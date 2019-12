AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2017-01-12 10:10:00

Corsair Carbide Air 740 Cube kabinet

I et kabinet marked hvor det bliver mere og mere populært at bygge småt, og hvor RGB lys og glas for alvor er ved at komme frem, er der også andre typer af kabinetter. Nemlig de såkalte cube kabinetter. Corsair mener stadig at der er et marked for denne type, med lanceringen af deres Carbide Air 740 kabinet, som vi skal se nærmere på i denne test.

Corsair er en af de store kabinetproducenter på markedet, og spytter det ene kabinet ud efter det andet. I dag er ingen undtagelse, hvor vi skal se nærmere på et af de nyere kabinetter i deres Carbide serie. Navnet er Carbide Air 740, og der er tale om et såkaldt cube kabinet, som er en stor høj kasse, som ikke er så dyb som et normalt kabinet. Af hovedfeatures kan der nævnes kammer separation, vild vandkølings support, og en smart sidepaneldør med håndtag, for let afmontering. Men nok om de enkelte features, lad os se lidt på det tekniske og derefter selve kabinettet – sæt i gang!

De tekniske specifikationer

Vi har været en tur forbi Corsairs hjemmeside, og fundet nogle specifikationer samt features på kabinettet. Tjek dem ud nedenfor:

Kabinet type: Midi-tower

Dimensioner: 426 mm x 340 mm x 510 mm

Vægt: 8,82 Kg

Bundkort support: Mini-ITX, Micro-ATX og ATX

PCI-slots: 8

Frontpanel: 2x USB 3.0 og lyd ind/ud

Maksimal grafikkort længde: 330 mm

Maksimal CPU-køler højde: 170 mm

Maksimal PSU længde: 225 mm

Drev pladser: 3x3,5” + 4x2,5”

Blæser support:

Front: 3x120 mm / 2x140 mm

Top: 2x120 mm / 2x140 mm

Bund: 2x120 mm / 2x140 mm

Bagende: 1x120 mm / 1x140 mm

Radiator support:

Front: 120/140/240/280/360 mm

Top: 120/140/240/280 mm

Bund: 120/140/240/280 mm

Bagende: 120/120 mm

Lad os kigge på kabinettet

Med alle de tekniske specifikationer af vejen, er det blevet tid til at kaste det første rigtige blik på selve kabinettet. Det første der springer i øjnene herunder, er formen og designet på kabinettet. I forhold til normale miditower kabinetter, er Air 740 bredere, og ikke nær så dybt – også kaldet et cube kabinet. Designet består af en række lameller og en masse metalgitter, som både er at finde i toppen, fronten og bunden. På den venstre side finder vi et sidepanel monteret på hængsler, og med håndtag til at åbne. Den højre side er et normalt panel, med ventilation i det nederste højre hjørne.

Frontpanelet, som for en gangs skyld er at finde på selve fronten, består af følgende: Power og reset knap, to USB 3.0 porte, lyd ind/ud og kontrol af lys. Ud over frontpanelet finder vi kun et lille diskret Corsair logo nederst i højre hjørne.

Ved at løsne to tommelskruer i bagenden, kan hele toppanelet som er fremstillet i plastik, afmonteres. Til min store overraskelse er der ikke noget støvfilter at finde under det store toppanel. For et kabinet i denne prisklasse, er dette ganske enkelt ikke acceptabelt. Punktum. Du kan installere op til 2x140 mm blæsere eller en 280 mm radiator i toppen.



Vender vi blikket mod bagenden af kabinettet, kan vi rigtig se hvor meget bredere end normalt dette kabinet er. I midten finder vi hullet til bundkortets I/O panel, samt otte PCI-slots. Der er inkluderet en 140 mm blæser her, og strømforsyningen monteres på siden. Den skarpe læser har nok allerede regnet ud, at det er derfor der er ventilation at finde på høje sidepanel.



Et hurtigt blik på bunden af kabinettet, og vi mødes mere eller mindre af det samme syn som i toppen. Det samme gør sig desværre også gældende, når det kommer til støvfiltre. Der er nemlig heller ikke noget at finde i bunden – ikke godt nok Corsair!

Det er blevet tid til, at vi skal en tur indenfor i kabinettet. Venstre sidepanel afmonteres let. Grib fat i håndtaget, sving døren ud og løft den af. På højre side skal der løsnes to tommelskruer, hvorefter panelet kan afmonteres. Vi finder et magnetisk støvfilter, monteret på indersiden hvor strømforsyningen får sin friske luft.

Med begge sidepaneler afmonteret, kan vi nu se nærmere på det indre layout. Vi starter i hoved kammeret, som er stedet hvor bundkort og grafikkort skal monteres. Der er masser af huller hvor kabler kan trækkes igennem, både i fronten, toppen og bunden. I fronten finder vi to 140 mm blæsere præmonteret. Her er der plads til maksimal 3x120 mm eller en 360 mm radiator, hvis man er til dette. I bagenden finder vi endnu en 140 mm blæser monteret. Her kan vi også se det store hul til udskiftning af CPU-køler, således at man ikke behøver at have bundkortet ud først.

I bunden er stedet hvor vi normalt finder strømforsyningen. Men eftersom at kabinettet er delt op i to kamre, er denne gemt i det andet. Dette betyder at vi i stedet finder plads til flere blæsere/radiatorer her nede. Der er plads til maksimalt to 140 mm blæsere eller en 280 mm radiator. Det samme gør sig gældende hvis vi vender blikket mod toppen i stedet for, som til forveksling minder om bunden i kabinettet. Der er altså mulighed for at montere radiatorer i både front, top, bund og bagenden i Air 740 kabinettet – det burde måske have heddet Water 740 i stedet for?

