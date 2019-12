AUTHOR : Anders Hermansen

PUBLISHED : 2018-03-12 15:17:00

NZXT H700i - Premium MidTower kabinet med "Skynet" AI

NZXT er tilbage med en ny serie af “smarte” kabinetter – men hvad går det helt præcist ud på, og skal vi bekymre os om Skynet eller at vores kabinet sladrer om vores kreditkortsforbrug til din bank helt endnu? Følg i dagens test af NZXT H700i, et Full ATX kabinet, der låner fra deres tidligere S340 og H440 kabinetter i et smagsfult og minimalistisk design.

NZXT er tilbage med en ny serie af "smarte" kabinetter – men hvad går det helt præcist ud på, og skal vi bekymre os om Skynet eller at vores kabinet sladrer om vores kreditkortsforbrug til din bank helt endnu?

I dagens test af NZXT H700i, tager vi et grundigt kig indenfor, og sammenligner med deres lidt mindre model, S340 (Elite), som der er taget en hel del inspiration fra.

Specifikationer og features i NZXT H700i

Vanen tro er der her et hurtigt breakdown af kabinettes features og dimensioner, før vi tager hul på selve testen.

Dimensions

W: 230mm H: 494mm D: 494mm (without feet)

W: 230mm H: 516mm D: 494mm (with feet)

Weight

12.27 kg

Motherboard Support

Mini-ITX, MicroATX, ATX and EATX(Up to 272mm or 10.7-inches)

I/O Ports

2 x USB 2.0

2 x USB 3.1 Gen 1

1 x Audio/Mic

Smart Device

3 x Fan channels with Max 10W per channel output*

1 x RGB LED port support up to 4 x HUE+ LED strips or 5 x Aer RGB fans

Built-in noise detection module

*Note: If a splitter is used, fan control is regulated depending on the fan connected to the 4-pin port. Do not use low-noise adapters.

Drive Bays

5”: 5+2 (Two converted from 3,5” mounts)

5”: 2+1

Radiator Support

Front: 2 x 140 or 3 x 120mm with Push/Pull

Top: 2 x 140mm or 3 x 120mm

Back: 1 x 120mm

Clearance

Cable Management: 18-22mm

GPU Clearance: Up to 413mm

CPU Cooler: Up to 185mm

Front Radiator: 60mm

Top Radiator: 30mm

Reservoir & Pump: Up to 224mm (Along cable bar)

Producentens egen præsentationsvideo:

Udpakning og præsentation af NZXT H700i

Der er ikke sparet på hverken branding eller præsentationen af H700i kabinettet, og der var slet ikke i tvivl om hvilket produkt der var tale om, da vi modtog en pakke fra NZXT. Store 3D illustrationer viser kabinettet frem (samt et easter egg for NZXT’s kommende N7 Z370 bundkort) med en hurtig opremsning af kabinettets specifikationer, som vist ovenfor.



Som man lige kan ane på kassen, har vi modtaget den hvidsorte udgave af kabinettet, men hvis det ikke lige er sagen, fås det også i en helsort udgave, samt rødsort og blåsort.

Vi får kabinettet op af kassen og op på bordet, for at se hvad vi har at gøre med. Man kan tydeligt spotte inspirationen fra NZXT’s voldsomt populære budget kabinet, S340, med den flade og magnetiske front, det store vindue (her i hærdet glas), den store kabel/køler monteringsbar inde i selve kabinettet, samt det meget nedtonede og minimalistiske design kabinettet har som helhed – Der hersker ikke meget tvivl om at NZXT har gået efter et helt bestemt look, der bringer tankerne hen mod Apple og andre brands high end produkter, hvor form dominerer funktion.

På fronten – eller rettere toppen finder man 2 stk. USB2 og 2 USB 3.1 porte, samt lyd ud/ind, som man ser det på de fleste kabinetter. NZXT har sparet reset knappen væk, hvilket igen peger tilbage på form over funktion, da man typisk ikke bruger knappen ofte, men hurtigt savner den, hvis man er i gang med at troubleshoote sit build eller opsætte overclocking.





HDMI stikket til VR, som S340’s Elite udgave blev solgt med er også ”væk”, hvilket jeg personligt har det fint med, da det var lidt af en lappeløsning at skulle trække det igennem kabinettet og ud igennem bagsiden og ind i grafikkortet. Den utroligt praktiske kabel Puck, er heller ikke at finde, hvilket undrer mig lidt, da NZXT har brugt meget energi på at markedsføre den til deres S340 serie, og da fronten er magnetisk fungerer den jeg har liggende fra tidligere ganske fint her.

