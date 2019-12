AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-04-18 07:09:00

Enermax Equilence Kabinet

Hærdet glas, støjreducerende materiale og et åbent design - dette er blot få at de ting som Equilence kabinettet fra Enermax har at byde på. Vi har kigget nærmere på det nye kabinet og er klar med vores dom, go eller no go? Klik ind på testen og få vores vurdering!

Enermax kan andet end at lave fede bluetooth højttalere og lækre strømforsyninger. Selvom det er et stykke tid siden vi sidst så på et kabinet fra dem, er de stadig noget de gør sig i. Equilence er navnet på deres seneste kabinet, som vi naturligvis har taget et nærmere kig på.

Vi har at gøre med et miditower som tilbyder hvad man kan forvente af at kabinet i 2018. Sidepanel i hærdet glas, PSU cover, gode kabelførings muligheder og masser af plads til hardware og køling. Disse ting og meget mere er alt sammen noget vi skal se nærmere på i denne test. Så læn dig tilbage i stolen og lad os komme i gang med at kigge på Equilence kabinettet fra Enermax!

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Enermax’ hjemmeside og fundet en række specifikationer og features til jer. Nedenfor starter vi ud med de tekniske specifikationer, efterfulgt af et par beskrivende billeder der viser nogle af de features som Equilence tilbyder:

Type: Miditower

Dimensioner: 500 x 235 x 510 mm (DxBxH)

Materialer: Metal, plastik og glas

Bundkort support: Mini ITX, Micro ATX og ATX

Frontpanel: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, lyd ind/ud og fan-controller

Harddiskpladser: 2x3.5” + 4x2.5” (6x2.5” hvis 3.5” bruges til dette)

PCI-slots: 7 stk.

Maksimal grafikkort længde: 420 mm (280 mm med sidemonteret radiator)

CPU-køler maksimal højde: 175 mm

Blæser support:

- Front: 3x120 mm (2x120 mm inkluderet)

- Top: 2x140 / 3x120 mm

- Side: 2x120 mm

- Bagende: 1x 140 / 1x120 mm (1x140 mm inkluderet)

- Front: 3x120 mm (2x120 mm inkluderet) - Top: 2x140 / 3x120 mm - Side: 2x120 mm - Bagende: 1x 140 / 1x120 mm (1x140 mm inkluderet) Radiator support:

- Front: 120 / 240 og 360 mm

- Top: 120 / 140 / 240 / 280 og 360 mm

- Side: 120 eller 240 mm

- Bagende: 120 eller 140 mm

En tur rund om Equilence kabinettet ude og inde

Med styr på alt det tekniske omkring Equilence kabinettet, er næste skridt at tage en tur rundt om det ude fra. Vi starter ud med to overbliksbilleder, fra henholdsvis venstre og højre side. Som vi kan se er det venstre sidepanel et stort stykke hærdet glas, mens at den højre er i metal. Monteringsmetoden er som vi kender den med fire skruer. På trods af at fronten ligner glas, er der her tale om sort plexi i stedet for. Byggekvaliteten overall virker umiddelbart rigtig lækker.

Øverst oppe omringet af højglans plastik finder vi front I/O panelet bestående af følgende: 2x USB 2.0, lyd ind/ud, 2x USB 3.0, tretrins fan-controller samt reset og power knap. Et bredt udvalg af porte, dog ingen USB 3.1 gen2 port, dog er det lækkert at se en integreret fan-controller som faktisk er i stand til at styre hele seks blæsere på samme tid.

Læs også TEST: Phanteks Eclipse P300 Tempered Glass mITX Build

Toppen byder på et lukket panel som let kan afmonteres da det er fastgjort med magneter. På undersiden af dette panel er der støjreducerende materiale, og toppen er helt tæt med dette monteret. Dog er det også muligt at afmontere panelet og montere blæsere eller radiator i toppen. Der er faktisk plads til en 360 mm radiator, så meget plads er der at gøre med. Det havde værert rart at se et inkluderet støvfilter i kassen, til hvis man vælger at benytte toppen til ventilation, da støvet ellers har fri adgang til indersiden af kabinettet.

Normalt er frontpanelet lige til at tage fat i og rykke af, men ikke helt på Equilence. Alle stikkene og de dertilhørende ledninger er nemlig fastgjorte til frontpanelet og ikke selve rammen på kabinettet. Dette havde jeg ikke regnet med at se på et kabinet i denne kaliber, da selv billige modeller har stikkene monteret direkte på rammen. Det betyder med andre ord at det ikke er muligt at fjerne fronten helt fra kabinettet, uden at man skal være opmærksom på ikke at ødelægge stik og kabler. Det gør monteringen af blæsere mere besværligt, end det burde være. Dog er det rart at se at Enermax har inkluderet et støvfilter i fronten som er magnetisk og derfor let at afmontere – når du altså kommer ind til det.

