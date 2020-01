AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-03-12 14:26:00

Corsair Crystal 680X RGB CUBE

Det er efterhånden ved at være nogle år siden at Corsair lancerede deres yderst populære Carbide Air 540 CUBE kabinet. Vi skriver nu 2019 og en afløser melder sig på banen, denne gang i deres Crystal-serie. Crystal 680X er navnet på det nye kabinet, som vi skal se nærmere på i denne test. Der er et utal af features at komme igennem, men også et prisskilt der matcher

Sidste år bragte Corsair en masse spændende nye produkter på markedet, deriblandt en lang række af kabinetter. Vi er nu i første kvartal af 2019, og det ser på ingen måde ud som om at Corsair hviler på laurbærrene på deres hovedkontor. Mange husker garanteret deres Carbide Air 540 kabinet, som efterhånden har nogle år på bagen, og efterhånden halter lidt på featuresættet som det tilbyder.

Dette har Corsair dog lavet om på, ved lanceringen af deres spritnye Crystal 680X kabinet som vi skal se nærmere på i denne test. Selvom vi er skiftet fra Carbide til Crystal serien, har vi stadig med et CUBE kabinet at gøre, som nu er op til 2019 standarderne. Det betyder naturligvis en masse hærdet glas, RGB-lys, Corsair iCUE support, mulighed for vertikal grafikkort montering og en masse mere. Lad os få skudt denne test i gang med et hurtigt kig på de tekniske detaljer, og dernæst tage en tur rundt om Crystal 680X både ude og inde.

Specifikationer og features

Eftersom at jeg skriver denne test under NDA, hvilket betyder at Crystal 680X kabinettet officielt ikke er lanceret endnu. Dykkede jeg ned i min reviewers guide og fandt en række oplysninger som jeg har listet op nedenfor:

Type: CUBE kabinet

Dimensioner: 423 x 344 x 505 mm (LxBxH)

Materialer: Metal, plastik og glas

PCI-slots: 8 + 2 vertikale

Bundkort support: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX og E-ATX

Harddisk support: 3x3.5” + 4x2.5”

Maksimal PSU-længde: 225 mm

CPU-køler maksimal højde: 180 mm

Grafikkort længde max: 330 mm

Støvfiltre: Front, Top, PSU og bund

Frontpanel: 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C og lyd ind/ud

Blæser support max:

- Front: 2x140 / 3x120 mm (3x120 mm RGB LL inkluderet)

- Top: 2x120 / 2x140 mm

- Bund: 2x120 / 2x140 mm

- Bagende: 1x140 / 1x120 mm (1x120 mm SP120 inkluderet)

- Front: 280 / 360 mm

- Top: 240 / 280 mm

- Bund: 240 / 280 mm

- Bagende: 120 mm

En tur rundt om Corsair Crystal 680X kabinettet

Med styr på alle de hardcore facts og tal på kabinettet, er det nu blevet tid til at tage en tur rundt om det og se hvad det egentlig er for en størrelse vi har med at gøre. Crystal 680X er som nævnt er CUBE typen, hvilket betyder at det altså er betydeligt bredere end et normalt miditower for eksempel, men samtidig også knap så dybt.

Nedenfor ser vi Crystal 680X kabinettet fra henholdsvis venstre og højre side. På det første billede er det første der springer i øjnene uden tvivl de tre store glaspaneler som kabinettet er udstyret med – et i fronten, toppen og naturligvis venstre side. På den modsatte side finder vi et blankt sort panel, med et stort magnetisk støvfilter nederst, som faktisk er indsugningen til strømforsyningen, mere om dette senere når vi bevæger os indenfor, og skal montere hardware.

I toppen finder vi som nævnt et glaspanel som er fastgjort med fire tommelskruer. Corsair har modsat tidligere udgaver med lignende toppanel, hævet afstandsstykkerne med 7 mm, hvilket har resulteret i betydeligt bedre airflow, og derved køleevne. Skulle du være mere til det gammeldags look, hvor glaspanelet sidder længere nede, medfølger disse afstandsstykker også i kassen.