Da fronten er flad foregår alt airflow igennem en række perforede kanaler langs kabinettes kant (samt et indsug under fronten, som på S340), hvilket fungerer ganske fint – Det er selvfølgelig ikke lige så effektivt, som et kabinet hvor hele fronten er et stor luftindtag, men selv med ret heftig hardware er det ikke noget man mærker meget til på varmefronten, men mere om det senere i testen.

Både front og top har mulighed for op til 2 x 140 eller 3 x 120mm fan/radiatorløsninger, dog skal man være lidt opmærksom på at en stor frontkøler kommer til at optage lidt plads i baglokalet, hvor kabler ofte stuves væk. Fronten har et stort støvfilter, dog er der ikke et til toppen, så man skal enten køre udsug der, eller i gang med lidt gør det selv, hvis det skal holdes rent og pænt.

Både top og front holdes fast med de meget populære ”krokodillenæb”, og der skal en del til for at få dem af, så man behøver ikke være bekymret for at de sidder løst og rasler.

Hvad angår drevplads er der ikke meget tvivl om hvor NZXT står. I hovedkammeret er der plads til hele 3, 2,5” drev. Alle tre mounts kan afmonteres, hvis man ikke bruger dem, og de to på det perforede PSU shroud kan flyttes rundt efter smag og behag.

Der er yderligere 2, 2,5” mounts i bagkammeret, samt tre 3,5” – Den ene skrues direkte i kabinettes bund, hvor de to sidste sidder i reelle caddy bays, man kan skrue løs og hive ud. De kan flyttes lidt frem eller tilbage, ift. om der skal være bedre plads til PSU og kabelrod, eller clearance til en eventuel 280/360mm radiatorkøler efter hvor tyk radiatoren er.

Monteret lidt diskret bag den store, hvide kabel bar (som forøvrigt nemt kan skrues af) sidder NZXT’s ”Smart Device” monteret – en form for hybrid mellem deres Grid fan controller og deres Hue RGB controller. Det giver i alt mulighed for op til 9 blæsere fordelt på tre forskellige kanaler (På op til 10W hver), samt en enkelt RGB LED Connector, hvilket kan bruges af op til 4 HUE LED Strips eller 5x AER RGB blæsere – NZXT har for monteret en RGB strip på en slags printplade oppe under loftet, samt inkluderet et løs HUE LED Strip, man kan montere som man vil i kabinettet.



Alt dette opsættes i NZXT’s CAM program, som også håndterer den nye ”Akustiske Støjreduktionsfunktion”, som dækker over et intelligent system der måler lydniveauet (igennem en indbygget mikrofon i Smart Device enheden) og temperaturer i systemet i en række tests, og derefter kalibrerer dine fankurver så du får det bedste kompromis mellem støj og temperatur. Mere om dette senere.

Vi skal selvfølgelig også tage et hurtigt kig bagi inden vi monterer hardware. Bagpladen popper nemt af ved et klik på en stor, rund knap bag på kabinettet, hvilket åbner op for et noget imponerende syn. NZXT er gået all in på kabelføring, og har formet deciderede kanaler, kabler kan føres langs, med velcrobånd til at stramme dem fast – Det er nemt at gå til og overraskende effektivt. Der er også et lille easter egg – NZXT har inkluderet en miniature udgave af deres kabelpuck, som man kan bruge til at snurre lange kabler om, så de ikke hænger og dingler.

Jeg har kun et mindre issue med bagkammeret – Man skal være jævnt effektiv med sin kabelføring hvis bagpladen skal på igen, da jeg flere gange har været ude for at ting bulede lidt for langt ud og havde den effekt at pladen ”poppede” ud af sig selv. Det forsvandt dog fuldstændigt, da jeg fik færdiggjort mit build og ryddet op i kablerne.

Buildet – ”The Hoff” 80’er Neon og popkultur

Inden vi smutter ind i softwaredelen, så skal der lige lidt hardware til, og her har jeg valgt at ofre mit primære S340 Elite baserede vandkølede Ryzen system, for at transplantere det over i H700i, som har mærkbart mere plads til de mange komponenter.

Delene i maskinen er således:

Gigabyte Aorus X370 Gaming 5

Ryzen 1700 (Overclocket til 4 Ghz)

4x8GB Trident RGB 3200Mhz RGB

MSI 1080 Armor OC 8GB

Be Quiet Dark Power Pro 11 650W

1x256GB NVME, 1x512GB SSD

2x3TB Harddiske

EKWB Køleblokke, Hardwarelabs Radiatore, Enermax Pumpe/Reservoir

”Patienten” før den store transplantation – Som man kan se er det ikke fordi at S340 ligefrem er designet med vandkøling i tankerne, men jeg var stædig og vild med det look S340 (og nu H700i) havde.

