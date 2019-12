AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-10-03 16:00:00

Fractal Design Define S2

Det er efterhånden ved at være et stykke tid siden vi sidst så på et kabinet fra Fractal Design, men det laver vi om på i dag. Fractal Design er klar med deres nye Define S2 kabinet som vi har haft forbi testbænken, og er klar med en vurdering af.

Fractal Design behøver vidst ikke nogen videre præsentation her på siden, selvom det efter hånden er ved at være et stykke tid siden vi sidst har set på produkter fra dem. Det laver vi om på i dag, hvor vi skal se nærmere på deres nyeste kabinet kaldet Define S2. Der er mange kabinetter i Define serien, så det skal blive spændende at se hvad Fractal Design denne gang har gjort for at skabe noget nyt og spændende.

Da vi har at gøre med et kabinet i 2018, er der naturligvis nogle ting der skal være på plads, eller som vi i hvert fald forventer at se, hvor hærdet glas er den ene af dem. Fractal Design har altid lavet stilrene produkter der passer ind i et hvert hjem uden at stjæle alt opmærksomheden. Derfor vil der heller ikke været noget RGB-lir at finde i det nye Define S2 kabinet. Til gengæld er der en masse andre lækre features der opvejer dette – i hvert fald på papiret. Lad os derfor starte ud med at få specifikationerne af vejen, og dernæst kaste det første blik på det nye kabinet!

Vi starter vanen tro med en videopræsentation fra egen produktion herunder:

Specifikationer og features

Da kabinettet i skrivende stund stadig ikke er lanceret og under NDA, har jeg været en tur i min review guide og fundet de fulde specifikationer på Define S2 til jer. Nedenfor har jeg listet disse op, efterfulgt af to billeder der giver et genialt overblik over blæser og radiator supporten i kabinettet:

Type: Miditower

Materialer: Stål, aluminium og glas

Dimensioner: 543 x 233 x 465 mm (LxBxH)

Vægt: 11.6 kilo

Bundkort support: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX og E-ATX

Drevpladser: 2x2.5” + 3x3.5” (kan også bruges til 2.5”)

PCI-slots: 7+2 (vertikal grafikkort montering)

Støjreducerende materiale: Top, front og højre sidepanel

Frontpanel: 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 og lyd ind/ud

Maksimal grafikkort længde: 440 mm (med blæsere i fronten)

Strømforsyning max længde: 300 mm

CPU-køler maksimal højde: 185 mm

Kabelføringsplads: 23 mm med 14 fastgørelses pladser

En tur rundt om Fractal Design Define S2 ude og inde

Hvis du er vandt til den måde Fractal Design kabinetter ser ud, er der ikke meget nyt under solen ved første øjekast på det nye Define S2 kabinet. Vi finder en front i lækkert aluminium, mens at hele venstre side er et stort stykke hærdet glas, mens at den højre er en blank metalflade. På hver side af fronten finder vi luftindtag ind i kabinettet. Bemærk at der ikke er nogle tommelskruer til at holde glaspanelet fast med som på stort set alle andre kabinetter med sider i glas… Mere om dette lidt senere.

Øverst på kabinettet finder vi frontpanelet placeret, som for en gangs skyld ikke ligner et hvert andet kabinet. Ud over de standardporte som 2x USB 3.0 og 2.0 porte, samt lyd ind/ud, finder vi nemlig en anden port som ikke særlig mange andre kabinetter tilbyder. Jeg taler naturligvis om USB 3.1 Gen 2 Type-C porten på venstre side af power knappen. Det er lækkert at se at Fractal Design inkluderer en port på deres nyeste kabinet som faktisk er ved at være at finde på mange bundkort også – velkommen til fremtiden.

Ved at tage fat i bunden af frontpanelet og give et lidt mere kraftigt ryk end hvad vi er vandt til, kan dette komme af. Her inde bag gemmer der sig to 140 mm blæsere af Fractal Designs egne Dynamic X2 GP-14 blæsere som faktisk er i rigtig lækker kvalitet. Med support for op til 3x140 mm blæsere i fronten, eller en 360 mm radiator er der noget for enhver, hvad end man er til luft eller vandkøling. Der er desuden også monteret støvfiltre på hver side af frontpanelet som let kan klikkes af for rengøring.