Med en anden side til kameraet finder vi det andet kammer. Her skal strømforsyningen og harddiskene skal monteres. Øverst i det venstre hjørne finder vi et bur der kan huse tre 3,5” harddiske, men naturligvis også har support for 2.5”. Derudover finder vi også en holder til SSD´er som har plads til fire styk. Disse klikkes ganske enkelt fast, og man kan klikke denne holder fra hinanden, hvis man skal bruge pladsen til noget andet.

For at afmontere fronten, skal du have begge sidepaneler af, da den virkelig sidder godt fast med metal clips. Ligesom toppen og bunden, er denne et stort stykke plastik med metal gitter monteret. Kvaliteten på plastikken er fin, men det er stadig plastik. Bag frontpanelet finder vi også et stort støvfilter som dækker blæserne. Hvis der er plads til støvfiltre her, forstår jeg ikke hvorfor Corsair ikke også har inkluderet dem til toppen og bunden.

Montering af hardware

Som vi allerede har været lidt inde på, kræves der intet værktøj for at montere harddiske i dette kabinet. Det er kun hvis du måtte have lyst til at montere SSD´er i 3.5” skufferne, at du må have skruetrækker frem.

Det er længe siden jeg har haft et kabinet forbi testbænken, som har været så let at bygge i som dette. Der er oceaner af plads inde i Air 740, både på for- og bagsiden. Selv direkte amatører kan opnå pæne resultater i dette kabinet, da pladsen til kabler gør at du kan være helt ligeglad med at stripse dem fast – se bare vores stak af kabler på billede to herunder.

Kabinettet ser nærmest også tomt ud, hvis vi kigger på hovedkammeret. Selv med et ATX bundkort og to grafikkort monteret, er der masser af plads hele vejen rundt – både i top, front og bund. Der er 170 mm plads at give af i højden, før du rammer sidepanelet i venstre side. Med andre ord, er det den højde CPU-kølere og grafikkort må have inden du løber ind i problemer.

Selv med store grafikkort monteret i Air 740, vil du uden problemer kunne montere radiator i fronten. Det samme gør sig gældende i bunden, hvor der også er masser af plads. Pladsen bliver dog trang, hvis du har grafikkort monteret i de nederste slots på bundkortet. Også i toppen er der masser af plads, hvilket betyder at du ikke skal tænke på om dine RAM er for høje eller om køleprofilerne på bundkortet er i vejen. Pladsen er virkelig godt udnyttet, takket være det åbne design i hovedkammeret. Nu til konklusionen.

Pris

Konklusion

Vi skal nu have rundet vores test af Air 740 kabinettet af. Lad os starte med at få de negative ting af vejen først. Personligt bryder jeg mig ikke om designet og de mange plastikdele som kabinettet har, men dette er en smagssag. En ting der dog ikke står til at diskutere, er manglen på støvfiltre i toppen og bunden på kabinettet. Dette er ganske enkelt ikke acceptabelt for et kabinet i denne prisklasse. Et metalgitter er altså ikke nok Corsair, det burde i om nogen vide.

Der er dog en masse lækre ting i dette kabinet, som gør at manglen på støvfiltre måske kan accepteres. For det første er der plads til oceaner af radiatorer/blæsere og hardware i dette kabinet. Med opdelingen af de to kamre, betyder det at de varme dele har blæsere, mens de dele der ikke kræver køling kan gemmes væk. Ud over at optimere køleevnen på denne måde, giver det også et lækkert og clean look. Selvom jeg gerne ville have givet en lidt højere score i dag, ender vi alligevel på 8,5/10. Dette skyldes primært manglen på støvfiltre i top og bund. Please fix i den næste version, Corsair!

Godt

Masser af plads til hardware

Vild vandkølings support

Delt op i to kamre

Prisen er lidt høj, men fair

Støvfiltre i front og ved PSU

Oceaner af plads til kabler

Designet (for nogen)

God byggekvalitet…

Knap så godt

… dog med mange plastikdele

Ingen støvfiltre i top og bund

Designet (for nogen)

Conclusion

It is time to wrap up our review of the Air 740 case. Let's start with to get the negative stuff out of the way first. Personally, I don’t like the design and the many plastic parts this case have, but this is a matter of what you are into. I am sure that a lot of people are the opposite of me here. One thing that does not stand up for a discussion, is the lack of dust filters at the top and bottom of the case. This is simply not acceptable for a case in this price range. A metal grid is not enough Corsair, you should know this by now.

However, there are a lot of awesome things in this case which makes the lack of dust filters something you maybe can live with. Firstly, there is room for a lot of radiators/fans and hardware in this case. With the division of the two chambers, it means that the hot parts have fans, while the parts that do not require cooling, can be stored away. In addition to optimizing the cooling capacity in this way, it also provides a sleek and clean look. Although I would have given a slightly higher score, we end on a score of 8.5/10. This is primarily due to the lack of dust filters at the top and bottom - please fix this in a version two Corsair!

Pros

Lot of room for hardware

Awesome watercooling support

Two separate champers

The price is a little high, but fair

Dust filters in the front and at the PSU

Crazy cable management options

The design (for some)

Great build quality but…

Cons

... There is many plastic parts

Nu dust filters in the top and bottom

The design (for some)

Score: 8,5