Nu da vi alligevel er på toppen af Crystal 680X, kan vi passende også kigge på frontpanelet som også er at finde her oppe. Ud over power og reset knap, finder vi også to USB 3.0 porte, og så stopper det normale sådan set her. Hvor vi normalt er vandt til at se separate jack-stik til lyd ind/ud har Corsair valgt at samle disse i ét stik i Crystal 680X kabinettet, som vi også typisk ser det på bærbare. Derudover finder vi også et enkelt USB Type-C stik med 3.1 hastighed, som er et stort plus i bogen, som virkelig indikerer at vi har med at nyt og moderne kabinet i at gøre. Det er de færreste kabinetter på markedet der tilbyder denne feature endnu.

Lad os forsætte vores tur om på bagenden af kabinettet. Her omme mødes vi for en gangs skyld ikke at det klassiske design som vi er vandt til. Dette skyldes naturligvis CUBE formen, som gør at der er to separate kamre inde i selve kabinettet. Derfor finder vi nederst 8+2 PCI-slots, og monteringen for strømforsyningen som skal hænge sidelæns inde i Crystal 680X. Over hullet til strømforsyningen er der en masse ventilation til det højre kammer, mens at der i modsatte side er en 120 mm inkluderet SP120 blæser, samt hullet til bundkort I/O panel og mere ventilation.

Corsair har gjort hvad de kunne for at ens hardware skal kunne ånde – i hvert fald her i bagenden.

Det før nævnte støvfilter på det højre sidepanel, kan enkelt fjernes for rengøring, og det samme gør sig gældende for støvfilteret i bunden af Crystal 680X. Corsair har lavet en lille genistreg her, og gjort det muligt at trække støvfilteret ud af venstre side, i stedet for bagenden. Dette giver god mening i et CUBE kabinet, så der er i den grad tænkt over tingene. På bunden finder vi desuden også fire solide plastikfødder med gummi monteret, for at minimere vibrationer i at blive sendt videre.

Det er blevet tid til at få afmonteret sidepanelerne på kabinettet. Mens at dette kan klares ved at løsne to skruer på det højre sidepanel, er sagen lidt en anden på den venstre side. Det store glaspanel er nemlig monteret på hængsler og er fastgjort med stærke magneter i fronten. Det afmonteres ved at man åbner lågen op, og løsner en enkelt skrue (markeret med rødt), hvor efter panelet kan løftes let af hængslerne. Der er desuden en sort gang rundt om hele glasset, for at gemme rammen af kabinettet – igen er der tænkt over detaljerne, hvilket er fedt!

Med begge sidepaneler gemt forsvarligt væk, kan vi nu fortsætte vores tur indenfor i Crystal 680X kabinettet. Jeg vil på forhånd undskylde for at enkelte at disse billeder er mørkere end de plejer, men sådan er det desværre når grejet nogle gange svigter. Vi starter ud med at kigge rundt inde i det største og primære kammer, hvor bundkort, køling og grafikkort skal monteres.

I fronten finder vi hele tre 120 mm RGB LL-blæsere inkluderet, som altså er udstyret med hele 16 dioder per blæser, og fuld kontrol via Corsairs iCUE software. Bagenden byder som nævnt på endnu en blæser, dog uden noget lys. Hvor vi normalt typisk ser 7+2 PCI-slots er der i Crystal 680X i stedet 8-2. Dette gør det muligt at montere store E-ATX bundkort og have grafikkort i det nederste slot for eksempel. Ønsker du at have dit grafikkort monteret vertikalt er dette også en mulighed, såfremt du køber dette som ekstra udstyr.

Ligesom der er plads til 2x120 / 2x140 mm i bunden, gør dette sig også gældende for toppen i Crystal 680X. Her oppe er der desuden også et beslag som kan afmonteres, for at gøre installationen af blæsere/radiatorer lettere. Vi finder også det samme beslag i fronten, hvor de tre 120 mm blæsere er præmonteret – vist på billede to nedenfor, hvor dette beslag er løsnet.