På toppen af Define S2 finder vi et stort panel i metal som umiddelbart gør at toppen er lukket helt af. Hvis man ønsker en så lydløs computer som muligt kan man lade dette panel blive som på undersiden også er beklædt med støjreducerende materiale. Ønsker man derimod at monterer blæsere eller radiator her oppe, kan man med et tryk på en knap i bagenden få panelet til at poppe op så det kan afmonteres. Som vidst på billede to herunder kan det øverste metalpanel dernæst afmonteres, således at der kun er et stort ventileret plastikpanel tilbage, så man har maksimalt airflow i toppen. I modsætning til resten af kabinettet virker dette plastikpanel dog lidt billigt og skrøbeligt.

Som om det ikke var nok at selve toppanelet, eller panelerne kan komme af kan blæser/radiator beslaget her oppe også afmonteres ved at løsne fire skruer. Dette gør monteringen af blæsere eller radiator betydeligt lettere da det kan foregå udenfor kabinettet. Bemærk desuden hullet i det afmonterede beslag. Dette er lavet til at man lettere kan fylde vand på sit custom vandkøler setup i kabinettet – der er tænkt på alle de små detaljer.

Bagenden på Define S2 tilbyder det efterhånden klassiske layout, hvor vi i bunden finder plads til strømforsyningen, efterfulgt at 7+2 PCI-slots ovenfor, mens at hullet til bundkort I/O panel og endnu en 140 mm Dynamic X2 GP-14 blæser er i toppen. Her oppe i venstre hjørne, finder vi desuden også den før nævnte knap som gør det muligt at afmontere toppanelet, markeret med rød cirkel på billede to nedenfor.

Vi fortsætter turen rundt om Define S2 kabinettet, med et kig på bunden, hvor vi finder et enormt støvfilter som dækker HELE bunden. Dette gør det fordi at hele bunden er et stort område med ventilation hvor der ud over strømforsyningen også kan monteres op til to 140 mm blæsere, eller sågar en 280 mm radiator. Støvfiltret rengøres let, da det kan trækkes ud via fronten, og ikke bagenden som vi normalt ser. Fractal Design er igen et skridt foran – sådan!

Lad os få afmonteret de to sidepaneler så vi kan fortsætte vores tur indenfor i Define S2 kabinettet. I modsætning til stort set alle andre kabinetter med hærdede glas paneler, skal der ikke løsne irriterende tommelskruer på siderne af Define S2. I stedet finder vi to tommelskruer af den normale type i bagenden på hver side. Når disse er løsnet hænger panelerne dog stadig fast.

Dette skyldes det geniale system som Fractal Design har implementeret her. Det er ikke noget nyt, eller noget vi ikke har set før – det er bare første gang det bliver sat sammen med hærdet glas og det fungerer bare! Der er to små ”kugler” på hvert sidepanel som trykkes ind i kabinettet og holder det fast. Tommelskruerne er blot for at sikre at panelerne ikke falder af under transport, hvilket er en god ting eftersom at det højre sidepanel vejer godt til, takket være det støjreducerende materiale der er monteret.

Med sidepanelerne lagt til siden, kan vi fortsætte vores tur rundt om Define S2 indenfor. Som vi kan se nedenfor har vi at gøre med et meget åbent design med frit airflow fra fronten og hen over komponenterne. Lad os gå lidt mere i detaljer på både for og bagside.

I fronten finder vi de før nævnte Dynamic X2 GP-14 blæsere, som sørger for masser af frisk luft samtidig med at holde støjniveauet på et minimum. Bemærk desuden de mange lodrette streger på bagpladen til venstre for blæserne. Disse er der for at du kan montere vandpumpe og reservoir helt som du ønsker, fleksibilitet for the win. I bagenden finder vi de før omtalte 7+2 PCI-slots som alle er ventilerede og fastgjorte med tommelskruer. Såfremt du skulle have lyst til at montere dit grafikkort vertikalt, kræver det tilkøb af Fractal Designs eget Flex VRC-25 beslag/forlænger kabel. Området på PSU-coveret med ventilation er også et sted hvor SSD’er kan monteres, såfremt du benytter de inkluderede beslag på bagsiden, eller køber nogle ekstra – alt efter hvor mange SSD’er du har naturligvis.

Ud over de to store kabelføringshuller ned langs bundkortets højre side, finder vi også et stort aflangt hul i bunden ovenpå PSU-coveret. Fractal Design har mere eller mindre tænkt på det hele når det kommer til fleksibilitet og enkelhed i Define S2 kabinettet. I toppen finder vi også to huller til kabelføring som også har gummi monteret for at gemme kablerne bedst muligt. Lige ledes er monteringshullerne for blæser/radiator i toppen rykket ud mod venstre side for at give bedst muligt kompatibilitet med større bundkort med fuldvoksne køleprofiler. Der er ikke noget der er er overladt til tilfældighederne her.

