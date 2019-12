AUTHOR : Kim Monberg

PUBLISHED : 2019-06-14

Cougar Panzer EVO RGB gaming kabinet

COUGAR har udgivet en ny model af deres Panzer EVO kabinet, nu med RGB fans. Lad os se, om den nye RGB model lever op til nutidens forventninger.

COUGAR Panzer EVO kommer nu med RGB fans, og COUGAR Core Box. Det er nyheden i RGB udgaven af deres top notch glas kabinet.

Lad os lige få en introvideo.

Specifikationer og features.

Kabinettet understøtter allt normale typer bundkort, samt grafikkort op til 390 mm i længden og hele 6 drev. Der burde være plads til det hele.

Også det brede sortiment af køling er understøttet. Det gælder både almindelig luft samt vandkøling. Så heller ikke her er der nogen begrænsninger.

Model Name PANZER EVO RGB

Case Form Factor Full-Tower

Motherboard Type Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX ( E-ATX up to 12"x11" )

Dimension (WxHxD) 266 x 612 x 556 (mm) / 10.47 x 24.09 x 21.88 (in)

3.5" Drive Bay 2

2.5" Drive Bay 4+2 (converted from 3.5" drive bays)

Expansion Slots 8



Cooling System

Cooling System Front 120mm x 3 / 140mm x 3 (3x COUGAR Vortex RGB fan pre-installed)

Top 120mm x 3 / 140mm x 2

Rear 120mm x 1 (COUGAR Vortex RGB fan pre-installed)

Bottom 120mm x1 / 140mm x 1



I/O Panel

I/O Panel USB 3.1 Gen2 Type-C

USB3.0 x 2 / USB2.0 x 1

Mic x 1/Audio x 1

Fan Controller



Water Cooling Support

Water Cooling Support Front 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm

Top 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm

Rear 120mm

Bottom 140mm / 120mm





Max. Graphics Card Length 390 (mm) / 15.35 (in)

Max. CPU Cooler Height 170 (mm) / 6.69 (in)

PSU Standard ATX PS2

Max. PSU Length 220 (mm) / 8.7 (in)

Cable Management Yes

Maximum Number of Fans 8 Max.

Indpakningen.

Kabinettet kommer i en kæmpe stor kasse med illustrationer og specifikationer printet på ydersiden. Inde i kassen ligger kabinettet godt beskyttet i stofpose og skumplast.

Inde i kabinettet finder vi en papkasse med tilbehør. Der er skruer, strips og diverse andet tilbehød til selve kabinettet. Så er der monteringsvejledning og en klud til at tørre glasfronterne af med. Til sidst er der en pose med RGB tilbehøret. Som man kan se, er der udelukkende Molex stik på tingene, hvilket måske er lidt gammeldags.

Tid til en tur rundt om kabinettet.

Kabinettet er med glas fronter hele vejen rundt. Der er sågar glas på toppen. Det er ikke tit man ser hærdet glas hele vejen rundt, så det er super fedt.

Glasset er meget mørkt tonet, så der er gode muligheder for, at bruge det kraftige RGB lys man kan få fat i nu om dage.

Bag på kabinettet finder vi de sædvanlige huller til PSU, indstikskort og I/O Shield til bundkortet. Der er også ekstra huller til ekstern vandkøling, hvis man skal rode med den slags. Der er monteret en 120 mm RGB blæser her bag i kabinettet.

Et kig under kabinettet afslører et magnetisk støvfilter. det giver luft til strømforsyningen, samt til den blæser man eventuelt kan montere her i bunden af kabinettet. Filteret kan man desværre ikke afmontere og rense udefra, så man skal have kabinettet lagt ned for, at rense det.

Frontpanelet her på kabinettet tilbyder blandt andet USB-c og almindelig USB forbindelse. Der er lydstik samt reset og power knap. Kabinettet har indbygget blæserstyring, så man trinløst kan styre hastigheden på blæserne. Mere om det lidt senere. Bemærk det store håndtag som gør, at kabinettet er nemt at flytte rundt på. Det ser man ikke så tit.

Fjerner man glaspanelet på toppen, kommer man også her ned til et magnetisk støvfilter. Jeg ville ønske, at man kunne lukke dette støvfilter til, så man kunne styre airflowet i kabinettet. Det er desværre ikke muligt, med mindre man selv laver et dæksel.

Afmonterer man glas fronten, kommer man direkte ind til de 3 RGB blæsere, som er monteret fra fabrikken. Det ser lækkert ud, men 140 mm blæsere havde været endnu bedre, så havde hele fronten været fyldt ud med blæsere. Det bliver spndende at se lyset i disse blæsere.

Der er selvfølgelig et støvfilter i fronten, men det er monteret på bagsiden af blæserne. Det betyder, at man skal åbne kabinettet, når man skal rense dette filter.

Nu har jeg taget siderne af, og så kan vi rigtig få syn for sagen. Det ser nu ganske nydeligt ud, og COUGAR har valgt en aftagelig afdækning til PSU og kabler, hvilket ser ret fedt ud.

På bagsiden kan vi se, at drevholderne er vinklet lidt ud fra bundpladen, hvilket er super fedt. Det er ofte et problem, at få plads til kabler, men det ser ikke ud til at være tilfældet i dette kabinet. Mere om det lige om lidt.

Der er fine instruktioner på afdækningen om, hvordan man tager den af. Man skal dog lige huske, at der er en skrue på bagsiden man skal løsne. Det tog mig lidt tid at finde ud af.