Der er også inkluderet et magnetisk støvfilter til det øverste beslag, hvis man ønsker at eliminere støv i at finde vej ind i kabinettet. Støvfilteret i fronten er præmonteret fra fabrikken. Alt der kræves for at løsne både beslaget i toppen og fronten, er fire tommelskruer – to på hvert beslag, let og simpelt.

Vi vender Crystal 680X på bordet og tager et kig på den modsatte side, eller skulle man sige det andet kammer. Her omme finder vi plads til harddiske, strømforsyning og alle overskydende kabler. Eftersom at kabinettet kommer med en Lighting Node PRO monteret, betyder det at der er en god portion kabler, allerede inden vi får smidt hardware i. Men med det store kammer her omme, er der oceaner af plads.

Bagerst her omme, finder vi som tidligere nævnt plads til strømforsyningen nederst, hvor der maksimalt er plads til modeller på op til 225 mm – det vil med andre ord, sige stort set alle på markedet. Over pladsen til strømforsyningen finder vi plads til tre 3.5” og fire 2.5” diske. Lighting Node PRO er fastgjort til bundkortpladen, hvor den ikke er i vejen, og alle kablerne til blæserne i fronten er naturligvis allerede trukket.

Montering af hardware

Nu er det også blevet tid til at vi selv skal til at trække nogle kabler. Det er med andre ord blevet tid til at få smidt vores test hardware i Crystal 680X kabinettet, og se hvordan det er at bygge i og tager sig ud. De fire holdere til 2.5” diskene kan let klikkes ud, og monteringen af selve harddiskene foregår uden brug af noget værktøj, de skal ganske enkelt blot klikkes i. Det samme gør sig gældende for de større 3.5” diske som også blot kan klikkes i skufferne dertil. Skulle du have mere end fire 2.5” drev og ønsker at montere dem i skufferne, skal du dog have en skruetrækker og skruer frem.

Strømforsyningen monteres som nævnt også i det bagerste kammer, og skal ligge på siden. Der er et beslag monteret i bunden som giver den noget støtte, således at den ikke blot hænger i de fire skruer på bagsiden. Vores kompakte 1000 watt Seasonic Gold+ strømforsyning, har absolut ingen problemer med at være der, og det samme gør sig gældende for alle de overskydende kabler man måtte have. Selvom det er rart at have styr på sine kabler, er det på ingen måde nødvendigt i Crystal 680X – der er oceaner af plads til kabler i det bagerste kammer, og byggeriet gik legende let overall. Dog oplevede jeg at det gummi der er monteret i kabelføringshullerne hoppede ud når man trak kablerne igennem. Dette var yderst frustrerende og tog lidt af det sjove og lette ud af byggeriet. Jeg skal ikke kunne sige om dette er en fejl på vores tidlige udgave af Crystal 680X, som måske bliver rettet i den endelige udgave?

Lad os få vendt den lidt sjovere side mod kameraet, og se hvordan Crystal 680X ser ud med et komplet system monteret. Jeg har naturligvis skudt gang i RGB-lyset i de inkluderede blæsere i fronten. Med support for grafikkort på op til 330 mm og CPU-kølere med maksimal højde på 180 mm, har dette kabinet plads til langt det meste, også selvom andre modeller understøtter længere grafikkort.

Både i top og bund er der også uhyre meget plads til enten blæsere eller radiatorer. Selv med høje RAM og bundkort med fuldvoksne køleprofiler, bør man ikke løbe ind i pladsproblemer her, kun hvis man benytter meget tykke radiatorer. Det samme gør sig gældende i bunden, hvor der også er masser af plads, såfremt man ikke kører med to grafikkort, da dette jo selvfølgelig æder lidt af pladsen. Crystal 680X er kort sagt et mekka for folk der ønsker at gå all ind med custom vandkøling – der er masser af plads til det hele i dette åbne kabinet.

Vi runder af med to billeder af det samlede system, inden vi springer videre til et kig på prisen og konklusionen. Jeg skal for god ordens skyld sige at lyset i vores Crystal 680X blot var sat til demomode, men at der er nærmest uendelige muligheder med Lighting Node PRO modulet tilsluttet bundkortet og Corsair iCUE softwaren installeret. LL RGB-blæserne er satans frække når de bliver programmeret rigtigt i softwaren!