Hvis vi vender kabinettet 180 grader og tager et kig på bagsiden, sker der faktisk overraskende meget her omme også. I den venstre side finder vi tre harddiskholdere som er nydesignede og ind til videre eksklusive for Define S2 kabinettet. Der er support for en enkelt 3.5” eller 2.5” disk i hver af disse holdere, som let kan afmonteres med en enkelt tommelskrue, så disken kan monteres. Vi finder også velcrobånd fastgjort her omme, til at lette kabelføringen, sammen med de fjorten steder hvor kabler kan fastgøres med strips. Sidst men ikke mindst er der også to dedikerede beslag til 2.5” diske bag bundkortet, og en fan HUB med PWN-support som både kan styre blæsere og vandpumper og tilsluttes med SATA strøm-stik. Der er 23 mm plads at trække kabler på heromme, som sammen med de mange fastgørelsespunkter, bør være mere end nok for selv nybegyndere der bygger PC.

Montering af hardware og kabelføring

Apropos at bygge PC, så er det blevet tid til at få smækket noget hardware i Define S2 kabinettet, og se hvordan det er at bygge i og ikke mindst tager sig ud med et system installeret. Vi starter denne gang ud med strømforsyningen som monteres via bagenden af kabinettet. Der er et inkluderet beslag som fastgøres til selve strømforsyningen, som dernæst kan skubbes ind i kabinettet og fastgøres. Det er en super god ide at tilslutte alle de kabler du regner med at få brug for, inden du monterer strømforsyningen da pladsen ellers er minimal at arbejde på.

For en gangs skyld, skal vi også finde skruer og skruetrækker frem lige meget hvilken type harddiske vi ønsker at montere. Personligt syntes jeg ikke det gør noget, da man derved er sikker på at tingene hænger ordentligt fast under for eksempel transport. For at montere en normal 3.5” disk skal der bruges fire specielle skruer samt gummi o-ringe for at minimere vibrationer, mens at 2.5” diske kan klares med fire mindre skruer. Fractal Design inkluderer desuden et SATA-strømkabel som omdanner et enkelt stik til tre, med den korrekte afstand mellem stikkene til at nå mellem de tre harddiskholdere – lækker detalje!

Efter små 10-15 minutter var computeren samlet med resultatet nedenfor. Det er legende let at arbejde i Define S2 kabinettet, takket være det åbne design på både for og bagside. De inkluderede velcrobånd gør at brugen af strips vil være minimal. Hullerne til kabelføring er også strategisk rigtigt placeret og bør matche langt de fleste bundkort på markedet. Alt i alt den superlækker bygge oplevelse, men lad os vende kabinettet om og se på den anden og måske lidt sjovere side.

Selvom vi har et normalt ATX bundkort og et fuldvoksent grafikkort monteret, virker Define S2 faktisk en smule tomt. Dette skyldes det store tomme område i fronten hvor der er plads til vandpumper og reservoirs. Havde der været monteret en AIO køler her oppe, havde det heller ikke virket så tomt. Jeg har desuden også valgt ikke at tænde for RGB lyset på vores bundkort i denne test, da Define S2 ikke er skabt til RGB-nørderne der ude, men i stedet til dem der ønsker noget lækkert og stilrent. Med de sorte og grå farver giver det et meget minimalistisk udseende – jeg er fan!

Der er support for op til 185 mm høje CPU-kølere, hvilket betyder at Define S2 kan huse stort set alle kølere på markedet uden problemer. Samtidig betyder det også at grafikkort med custom printplader såsom det enorme MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio kan være i kabinettet uden nogle problemer. Takket være det forskubbede layout i toppen, kan der også uden større problemer monteres både blæsere og radiatorer her oppe, selvom vi har et fuldvoksent X299 bundkort fra ASUS monteret som har en stor køleprofil på sine VRM.

To overbliks billeder med det færdige system skal i heller ikke snydes for, inden vi gør klar til at gå videre til konklusionen. Jeg er personligt fan af det færdige resultat som vi har fået inde i Define S2. Hvis du ønsker et minimalistisk system der stadig skal kunne det hele, så er Define S2 i den grad en god kandidat for hjemmet til dine komponenter.

Jeg tror ikke engang at jeg fik nævnt at Define S2 ikke bare fås i en, men hele fire forskellige farve kombinationer, som alle koster det samme. Der er den 100% sorte udgave også kaldet blackout som vi har set på i denne test. Derudover er der også en sort/hvid udgave, gunmetal og sidst men ikke mindst en hvid udgave med detaljer i sort som er yderst unik at se på. Nedenfor er der tre billeder af de nævnte udgaver, mens at blackout versionen jo mere eller mindre giver sig selv – vi har lige kigget på over 30 billeder af det. Når du er færdig med at nærstudere de andre lækre Define S2 farver, kan du rulle videre og kigge på prisen og dernæst konklusionen.