Når den så er løsnet, kommer dækslet af uden problemer, og man kan nu montere alle kablerne fra fronten, hvilket faktisk er meget fedt. Så skal man ikke ligge og rode rundt omme på bagsiden.

COUGAR har vedlagt deres Core Box til dette sæt. Det består af en boks og en trådløs fjernbetjening. Man kan også styre boksen fra bundkortet, hvis man har den mulighed.

Fjernbetjeningen har en masse muligheder, så der er stort set ingen begrænsninger i forbindelse med farver og effekter. Det er ret lækkert. Selve boksen har mulighed for både LED strips og RGB fans. Boksen kan styre op til 8 blæsere og hele 4 LED strips. Så der er gode muligheder for, at få fuld knald på farverne.

Monteringen.

Som man kan fornemme, er der oceaner af plads i kabinettet. Jeg har her monteret et ATX bundkort med en stor strømforsyning og et GTX1060 kort. Der er rigeligt med plads i overskud til kabler og eventuelt custom vandkøling.

På bagsiden har jeg monteret en SSD i den tilhørende drevplads, og som man kan se, er der rigeligt med plads til kablerne.

Det samme gælder for HDD pladserne, hvor stikkene kommer op i frirummet bag bundkortet og bagpladen. Det er godt tænkt af COUGAR, at give god plads til kabler og stik på bagsiden. HDD klikkes ind på plads, så man ikke har nød at afmontere holderen. Det er super nemt.

Lyset.

Jeg har lavet en video af lyset i fronten, som i kan se her. Jeg synes faktisk det ser super fedt ud, og effekterne er ganske tydelige.

Lyset for drevaktivitet er en lysstribe lige over glaspanelet i fronten. Man ser den tydeligt, men ikke for kraftigt.

Power led er i selve power knappen. Der er godt med lys i den, men området er ikke så stort som drev dioden, hvilket er ganske fint.

Forundring.

Under monteringen undrede jeg mig meget over, at COUGAR har valgt den løsning de nu har. De vælger et standard kabinet, hvor de vælger at montere nogle RGB blæsere, hvilket i sig selv er super fedt. Blæserne passer dog ikke sammen med noget af det elektriske der i forvejen er i kabinettet. På den måde, kan man slet ikke bruge blæser styringen, da den kører DC og ikke PWM, som blæserne gør. Man kan jo godt styre en PWM blæser med DC, men COUGAR har valgt at bibeholde tilbehøret, som ikke er kompatibelt med et 4 polet blæser stik, men derimod udelukkende 3polet DC stik.

Så man har altså 2 splittere, som man ikke kan bruge til noget samt en blæserstyring man ikke kan bruge til noget.

Til gengæld får man et batteri af Molex stik, som man skal tilslutte sin strømforsyning. Det betyder så, at man ikke kan styre sine blæsere, og de kører fuld hastighed hele tiden. De siger godt nok ikke meget, men alligevel. Der havde nogle kompatible splittere virkelig sparet en masse besvær på den front, og givet mulighed for, at styre blæserne.

Prisen.

COUGAR Panzer EVO koster omkring 1300 DKK rundt på nettet, og RGB udgaven koster omkring 300 DKK ekstra. Man får i bund og grund et super lækkert kabinet til prisen, men RGB løsningen er desværre halvhjertet. Hvis man vil bruge sin egen RGB løsning, bør man bestemt købe kabinettet uden RGB. Vil man bruge RGB løsningen fra COUGAR bør man købe nogle 4 polede splittere fra starten, eller nogle splittere der er kompatible med både 4 polede PWM stik og 3 polede DC stik. Så er man godt dækket ind.

Konklusionen.

Som skrevet ved tidligere anmeldelser er der ingen tvivl om, at COUGAR har hjertet på rette plads. De har bare problemer med at gennemføre de nye tiltag helhjertet.

Selve kabinettet er super fedt, det er der ingen tvivl om. Det er fyldt med lækkert glas, og har alle de rigtige muligheder for køling og lys. Men hvis man skal betale ekstra for en funktion, bør den også være fuldt implementeret i det eksisterende produkt. Det er den ikke.

Godt:

COUGAR Panzer EVO er et super fedt kabinet med gode muligheder for køling of store konfigurationer.

Der er tykke paneler af hærdet glas, som giver et indtryk af super lækker kvalitet.

COUGAR Panzer EVO har håndtag, så det er nemt at flytte rundt på. Det gør det specielt egnet til LAN parties, hvor man har sin egen computer med.

COUGAR Vortex RGB 120 blæserne er meget støjsvage.

Mindre godt:

Alle støvfiltre er gemt væk, så man enten skal vippe kabinettet, eller afmontere glasplader. Det er ikke så hensigtsmæssigt.

Manglende dæskler over støvfiltre, så man kan optimere luftflowet i kabinettet. Det er så godt som umuligt som det er.

Blæserstyringen i kabinettet er ubrugeligt, da den ikke er forberedt til 4 polede blæserstik.

Når man lægger det hele sammen, både det gode og det mindre gode, og dertil tager højde for prisen. Så synes jeg man rammer en god 8,5/10 score med en Safe Buy award. Det rod med ledninger og det ene molex stik på det andet irriterer mig virkelig. Det er bare et spørgsmål om, at levere de rigtige splittere med kabinettet frem for en standard løsning der ikke passer til konfigurationen.