AUTHOR : Dennis

PUBLISHED : 2018-11-27 07:49:00

Fractal Design Meshify C, en designperle

Meshify C White - TG er for de fleste nok ikke ukendt. Vi har gennemgået denne designperle med høj WAF og er bestemt ikke skuffede.

Fractal Design er efterhånden et velkendt navn hos de fleste nørder når det kommer til kabinetter. Vi har også tidligere kigget nærmere på deres kabinetter her på Tweak.dk og denne gang er turen kommet til Meshify C - TG i hvid, som har været på markedet i noget tid, men alligevel fortjener et review.

Fractal Design Meshify C - TG er et kabinet som kendetegnes ved masser af features og fokus på både lækkert design og et stabilt og veludviklet airflow.

Meshify C er et midtower i ganske kompakte dimensioner og i vores version kommer det med tempered glass i siden. Lækkert!

Specifikationer of features:

Type: Midtower

Kompabilitet: ATX, mATX, ITX

PSU type: ATX

Blæser support: 7 stk (Front: 3x120mm/2x140mm, Top: 2x120mm/140mm, Bag: 1x120mm, Bund: 1x120mm)

Støvfiltre: Bund (fuld længde), top og front

Radiator support: Ja (Front: 120/240/360mm + 140/280mm -dog max 144mm bred, Top: 120/240mm, Bag: 120mm)

Max GFX længde: 315mm m. frontblæser

CPU køler max højde: 172mm

Kabel kanaler: Ja: 15-35mm og velcro straps

Kabel Grommets: Ja

Dimensioner: 395 x 212 x 440mm (409 x 217 x 453 m. skruer, fødder mv.)

Vægt: 6,45kg

Bays: 2x3,5"/2,5"

Mounts: 3 x 2,5" drives

PCI: 7x

Alle de data kan godt være lidt svære lige at sluge og forestille sig, derfor starter vi lige med en oversigt af kabinettet ude fra

Gennemgang af Meshify C - TG:

Fractal Design er som tidligere nævnt kendt for stilrene kabinetter og typisk i et velkendt nordisk, simplistisk design - hvorfor de typisk ofte også har en relativt høj WAF (faktisk sagde konen omgående god for dette kabinet!).

Fronten er lavet som et stort mesh, hvor der er fri adgang til luft for blæsere monteret i fronten. Det giver fantastisk mulighed for et stabilt indtag af frisk, kølig luft til alle komponenter i systemet, da disse findes umiddelbart bag.

I toppen af fronten finder vi også lidt IO, herunder: Audio in/out, reset, power og 2 x USB 3.0. Som det tydeligt kan ses er fronten ikke blot flad mesh, men har fået nogen vinkler, som vi også ser de i mange af de populære plakater i øjeblikket. Noget der helt sikkert gør kabinettet lettere at acceptere for den bedre halvdel.

Vi kan også tydeligt se hvordan støvfilteret i bunden trækkes ud med en skinnelignende mekanisme - den glider i hele kabinettets længde. I toppen findes også støvfilter, som dækker hele intake/outlet deroppe. Dette filter er monteret med magneter, som har rigelig styrke til at sørge for det ikke flytter sig i tide og utide.



Tager vi et kig ind i "hovedkammeret" på Meshify C er alt bygget enkelt og logisk op.

Forrest i kabinettet er der særdeles fleksibel mulighed for at montere eksempelvis blæsere. Der er plads til tre 120mm blæsere eller to 140mm blæsere i fronten. Der kan ligeledes monteres 120/240/360mm radiator til vandkøling og 140/280mm radiator. Det skal dog noteres at ønsker man at montere 360mm, så kræves det at harddisk cage og en del af PSU shroud fjernes (nederste billede til venstre).

Er man fan af lækker kabelføring med så få fuglereder som muligt, så er Meshify C en drøm at arbejde med. Langs toppen og siden af bundkortet finder man to gange to lækre cable grommets, som giver mulighed for diskret gennemførsel af kablet. I selve PSU shroud er der lavet diskrete huller som muliggør gennemføring af kabler uden besvær til den nederste del af bundkortet.

I kigget indeni kabinettet finder vi også de 7 PCI porte, som alle er monteret med fingerskruer og der hintes også til nogen af de lækre muligheder på bagsiden. Alle kablerne fra den forreste IO er ført igennem diskret og ned langs bagsiden af pladen. Lækker detalje! Vi kan også med det samme se de mange muligheder for optimalt airflow.

Tempered Glass siden monteres med 4 fingerskruer gennem vibrationsdæmpende gummi, på siden.



Vi vender nu næsen mod bagsiden på kabinettet. Som tidligere nævnt fik vi lidt hints på indensiden om hvad der var i vente. Meshify C kommer med en sand overflod af cable management muligheder. Der er masser af steder at fastgøre kabler på bagsiden, og endvidere har Fractal Design sørget for at der er velcro straps langs fronten af kabinettet, som kan holde en hel overflod af kabler på plads.

