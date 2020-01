AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-01-24 06:32:00

Cougar Panzer-S Kabinet

Vi fortsætter stimen af Cougar produkter med endnu et af slagsen. I denne test skal vi se nærmere på et af deres nye kabinetter kaldet Panzer-S. Vi har at gøre med et miditower, som tilbyder stort set alt hvad der forventes af et kabinet i 2019.

Du troede måske at vi var ved at være færdig med vores stime af Cougar produkter, men så kan du godt tro om. Vi fortsætter med endnu et produkt, og denne gang er det et af deres kabinetter der står for tur, nærmere betegnet deres Panzer-S kabinet.

Vi har at gøre med et fuldvoksent miditower som tilbyder en store række af de features der forventes af et kabinet i 2019, uden at det koster alverden. Hærdet glas paneler, åbent design og plads til masser af køling er blot nogle af disse. Læs med når vi går i dybden med Panzer-S kabinettet og ser om det er pengene værd.

Specifikationer og features

Jeg har taget turen forbi Cougars hjemmeside og fundet nogle tekniske detaljer på Panzer-S kabinettet til jer, således at i slipper for turen. Nedenfor har jeg listet disse op, efterfulgt af et enkelt billede der giver et genialt overblik over blæser og radiator supporten i kabinettet, som faktisk er ret imponerende:

Type: Miditower

Dimensioner: 208 x 565 x 520 mm (BxHxD)

Bundkort support: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX og CEB

Harddiskpladser: 4x2.5” + 2x3.5” (6x2.5” hvis ingen 3.5” drev monteres)

Frontpanel: 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0 samt lyd ind/ud

Maksimalt antal af blæsere der kan monteres: 8

PCI-slots: 7

Grafikkort maksimal længde: 425 mm (400 mm med blæsere)

CPU-køler maksimal højde: 160 mm

PSU support: Standard ATX PS2

Blæser og radiator support: Se billede nedenfor – tryk for at maksimere

En tur rundt om Cougar Panzer-S Kabinettet

Det første man bemærker når man får Panzer-S pakket ud af kassen, er hvor stort det faktisk er i forhold til at være et miditower – det er et fuldvoksent et af slagsen. Når man er kommet sig over størrelsen, er det næste der springer i øjnene, uden tvivl det meget industrielle og rå design. Både top, front og bund har et metal lignende design og farve, med guld skruer (eller det ligner i hvert fald skruer, de er måske fake).

Hvor de fleste kabinetter med hærdet glas tilbyder det på den venstre side, har Cougar taget det et skridt videre med Panzer-S, og også inkluderet det på den højre side. Det betyder med andre ord at du har glas på begge side, og derfor skal være ekstra omhyggelig med din kabelføring da denne kan ses – selvom begge vinduer er mørkt tonede.

På toppen finder vi et udvalg af porte bestående af to USB 2.0, to USB3.0 samt lyd ind/ud. Derudover er der naturligvis også en power og reset knap. Bemærk lysbaren under Cougar logoet på fronten. Denne lyser op i hvidt når kabinettet/computeren er tændt.

Ved at tage fat i bagenden på toppanelet, og bunden på fronten kan begge disse paneler let afmonteres. Inde bag frontpanelet finder vi et magnetisk støvfilter som gemmer på tre inkluderede 120 mm blæsere som er udstyret med rødt LED lys. Her ville jeg rigtig gerne have set at Cougar havde implementeret RGB-blæsere i stedet, da det ikke ”låser” temaet i computeren på samme måde som én fast farve – måske det bare er mig der har det sådan? Lad mig høre i forummet.

Toppen kan som nævnt også let afmonteres, og så alligevel ikke helt. Alle kablerne til de førnævnte stik er nemlig fastgjort til dette plastikpanel, hvilket kan gøre rengøring af toppanelet til et sandt mareridt hvis man har lavet kabelføring inde i kabinettet og kablerne til disse stik er fastgjorte. Vær derfor ekstra opmærksom på dette når du samler din computer i dette kabinet!

Vi fortsætter vores tur rundt om Panzer-S kabinettet med et kig på bagenden, hvor vi finder et layout som efterhånden alle kender til. Det betyder at vi har strømforsyningen i bunden, efterfulgt af syv PCI-slots. Mens at den øverste halvdel byder på hullet til bundkortets I/O panel og plads til en 120 mm blæser og det er mere eller mindre det.

