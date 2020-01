AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-03-05 12:28:00

Corsair Obsidian 500D

Corsair fremviste på CES deres nye skud på stammen i Obsidian serien af kabinetter. Obsidian 500D er landet på redaktionen, og vi har taget et kig på det. Obsidian 500D har fokus på at kunne tilbyde et minimalistisk og enkelt design, hvor blandt andet Corsair har udstyret 500D med hærdet glas og lavet plads til en 360mm radiator i fronten og 240mm eller 280mm i toppen.

Corsair lancerede på CES tidligere i år et reboot af deres Obsidian serie af kabinetter, som rent udviklingsmæssigt har været på standby et stykketid. Første nye skud i 2018 kanonen, er deres Obsidian 500D. Vi har haft deres nye Obsidian 500D en tur forbi redaktionen, hvor alt er kigget efter i sømmene, og vi er derfor klar til at konkludere på deres nye PC kabinet.

Se med på YouTube for anmeldelsen i video format eller læs videre under videoen.

Det første der fangede mit blik ved Obsidian 500D var det visuelle, som i den grad tiltrækker opmærksomheden. Vedligeholdelseskrævende hærdet glas og børstet aluminium, er det første vi bliver budt indenfor til. Det ser lækkert ud, men vil kræve en klud i nærheden, hvis man piller for meget ved det, da både glasset og den børstede aluminium, tager godt imod fingeraftryk og andet snavs, når man håndterer det nye Corsair Obsidian 500D kabinet.



Når det så er sagt, så er jeg vild med den stilen Corsaair har lagt for dagen på 500D. De tonede glaspaneler på siderne, sidder på hængsler, så de let kan åbnes. Mens man arbejder i kabinettet, kan de tages helt af og stilles til side. Mod fronten, er panelerne udstyret med en aluminiums liste, der buer ind mod fronten af kabinettet, og skaber et lækkert sammenhængende look, og det hele lukkes med magneter. Jeg er personligt svært tilfreds med denne løsning fra Corsair.



Fronten er i det samme børstede aluminium, og er umiddelbart helt lukket, men der er god afstand imellem panelerne, som sikrer, at der stadig vil være god luftindtag i fronten, der er udstyret med et magnetisk støvfilter, der dækker hele fronten.

Toppen er også i udført børstet aluminium med et hullet mønster i hele næsten længden af kabinettet, og igen for at sikre godt luftindtag. Her er der ligeledes suppleret med luftindtag i siderne også. Under toppanelet, finder vi ogsp et støvfilter, der dækker hele længden på kabinettet, og som kan tages ud via siden, hvis det skal rengøres.



I fronten finder vi power og reset knap sammen med lydudgangene, to USB 3.0 porte og endelig et kabinet, som er født med USB 3.1 type C stik. Der findes flere kabinetter med stikket efterhånden, men jeg synes stadig der er for langt imellem kabinetter med omtalte. Jeg har den seneste tid set fere producenter der bruger USB Type C, så vi håber den efterhånden "ældre teknologi" vinder mere indpas fremover.



Indersiden af 500D ser ret bekendt ud, hvilket hænger sammen med, at det er mere eller mindre nøjagtigt magen til Corsair Crystal 570X RGB, som jeg byggede i for ikke så længe siden. Der er lidt skuffende, at der ikke er sket nogen udvikling her, da det efterhånden er et kabinet, som har været på markedet et stykke tid. Umiddelbart er den eneste ændring jeg kan se, at der er kommet et panel på, der lukker af til strømforsyningen i bunden. Her til kan denne blændplade tilkøbes seperat til føromtalte Crystal 570X.



Både i toppen og i fronten, er der udtagelige beslag til montering af blæsere eller radiatorer. I fronten er der plads til tre 120 mm eller to 140 mm blæsere eller tilsvarende radiatorer. I toppen er der kun plads til enten to 120 eller to 140 mm blæsere, hvilket er lidt underligt. De to beslag, kan nemlig sagtens byttes rundt, så hvis man hellere vil have tre 120 mm i toppen, er det bare at bytte rundt. Det undrer mig bare, at vi ikke har fået muligheden for op til 360 mm begge steder, når der umiddelbart er fint plads til det.



