer radiator i fronten, betyder det at du har ENORMT meget spildplads, hvor der potentielt kunne have været harddiske hvis der havde været et ekstra bur med i kassen eller lignende.

Vi ender på en samlet score der hedder 8/10 i denne omgang, for et ganske fornuftigt kabinet der dog har nogle åbenlyse fejl/mangler. Jeg vil dog sige at jeg syntes Cooler Master har gjort et rigtig godt stykke arbejde med Trooper SE, for at få det bragt op til 2018’s standarder. Det er lykkedes rigtig godt på langt de fleste punkter, men der er som sagt nogle ting der kunne have været gjort bedre.

Godt

Cooler Master Trooper frisket op til 2018 standarder

Indbygget håndtag til transport

Sidepanel i hærdet glas

Plads til utrolig meget hardware

Smart montering/præsentation af SSD’er

Indbygget fan-controller med seks niveauer

Understøtter vertikal montering af grafikkort (ekstra udstyr)

God byggekvalitet med støvfiltre alle steder

Knap så godt

Er meget stort og tungt at håndtere

Meget spildplads i fronten

Kun plads til to 3.5” diske trods størrelsen

Score: 8