Videre til bagende på Equilence kabinettet og vi mødes af et velkendt syn, ment på den måde at det er den standard vi efterhånden forventer at se i moderne kabinetter. Det betyder at strømforsyningen monteres i bunden, mens at bundkort og de syv PCI-slots følger efter. Der er også monteret en 140 mm blæser her omme, hvilket sammen med de to 120 mm blæsere i fronten, burde give en køleevne out of the box.

I bunden er der to store plastikfødder med gummi monteret. Disse kunne være af bedre kvalitet, men er også set værre. Det er lækkert at se at støvfilter der dækker over halvdelen af bunden, og hele området hvor der er ventileret. Det betyder at støv ikke kan finde vej ind i din strømforsyning, og stadig kan rengøres nemt ved at trække filteret ud af bagenden.

Lad os få afmonteret de to sidepaneler og tage et nærmere kig på designet indenfor i Equilence kabinettet. Som nævnt i starten af testen, holdes glasset fast med fire tommeskruer som på de fleste andre kabinetter med hærdet glas. Det højre sidepanel som er i metal, har to tommelskruer i toppen som holder dette fast, og altså ikke i bagenden som på de fleste andre. Ligesom det magnetiske panel i toppen, finder vi også støjreducerende materiale på det højre sidepanel.

Med de to paneler af vejen, kan vi tage det første kig indenfor i Equilence. Som vi kan se på de første par billeder her under har vi at gøre med et kabinet med et meget åbent design, som er blevet den nye standard. Der er ligeledes også et stort PSU cover som dækker hele bunden, og har huller til kabelføring, samt et stort Enermax logo hen ad siden – måske lidt for meget til min smag.

Der er også et passende hul i PSU coveret længst mod fronten. Dette er naturligvis for at gøre det muligt at montere op til en 360 mm radiator heroppe også. Bemærk dog at der kun er support for normale og slim radiatorer, da der ganske enkelt ikke er plads ellers. Lige ledes er der heller ikke plads til at montere blæsere på beslaget i siden, hvis du også har dem monteret i fronten. Selvom ideen med blæsere i siden lyder fed, er det ikke helt gennemtænkt fra Enermax’ side, eftersom der ikke er nogen form for ventilation på det højre sidepanel. Det betyder at luften som blæserne flytter, ikke har noget sted at komme hen, andet end bag ved bundkortet, hvilket er langt fra optimalt.

Min anbefaling er derfor at man nøjes med at montere blæsere i fronten samt toppen i Equilence, da de begge steder har mulighed for at trække vejret, så at sige. Med mulighed for op til en 360 mm blæser i både top og front, burde dette også være mere end nok for langt de flestes behov. Du skal dog være forsigtig med at trække og fastgøre kablerne fra frontpanelet, da disse som nævnt sidder permanent fast på selve frontpanelet og ikke rammen.

På den modsatte side af kabinettet, finder vi plads til at montere to 2.5” diske bag bundkortet. Der er naturligvis også et stort hul til udskiftning af CPU-køler, hvilket efterhånden også er blevet en standard. Lige ledes er det også lækkert at se at der er en god portion steder hvor strips kan fastgøres, hvilket gør kabelføringen lettere. I bunden er der monteret et harddiskbur med plads til enten to 2.5” eller 3.5” diske. Dette er dog permanent fastgjort, og kan ikke afmonteres.

Montering af hardware

Sidste skridt inden vi når konklusionen er naturligvis at få noget hardware monteret i kabinettet. Som altid starter vi ud med harddiskene. Normale 3.5” diske monteres uden brug af noget værktøj, mens at du skal have skruer og skruetrækker frem for at montere de mindre 2.5” diske, hvad end du bruger beslagene på bagsiden eller skufferne i harddiskburet.

Strømforsyningen skal lirkes ind fra bagsiden, eftersom der ikke er noget beslag som gør montering fra bagenden muligt. Vær opmærksom på længden på din strømforsyning, eftersom at længere modeller måske kan få pladsproblemer. Så længe du benytter en normal størrelse ATX strømforsyning, skulle du dog være good to go.