Men når det er sagt, så er de stadig super lækkert at have muligheden for at montere tingene uden for kabinettet. Der er to 120 millimeters blæsere med i kabinettet som standard.



På bagsiden er der plads til tre 2,5" SSD drev, som kan monteres på aftagelige beslag, og så er der ligeledes plads til to 3,5" harddiske - også i aftagelige slæder, og der kan man selvfølgelig også montere 2,5" drev i, hvis man hellere vil det.



Der er de samme gode muligheder for kabelstyring, som på Crystal 570X via kabelkanalen, så du kan holde alle de almindelige kabler på plads. Her er der er masser af punkter til fæstning af kabler fordelt på bagsiden, så der burde være god mulighed for at få kablerne under kontrol.

Det er også rigtigt rart at se et nyt kabinet, som ser pænt ud, men stadig har fornuftig mulighed for luftindtag. Der er god plads i fronten til at blæserne monteret der, kan få masser frisk luft, og med det åbne mønster i toppen, burde det også være tilfældet.

Du skal dog være opmærksom på, at sidepanelerne gaber ca. en halv centimeter i både toppen og bunden, så det kan være en kilde til støv i kabinettet, specielt hvis ikke man er opmærksom på at holde et positivt tryk i kabinettet.

Et sted hvor jeg rigtigt gerne have set Corsair gøre det bedre, er i bunden af kabinettet. Jeg løb ind i det samme problem, da jeg byggede i Crystal 570X, som jo netop har nøjagtigt det samme indre layout. Hvis man bruger et alm. ATX bundkort, går det helt ned til bunden i hovedkammeret, og det kan gøre monteringen af kabler hernede til en rodet omgang.

Der er kun en enkelt kabelgennemføring, og alt efter hvordan ens bundkort er indrettet, kan det godt ende med at blive rodet at se på, med alle kablerne der skal trækkes på tværs af bunden. Med nogle bundkort, vil det også være direkte umuligt at bruge visse stik, da de er vinklede.



I mit tilfælde var det ikke så slemt, men hvis jeg skulle have brugt flere at tilslutningerne til blæsere eller RGB strips, så var det hurtigt blevet et rod. Her havde jeg virkeligt gerne set Corsair give os en centimeter eller to mere at lege med, og nogle flere kabelgennemføringer, da havde gjort det meget lettere at få det til at se pænt ud.

Der er dog god plads i toppen af kabinettet, hvis man vel og mærke er opmærksom på tykkelsen af evt. radiatorer, der skal installeres. Jeg kunne f.eks. ikke få plads til den Enermax Liqtech AIO, som jeg bruger i mit build, men omtalte er også lidt tykkere end mange andre AIO løsninger. Der er ca. seks centimeter at gøre godt med, før man kommer ned omkring bundkortet.



På grafikkorts pladsen, burde der også være plads til alt, hvad men kunne forestille sig at smide efter det med op til 41 centimeters plads i længden.

Pris:

Prisen på Corsair Obsidian 500D ligger pt. på lige omkring 1200 kr., hvilket er i den dyre ende for et kabinet. Men sammenlignet med andre lignende PC kabinetter med sammenligneligt materialevalg og bygge kvalitet, er det nogenlunde i samme boldgade.

Konklusion:

Producentens reboot af Obsidian serien, har med 500D givet os et super flot kabinet. Som jeg var inde på før, så skal man altså bare være opmærksom på, at de materialer som Corsair har valgt er pæne - også vil kræve vedligeholdelse, hvis de skal blive ved med at se pæne ud.

Samlet set synes jeg Obsidian 500D er et super godt bud fra Corsair, men det er ikke ligefrem nyskabende. De nye tiltag er udelukkende på det visuelle, som jeg synes de har gjort rigtigt godt, men på det indre er der ikke sket noget, og her kunne et stef af en innovativ pensel godt have været ønsket. Det er mere eller mindre et copy/paste fra tidligere Corsair kabinetter, og det synes jeg personligt er lidt skuffende, da jeg gerne ville have set lidt mere udvikling.

Godt:

Lækre materialer

God byggekvalitet

God mulighed for fornuftigt airflow

Knap så godt:

Genbrugt indre layout

Meget begrænset plads til kabelføring ved bunden af bundkortet

Hvorfor ikke mulighed for op til 360 mm blæser/radiator i både top og front?