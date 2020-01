AUTHOR : Anders Hermansen

PUBLISHED : 2018-12-06 08:23:00

Lian Li - PC-011 Dynamic der8auer Edition

Lian Li har i samarbejde den kendte tyske overclocker, der8auer forsøgt at opnå drømmen om at skabe det perfekte kabinet til vandkøling. Men har de kreative safter løbet lidt FOR frit, eller er der mening med galskaben, når man tænker uden for kassen og hiver folk ind udefra?

Vi ser her på Tweak.dk redaktionen en hel del forskellige bud på et ”godt” kabinet, og her er der lige så mange meninger om ting som størrelse, features og finish, som der er muligheder. Om det skal være et gigantisk bæst med plads til en swimmingpool af vandkøling, eller et kompakt LAN kabinet er 100% subjektivt – Vi prøver i dag at tage et objektivt kig på PC-011 Dynamic, og giver vores egne kommentarer med på vejen.

Specifikationer på Lian Li PC-011 Dynamic

Vi lægger ud med et hurtigt kig på de tørre facts om kabinettet på papiret.

Case Type: Midi Tower

Case Material: Aluminium, SECC, Tempered Glass

Color Choices: Black, White

M/B Compatibility: E-ATX / ATX / Micro-ATX

Expansion Slots: 8

Front Ports: 2 x USB 3.0, 1 x USBC 3.1, HD Audio

Internal Drive Bays: 2 x 3.5”, 4 x 2,5”

Fans: (Top) 120mm x3 / 140mm x2(Optional) (Side) 120mm x3(Optional) (Bottom) 120mm x3 (Optional)



Radiator Support: 120x 360mm / 120x 240mm / 140x 280mm

Graphics Card: length ≤420mm, height ≤159mm

Power Supply: 2 Bays (L 210mm~255mm Max)

CPU Heatsink Compatible

Der er kort sagt plads til en r**fuld indmad i kabinettet, som nærmest bare er et blank lærred, der venter på at blive til et mesterværk – Hvis man kan formå at fylde det ud. Lian Li har pakket kabinettet grundigt ned – hvilket selvfølgelig også hører sig med glas på tre sider. Hærdet glas eller ej, så er fragtfolk desværre en kende voldsomme med pakkerne i disse dage.

Med kabinettet pakket ud af sin puppe, kan vi tage et ordentligt kig på helheden udefra. På trods af at der er glas på to af kabinettets sider, er der faktisk et overraskende stort areal af luft ind- og udsug på kabinettet. Hele ”bagsiden” samt top og bund er punkteret af et mønster af aflange lufthuller, som er dækket med magnetiske støvfiltre.

Fronten af kabinettet har også et langt panel i børstet aluminium, hvor front panel knapper og porte også befinder sig – heriblandt en USB-C header, som så småt er ved at gøre indtag som en ny standard på USB området. Panelet kan modsat stort set alt andet i kabinettet dog ikke tages ud, hvilket er lidt en skam, når man nu har gjort sig umage med at have et blank lærred.

For at komme ind til herlighederne og få glassiderne af, skrues låget af kabinettet via to store tommelskruer bagpå. Derefter har man fri adgang til alle tre sider, som hviler i kabinettet via små ”kroge”. Med et let løft hopper de nemt af og kan lægges til side.

Med panel og glassiderne af, kan vi tage et ordentligt kig indenfor i kabinettet. Der er godt med plads i hovedkammeret – Virkelig meget plads. Man kan snildt få plads til adskillige radiatorer eller AIO vandkølere hvis man har de lyster, og der kan monteres blæsere i både top, bund og side – der er dog ikke et fan mount bagi, hvor man traditionelt typisk finder enten en 120 eller 140mm mount. Dog er der igen åbent for udsug af luft, hvilket ikke skader.

Der er to beslag til montering af 2,5” diske i bunden, samt cutouts til kabler – dog er disse to huller ikke dækker med en gummimembran, hvilket kan undre lidt. Man kan selvfølgelig heller ikke undgå at lægge mærke til den planche med Lian Li / der8auer logoerne, som har en æresplads under udsuget bagtil. Vi så gerne at muligheden for at tage denne ud lidt nemmere var der, så man eventuelt kunne sætte sit eget præg og signatur på kabinettet, men hvor der er vilje er der vej.

Er man til vertical mount trenden, kan der tilkøbes et officielt beslag der passer til kabinettet fra Lian Li’s egen hjemmeside – dette fik vi dog desværre ikke med til at vise denne gang.

Vi drejer kabinettet rundt en omgang og tager et kig i bagkammeret, og her sker der også en masse. Man kan se der8auers touch her, da drive bay’en til de 2, 3,5” diske kan tages ud og bruges til montering af en ekstra strømforsyning – Hvad skal man bruge det til? Vi er ikke helt sikre, men muligheden er der i hvert fald, og det må man da give dem.

To yderligere 2,5” diske kan monteres på den store skinne, som optager størstedelen af kammeret. Den kan nemt skrues af mens man laver kabelføring, og genmonteres bagefter – en fin detalje men vi savner lidt muligheder for at stramme kabler op heromme, så man skal have tungen lige i munden, hvis det skal se rigtig pænt ud.

Vi slutter rundturen af med et praktisk eksempel på hvor godt kabinettet kan fyldes ud – Vi har ikke bare et men TO eksemplarer af kabinettet, hvor det sorte vist herunder er en del af en større build log, I snart kan følge her på Tweak.dk.

I siden er der monteret en EK-Coolstream XTX 360mm radiator på hele 64mm tykkelse – en ordentlig basse, som på egen hånd burde kunne køle et heftigt system ned, samt en pump/res enhed foran med plads til overs. Vi monterer også en yderligere 240mm radiator i toppen for at hamre pointen helt hjem. Dertil skal der selvfølgelig en ordentlig stak blæsere til, 9 styks i alt.

Vi presser med andre ord kabinettet til grænsen, og det kan bære det uden at se fjollet eller improviseret ud. Det kan være meget svært at give sammenlignelige temperaturmålinger i et kabinet af den her type, men vi ligger absolut i den kølige ende af spektret. Derimod skal man også forvente en vis mængde støj fra indmaden, grundet den tynde og meget bare struktur – hvis selvfølgelig ikke man har rigeligt med køling og kan skrue ned for blæserkurverne.

Konklusion

Lian Li PC-011 Dynamic kan blive dit for lige under en tusse, hvilket vi mener er en fin pris for et kabinet med så mange muligheder, og en finish man ikke ser alt for ofte, uden at der er nogle mærkbare mangler.

PC-011 Dynamic er et showpiece kabinet, og det kan mærkes hele vejen igennem. For at det ser godt ud, skal man have delene til at fylde de tomme kamre ud med, samt at man lægger nogle timer i at få kabler osv. til at spille maksimalt. Man behøver ikke som os hive fat i en ekstern grafiker og få trykt et design på kabinettet, men det skader absolut ikke at gå den ekstra mil ift. komponent farver, kabler og lys for at samle en system om et tema.

På trods af mindre uenigheder om designvalg, og mindre mangler får Lian Li og Hr. 8auer et pænt 9-tal samt en ”Great Product” award med på vejen, for et kabinet der (hvis man tager sig tiden) virkelig kan blive festens midtpunkt.

Godt

Overraskende kompakt ift. de mange, store radiator mounts

Støvfiltre overalt

USB C front header

Godt med glas uden at gå på kompromis med airflow

Mindre Godt

En anelse tungt, selv uden indmad

Magneterne på støvfiltre kunne være lidt stærkere

Kan ikke skilles 100% af – Kræver værktøj og tid at gøre helt ens eget