På de to nederste billeder, kan vi ligeledes se det harddisk cage, som kommer monteret i PSU shrouden. Der er plads til enten 2 x 3.5" drev eller 2 x 2.5" drev. De har ligeledes mulighed for at "trække vejret" gennem mesh i bunden. Netop harddisk cage kan også afmonteres, hvilket giver plads til en blæser i bunden og/eller en lang strømforsyning.

Strømforsyningen kan også ånde gennem bunden af kabinettet (filtreret, naturligvis) og er monteret på vibrationsdæmpende gummipuder.

Nær toppen finder vi også en lille plade hvorpå der kan monteres 3 x 2.5" drev. Pladen er igen udviklet med Fractal Designs særlige næse for brugervenlighed i og med at den afmonteres med en fingerskrue. Simpelt, nemt og lækkert!

Selve kabinetsiden monteres her med fingerskruer på bagsiden.



Inden vi bevæger os videre til byggeprocessen, tager vi lige et kig på bagsiden af kabinettet og får vist alle de dele som kan fjernes og/eller flyttes.

På bagsiden er der som tidligere nævnt plads til en enkelt 120mm blæser eller en 120mm AIO/radiator. Vi kan se pladsen til IO skjoldet på bundkortet og den ekstra ventilation i siden, i form af mesh i stålet.

Nederst er Fractal Designs glimrende løsning til montering af PSU i Meshify C. En lille stålplade som skrues af med to fingerskruer, monteres på din strømforsyning og herefter skubber man ganske enkelt blot strømforsyningen ind på plads på sine antivibrations-gummifødder og skruer den fast med de to tommelskruer. Let og hurtigt.

Et kig på de løse dele afslører 2.5" monteringspladen, HDD caget og det drevbakker, strømforsyningens monteringsplade samt støvfilteret til toppen af kabinettet. Vi skylder dog også lige at nævne en enkelt løs del, som ikke er på billedet - nemlig den del af PSU shroud som kan fjernes for at gøre plads til en 360mm radiator.

Montering af hardware og kabelføring

Det er blevet tid til at få kastet noget hardware ind i Fractal Design Meshify C. Vi tager lige en hurtig gennemgang af hardwaren inden vi med billeder og tekst forklarer hvordan det er gået for sig.

Hardwaren i kabinettet er ganske standard almindeligt ATX bundkort, Ryzen CPU og så har vi smidt en 280mm AIO på. Ydermere har vi erstattet de to medfølgende blæsere med 3 stk RGB fans (fordi... RGB).

I den sammenhæng skylder vi at sige at der med kabinettet medfølger to af Fractal Designs egne blæsere, som, omend ikke med i monteringen, er testet og er ganske lydsvage og giver et glimrende airflow i kabinettet. Ved modtagelse er disse monteret som på billederne ovenfor, nemlig en i midten af fronten, samt en i bagenden af kabinettet.

Mulighederne for kabelføring i Meshify C er udført til UG, og har i særdeleshed imponeret med hvor let det er. Selv folk som aldrig nogensinde har lavet seriøs kabelføring, vil finde det legende let i Meshify C - Det er brugervenlighed i verdensklasse. Samtidig har Fractal Design også sørget for at de præ-monterede kabler (power, reset, usb osv) er trukket ordentligt, så det hele bare bliver en helt igennem suveræn oplevelse som bruger.

Konklusion

Efter at have rodet frem og tilbage med Meshify C igennem længere tid, er det utrolig svært at finde nogen negative ting at sige om kabinettet. Faktisk, så sidder vi pt og grubler lidt over, om der overhovedet er noget negativt at sige.

Kabinettet har en fantastisk modularitet, som gør det anvendeligt næsten lige meget hvad du ønsker med det. Der er støvfiltrering alle steder hvor det betyder noget (top, bund, front). For kabinettets størrelse, så har Meshify C en god rummelighed og giver fantastiske muligheder for at opbygge ens drømmebuild.

Skal vi finde noget, som kan trække Meshify C væk fra den absolutte topkarakter, så bliver det at der 'kun' er USB 3.0 i fronten, uden Type-C, samt montering af glaspanelet på siden, som foregår med fire tommelskruer. Men igen, så er dette også en del af designudtrykket hos Fractal Designs Meshify C, og derfor svært at trække fra for.

For et kabinet i særklasse, som ikke kan kaldes mindre end en designperle, lander vi på en karakter på 9,5 og en Editors Choice. Når selv konen bifalder designet, så er det godt rigtigt. Sådan Fractal!

Plusser

Modulært Design

Fantastisk Airflow

Sans for detaljen, både praktisk og æstetisk

Støvfiltrering

Brugervenlighed

Kabelstyring

..Vi kunne blive ved

Minusser

...Manglen på USB 3.1 og Type-C ??