I bunden finder vi to store plastikfødder som er integreret i det metal lignende plastik der løber på hver side langs bunden. Der er monteret gummi for at minimere vibrationer, og der gemmer sig også to støvfiltre inde i hullet hernede. Disse er dog af den stive og kedelige type, og ret svære at komme til, hvilket gør rengøringen af disse en anelse besværlig, eftersom kabinettet også skal ned og ligge på siden for at man har adgang.

Lad os få afmonteret sidepanelerne, så vi kan fortsætte vores tur indenfor i Panzer-S kabinettet. Eftersom at vi har med hærdet glas at gøre på begge sider, betyder det at der skal løsnes otte skruer i alt, så kan begge paneler tages af. Bemærk hvor mørk tonede vinduerne er på det andet billede herunder. Det er en anelse for meget til min smag, og kræver at man har noget seriøst lys inde i kabinettet, hvis man ønsker at vise sit hardware frem.

Med begge sidepaneler lagt forsigtigt til side, vender vi igen blikket mod Panzer-S kabinettet, og tager en tur rundt indenfor. Som de fleste andre moderne kabinetter finder vi her et åbent design med fri passage fra fronten hele vejen til bagenden, således at alt monteret hardware kan få masser af luft. De syv PCI-slots er alle ventilerede for at tilbyde bedst mulig luftgennemstrømning, hvilket er et klart plus når der sidder hele tre 120mm blæsere i fronten.

Vi finder naturligvis også et PSU-cover, hvor der ud over at være tre huller til kabelføring, også er to SSD-beslag monteret. Der er desuden også et stort indhak i fronten af dette cover, for at sikre at der er masser af plads til radiatorer i fronten, eller sågar en blæser forrest i bunden. Selvom pladsen i toppen måske ser en smule begrænset ud, er der faktisk stadig masser af plads til radiator her oppe. Der er nemlig omkring 30 mm plads over metalrammen, før man rammer toppanelet i plastik.

Bagsiden skal heller ikke snydes for et hurtigt kig, inden der skal hardware i kabinettet. Her omme finder vi en rækkes steder til fastgørelse af strips, samt yderligere to SSD-beslag samt to til 3.5” diske også. Dette giver altså en total på fire 2.5” + to 3.5” diske, eller seks 2.5” diske såfremt ingen 3.5” monteres. De er naturligvis også et stort hul til udskiftning af CPU-kølere, og finde kabelføringsmuligheder og plads til disse.

Montering af hardware

Sidste etape inden konklusionen er nu nået, og det er blevet tid til at få noget hardware monteret i Panzer-S kabinettet. Af tilbehør finder vi ud over en pose skruer og en manual, tre Molex til 3-pin adaptere, et par strips og en ramme til fastgøring af strømforsyningen. Denne skal nemlig ind via bagenden, da der ikke er plads andre steder på grund af det integrerede cover.

Det er her altid en god ide at fastgøre alle de kabler du kommer til at bruge, inden du skubber strømforsyningen ind i kabinettet – såfremt du benytter en modulær en af slagsen naturligvis. Når dette er gjort fastgøres den til rammen, og føres ind i kabinettet og fastgøres til dette også. Hvad end du monterer 2.5” eller 3.5” diske skal du have skruer og skruetrækker frem, princippet her er det samme.

Byggeprocessen i Panzer-S kabinettet var let og lige til. Der er oceaner at arbejde med, da vi har med et stort og åbent miditower at gøre. Derudover er kabelføringsmulighederne god, med store åbne huller og masser af plads til kablerne på bagsiden, selv med en 3.5” disk monteret forrest i kabinettet som optager en del plads. Alle eventuelt overskydende kabler, kan også let gemmes nede bag PSU-coveret.

Lad os vende den lidt sjovere side mod kameraet og tage et kig her omme mens at der er gang i lyset/blæserne. Selv med et ATX bundkort og et fuldvoksent grafikkort er der stadig masser af plads at arbejde med inde i Panzer-S. Med support for grafikkort på op til 400 mm med blæserne monteret i fronten, og en CPU-køler på op til 160 mm kan Panzer-S klare det meste hardware på markedet uden problemer.