Monteringen af hardwaren foregik uden problemer, takket være det åbne design i Equilence kabinettet. Som nævnt skal du dog være opmærksom på størrelsen på din strømforsyning! Pladsen til kabler på bagsiden er super fin, og selv uerfarne byggere vil kunne opnå fine resultater uden de store problemer. Dog skal man være opmærksom på hvilke kabler man trækker ude i venstre side hvor blæserne også kan monteres. Disse kan naturligvis ses fra den anden side inde i kabinettet, hvilket ikke er super pænt.

Ude i højre side på det første billede herunder, er det tydeligt at se de kabler som jeg nævner ovenfor. Med sidepanelet monteret vil de ikke være så tydelige, men det er alligevel ikke et pænt resultat med disse synlige. Ud over dette, fremstår resten af buildet rigtig lækkert, med ATX bundkort og to grafikkort monteret. Der er stadig oceaner af plads foran blæserne.

Hullerne i PSU coveret er taktisk placeret, således at de passer direkte til langt de fleste grafikkorts strømstik. Som det kan ses på billede to herunder, har vi trukket vores to PCI-Express kabler op gennem det ene hul. Der er også rigtig fint med plads ovenover bundkortet. Du burde uden videre problemer kunne montere en normal radiator og et sæt blæsere uden at ramme bundkortet. Vær dog opmærksom hvis dit bundkort har store køleprofiler omkring processoren.

Det var turen rundt om Equilence kabinettet både ude og inde. Alt i alt vil jeg sige job well done Enermax – solidt kabinet med en fed række muligheder og features. Lad os slutte af med de to billeder nedenfor og snakke lidt omkring pris og konkludere!

Pris

I skrivende stund d. 16/04 2018 kan Equilence kabinettet fra Enermax findes på nettet til omkring 800,- DKK inklusiv fragt. Dette er en fornuftig pris for et miditower kabinet i denne kaliber som både tilbyder hærdet glas, fan-controller, PSU cover og fleksibel radiator montering.

Ønsker du yderligere informationer på Equilence kabinettet, kan du besøge Enermax’ hjemmeside. Klik blot på banneret nedenfor, og bliv sendt direkte til deres hjemmeside i en ny fane.

Konklusion

Equilence fra Enermax er et fleksibelt og moderne miditower kabinet med mange stærke sider, men også et par svage – lad os starte med dem. På trods af at hærdet glas er det helt store i kabinettet i øjeblikket, har Enermax valgt at udstyre Equilence med en front i sort plexiglas. Ud over at være med modtagelig overfor ridser, i forhold til hærdet glas er det også lettere at se fedtede fingre – det er dog til at leve med da det ikke er et sted man konstant rører ved kabinettet. Det er frontpanelet til gengæld, og her har Enermax også valgt at bruge højglans plastik. Rundt om alle stikkene på I/O panelet i fronten finder vi højglans plastik som elsker fedtede fingre, nej tak til dette her fra. Et ja tak, skal dog gå til det indbyggede lys omkring I/O panelet som giver et fedt look sammen med de oplyste Enermax logoer på siderne.

Ud over dette lys er det overall design yderst stilrent at se på, og der er brugt kvalitets materialer over hele linjen både plastik og metal. Kabelføringsmulighederne er fine, og der er godt med plads til at trække disse på bagsiden, hvor der også er en god mængde steder hvor strips kan fastgøres. Med plads til maksimal to 360 mm radiatorer, er der også plads til et seriøst custom vandkølings setup i Equilence hvilket er lækkert at se. Indbygget 6 vejs fan-controller er også lækkert at se, selvom styring igennem bundkortet måske er lidt mere præcist. Overall vil jeg kalde Equilence fra Enermax for et sikkert køb hvor du ikke kan gå forkert i byen, hvis du er på udkig efter et nyt miditower. Med ovennævnte features, kombineret med sidepanel i hærdet glas og støjreducerende materiale har vi med et yderst solidt kabinet at gøre. Det er også derfor vi lander på en samlet score der hedder 8/10 samt vores Safe Buy award.

Godt

Anonymt design i lækker kvalitet

Støvfilter i front og bund + cover til toppen

Fine kabelføringsmuligheder og PSU cover

Plads til 360 mm radiator i både front og top

Indbygget lys i front I/O portene samt Enermax logoer

Fan-controller med support for seks blæsere

Støjreducerende materiale på sider og top

Pris vs. kvalitet er god

Knap så godt

Blæsere monteret i siden kan ikke komme af med luften

Højglans frontpanel og I/O område = fedtede fingre

Ledningerne til I/O er fastgjort til frontpanelet

Score: 8 + Safe Buy award