Pris

Da jeg skriver denne test inden officielt lancering af Crystal 680X kabinettet, betyder det naturligvis også at der ikke er nogle forhandlere endnu. Vi har dog fået oplyst MSRP prisen fra Corsair som lyder på 1929,- DKK inklusiv dansk moms med videre. Dette er en god sum penge for et kabinet, som kan blive svær at retfærdiggøre for de fleste. Men tænker vi på at der er tre 120 mm RGB LL-blæsere inkluderet, som i sig selv koster en formue, begynder tingene at give mere mening – dermed ikke sagt at Crystal 680X på nogen måde er et billigt kabinet.

Alle detaljerne på Crystal 680X kan findes på Corsairs hjemmeside. Klik blot på banneret herunder, for at blive sendt direkte til deres side med alle oplysninger på kabinettet.

Konklusion

Vi er nået til enden i vores test af Crystal 680X kabinettet, og hvilken fornøjelse det har været at have dette kabinet forbi testbænken. Corsair har her skabt en lille perle og bragt det boksede CUBE design tilbage i 2019 format, hvor mere eller mindre alle ting er spot on. Crystal 680X byder på flere features end mange andre kabinetter, og Corsair har samlet det i en stilfuld indpakning med oceaner af plads til hardware og køling, hvad end man er til vand eller luft. Med kammeropdelingen, er de varme komponenter samlet i det ene hvor der er frit airflow, mens at de køligere komponenter har deres eget, hvor alle overskydende kabler også let kan gemmes væk.

Hærdet glas er naturligvis også til stede, og der er faktisk hele tre paneler at finde i Crystal 680X – top, front og naturligvis den venstre side, som desuden er monteret på hængsler. I fronten er der også hele tre af Corsairs RGB LL-blæsere (også kendt som LightLoop), som byder på 16 dioder per blæser og kan styres via Corsair iCUE softwaren, takket være det indbyggede Lighting Node PRO modul som man også får med i kabinettet.

Det er også et yderst kærkomment syn at se en USB Type-C port i frontpanelet, som Crystal 680X også kommer med. Dette stik er uden tvivl fremtiden, så det er lækkert at se at det endelig er ved at finde vej til nyere kabinetter. Overall er jeg virkelig imponeret over hvad Corsair har lavet her, og Crystal 680X er helt klart et af de fedeste kabinetter jeg har set på indtil videre her i 2019. Der er dog en enkelt ting som gik mig på, da jeg arbejdede med kabinettet og skulle montere vores test hardware. Der er et utal af huller til kabelføring som alle har gummi monteret, for at give et mere clean look. Dette gummi hænger dog noget løst og faldt ud når der blev trukket kabler igennem dem – yderst frustrerende da de er meget bøvlede at proppe i igen.

Jeg skal ikke kunne sige om dette kun er på vores tidlige eksemplar, eller om det også gør sig gældende for de endelige udgaver der lander i butikkerne. Ikke desto mindre, lander vi på en samlet score der hedder 9/10 samt vores Enthusiast Exclusive award. Crystal 680X er virkelig et gennemført CUBE kabinet med alle de ting der forventes i 2019 af et highend computerkabinet. Dette kan dog også tydeligt ses på prisen på knap 2000,- DKK, hvilket i den grad er mange penge for et kabinet, som desværre nok kun er for de mest hardcore nørder derude – der af også vores Enthusiast award. Job well done Corsair, Crystal 680X er virkelig et gennemført CUBE kabinet med featuresættet i orden!

Godt

Lækkert moderne CUBE kabinet

Hærdet glas på tre sider

Tilgængeligt i to forskellige farver

Masser af plads til køling og hardware

Tre RGB LL-blæsere inkluderet

Opbygget med to separate kamre

USB Type-C i frontpanelet

God byggekvalitet overall

Oceaner af plads til kabelføring

Integreret Lighting Node PRO (Corsair iCUE support)

Knap så godt

Prisen er meget høj for de fleste

Gummien i kabelføringshullerne sidder meget løst

Score: 9 + Enthusiast Exclusive award