Pris

Som jeg efterhånden har nævnt et par gange, er denne test skrevet under NDA, hvilket betyder at kabinettet ikke officielt er lanceret endnu. Derfor er der heller ingen forhandlere at finde af Define S2 kabinettet. Vi har dog fået oplyst listeprisen af Fractal Design som lyder på 154.99 Euro, lige meget hvilken farve kombination man vælger. Dette er direkte omregnet omkring 1150,- DKK, hvilket placerer Define S2 blandt de andre highend miditowers når det kommer til prisen, så alt er fint her.

Ønsker du alle detaljerne på Define S2 kabinettet, kan du tage en tur forbi Fractal Designs hjemmeside ved at klikke på banneret nedenfor. Bemærk at du lander på deres siden med alle deres Define kabinetter, da vi ikke kan linke direkte til Define S2.

Konklusion

Fractal Design har altid været producent af stilrene kabinetter med minimalistisk design, og det nye Define S2 er absolut ingen undtagelse. Det var ved at være et godt stykke tid siden jeg sidst havde haft et Fractal Design kabinet i hænderne, inden jeg modtog Define S2 hvilket faktisk er en skam. Dette kabinet er et af de absolut lækreste kabinetter jeg har set på længe, både når det kommer til design, features og funktionalitet. Designet er som vi kender det fra Fractal Design, med lækre lige flader og brug af aluminium med masser af støjreducerende materialer hvor det er muligt. Byggekvaliteten overall er intet mindre end fantastisk, hvilket gør at Define S2 både føles og ser virkelig godt ud.

Mens at stort set alle andre producenter bruger tommelskruer når hærdet glas skal monteres, går Fractal Design imod strømmen og er kommet op med den mest geniale monteringsmåde jeg har set til dato. Det er sådan set super simpelt, men det spiller bare og er super let at have med at gøre – sådan skal det være! Det ydre design røber ikke meget, men på indersiden er der voldsom support for både blæsere, radiatorer og hardware generelt. Enhver nørd med hang til vandkøling eller seriøse byggerier, bør blive tilfredsstillet med Define S2’s interne layout og muligheder, som bliver toppet af med en indbygget fan HUB som har indbygget PWM-support så du kan tilslutte alle dine blæsere ét sted og stadig styre dem via bundkortet.

Blæserne der er inkluderet i kabinettet er også af super lækker kvalitet, da der er tale om Fractal Designs egne Dynamic X2 GP-14 blæsere som både er støjsvage og kan flytte store mængder luft. Der er virkelig ikke meget negativt at sige om Fractal Designs nye vidunder af et kabinet, men jeg har alligevel fundet nogle småting. Først og fremmest så tilføjer alt de støjreducerende materialer en god portion vægt til kabinettet, hvilket gør at det vejer over 11 kilo allerede inden du begynder at smide hardware i det. Derudover føles toppanelet i plastik ret billigt, når det separeres fra metalpladen som ellers lukker for airflowet i toppen. Men ud over disse to mindre detaljer, er der virkelig ikke noget at komme efter!

Dette gør at vi lander på en samlet score på 9/10 samt vores Great Product award i denne omgang. Define S2 er et voldsomt lækkert miditower som tilbyder alt hvad man kunne tænke sig af et moderne kabinet i 2018 – uden alt det RGB lir som nogle af os alligevel ikke er fan af. I stedet finder vi nyttige features såsom en USB 3.1 Gen 2 Type-C port i frontpanelet og en port til at fylde dit custom vandkøler setup med i toppen. Job well done Fractal Design, jeres nye Define S2 er virkelig et gennemtænkt kabinet med masser af fede muligheder og features!

Godt

Uhyre stilrent og lækkert at se på

Formidabel byggekvaltiet!

Bedste montering af hærdet glas til dato

Støjreducerende materiale all over

Voldsom blæser og radiator support

Tre blæsere i lækker kvalitet inkluderet

Indbygget fan HUB med PWM-support

USB 3.1 Gen 2 Type-C port i frontpanelet

Beslag til reservoir medfølger

Fås i fire forskellige farvekombinationer

Knap så godt

Er TUNGT selv uden hardware

Toppanelet i plastik føles lidt billigt

Score: 9 + Great Product award