Hullet i PSU-coveret er placeret genialt og passer perfekt til vores PCI-Express strømkabler. Havde vi monteret vores SSD her, havde den også blevet pænt præsenteret, hvilket er en fed detalje. Som jeg nævnte tidligere ser det umiddelbart ikke ud til at der er særlig meget plads over bundkortet i Panzer-S kabinettet. Men i realiteten kan du uden problemer montere en 25 mm tyk radiator uden problemer, da der er plads over metalrammen.

Lad os runde turen rundt om Panzer-S kabinettet af, med et lækkert billede forfra med gang i lyset. Overall har vi at gøre med et solidt miditower, som sidder kryds ved mange af de rigtige ting, selvom der også er andre der kunne være gjort bedre/smartere. Det er blevet tid til at samle tankerne, og runde testen af med en konklusion og et kig på prisen nedenfor.

Pris

I skrivende stund d. 16/01 2019 kan Cougar Panzer-S kabinettet findes på nettet til lige omkring 750,- DKK inklusiv fragt. Dette er faktisk en ret skarp pris for et kabinet i denne størrelse og med de features som der tilbydes. Kan man leve med de småfejl og mangler som Panzer-S har, så får man et virkelig solidt og stort miditower for sine penge. Du kan klikke HER for at komme direkte til prisoversigten med de forskellige forhandlere.

Ønsker du alle detaljerne på Panzer-S kabinettet fra Cougar selv, kan du naturligvis give deres hjemmeside et kig. Klik blot på banneret nedenfor og bliv sendt direkte dertil i en ny fane.

Konklusion

Med Panzer-S har Cougar formået at skabe et fuldvoksent miditower som er til at betale sig fra, men stadig tilbyder mange af de features der forventes af et moderne kabinet i 2019. Det betyder at der ikke blot er hærdet glas at finde på den venstre side, den højre har nemlig fået samme behandling – så altså hele to store glaspaneler medfølger i kassen. Da vi har kigget på Panzer kabinettet med ”-S” i slutningen, betyder det at vi har at gøre med den lidt dyrere model som har tre LED blæsere præmonteret. Lyset i disse er rødt og ikke andet, hvilket er lidt en skam syntes jeg. 2018 var uden tvivl året for RGB, og jeg forventer at det fortsætter i 2019. Med andre ord havde det været lækkert at se RGB-blæsere monteret i Panzer-S, også selvom det måtte hæve prisen en smule.

Byggekvaliteten overall er der ikke en finger at sidde på, da denne er virkelig solid, især prisskiltet taget i betragtning. Det åbne design med indbygget PSU-cover betyder at der er masser af plads til både køling og hardware i Panzer-S, således at du kan få et hvert moderne system monteret uden problemer – inden for ATX/CEB størrelsen naturligvis. Der er fire dedikerede pladser til 2.5” drev, samt to til 3.5”. Sidst nævnte er ikke super imponerende, men omvendt er det også begrænset hvor mange 3.5” pladser der skal bruges nu eftersom at kapaciteten på disse stadig stiger stødt.

Jeg har valgt at give Panzer-S fra Cougar en solid score på 8/10, for et ganske fornuftigt kabinet, der dog har et par små ”fejl” og ting der kunne være anderledes lavet. Som jeg nævnte havde det været lækkert med nogle RGB-blæsere, i stedet for blot en enkelt farve. Lige ledes er støvfiltrene i bunden også svære at komme til og håndtere, da de er af den hårde og kedelige plastiktype. Sidst men ikke mindst hænger alle stikkene til frontpanelet fast i plastikpanelet i toppen, hvilket kan skabe problemer i forbindelse med rengøring eller lignende, hvis kablerne er stripset fast inde i kabinettet. Dette er mindre ting, som langt de fleste dog kan leve med, og i så fald er Panzer-S fra Cougar et kabinet man trykt kan se nærmere på – man får meget for relativt få penge her!!

Godt

Anderledes design (for nogen)

Overall god byggekvalitet

Masser af plads til kabler og vandkøling

Hærdet glas på begge sider

Man får meget kabinet for sine penge!

Plads til fire SSD’er (seks hvis ingen 3.5” drev monteres)

Tre blæsere inkluderet i fronten…

Knap så godt

… Dog kun rødt LED lys, ingen RGB

Støvfiltrene i bunden er stive og svære at komme til

Stikkene til I/O hænger fast på toppanelet

Score: 8