De mange deles finde frem, og skitser tegnes, for at finde ud af hvor alting skal være. Nu at havde pladsen til det, kom der en ekstra 360mm radiator i toppen for at kunne skrue yderligere ned på blæserne i kabinettet.

Jeg har også valgt at skære expansion portene helt ud og montere et Cooler Master Vertical GPU kit, da jeg alligevel ikke har planer om at bruge de andre porte – og ser det altså bare bedre ud når man kan se væsken løbe igennem alle komponenterne.

Den store, hvide kabelbar måtte lade livet for at kunne montere de to store radiatorer i hvidt på henholdsvis 280mm og 360. Disse samt på bundkortets IO porte hjælper med at give lidt kontrast til det ellers sorte interiør.

Med alting skåret til og monteret, skal der noget væske i, og her har jeg valgt EK’s Cryofuel i Navy blå for at få lidt mere kontrast ind, så at alt lyset har noget modspil. De lækre custom sleevede kabler fra Cablemod får også endelig sin tur i spotlightet, dog er det begrænset hvor meget de kan ses i et kabinet som dette, hvor næsten alting kan gemmes væk bagi.

Intelligent Fanstyring

Med systemet samlet og køreklart, er det tid til at kigge på NZXT’s CAM software og om hvorvidt NZXT’s intelligente er så intelligent, som de selv påstår.

CAM programmet er nemt og ligetil at finde ud af, og har en ganske pæn overflade. Vi hopper ned i fanebladet for Smart Device enheden og så begynder CAM at lave en række målinger på PC’en ift. til decibel, temperatur og load værdier.

Det er her ridserne i lakken begynder at vise sig – Da maskinen kører en Ryzen 1700, som har 8 kerne og 16 tråde kløjes CAM lidt i det, og kan ikke rigtig formå at måle værdier under normalt spilbrug, da CPU udnyttelsen ikke når de +20%, spredt over samtlige logiske kerner – Der var ikke andet for end at tænde to spil samtidigt, og få dem til at køre derudaf for at nå et niveau hvor CAM ville gå med til at måle.

Med nogle baseline målinger kan CAM komme i gang med at lave nogle praktiske kalibrationer, hvor den skruer CPU belastningen op og skifter blæserhastighederne op og ned indtil den finder et sweet spot – eller det var i hvert fald teorien. Desværre begyndte CAM at gå ned konsekvent ca. halvvejs i dette trin, og på trods af adskillige forsøg og en geninstallation med beta udgaven, kom vi ikke rigtigt længere i processen...

Det lykkedes dog på god gammeldags vis til sidst at få maskinen stabil med samtlige fans låst til ca. 55% under belastning med Furmark og Prime95 i et par timer. Det skal til sidst selvfølgelig nævnes at man absolut ikke behøver at investere i et vandkølings loop, for at nyde godt af H700i – Der er rigeligt med plads til både luft, og AIO kølere.

Vi slutter testen af med det færdige build i sit naturlige element.





Pris og Konklusion

NZXT H700i kan erhverves for små 1.200 DKK i skrivende stund, hvilket er omtrent dobbelt op af deres lidt mindre S340 Elite – den nærmeste sammenligning. Regner man den indbyggede fan/RGB controller med, samt det optimerede kabellayout og utroligt clean design med hærdet glas side med, er det ikke en helt dum pris – dog ærgrer det en del at vi ikke kunne få kabinettes hoved salgspunkt til at fungere efter hensigten.

Man kan selvfølgelig argumentere for at det er en dyr pris at betale for design alene, hvis man er forholdsvis ligeglad med den inkluderede controller, men lige netop denne løsning med at inkludere merværdi og dermed lidt ”låse” kunden fast til ens produkter er blevet meget populær blandt flere producenter siden RGB ræset begyndte – f.eks. Corsair og Thermaltake, der begge er glade for at inkludere både controllere og RGB fans i flere af deres glas kabinetter.

Airflowet er ikke helt så optimalt, som i et kabinet med en front i ren mesh, men det er lidt et trade-off man må bestemme sig for om er værd – dog er de lange indsugslister et fornuftig og meget diskret kompromis på den front.

Vi ender på et 8 tal og en ”Editor’s Choice” award, for et kabinet der rammer alle de rigtige flueben, som et designfokuseret kabinet skal have, dog med den mente at softwaredelen, som kabinettet sælges på ikke helt er stabil endnu.

Godt

Utroligt clean og minimalistisk design

Godt udvalg af farvemuligheder

Stort glaspanel der passer naturligt ind

Masser af små detaljer som PSU shroud mønster og kabelrouting kanaler

God plads til radiatorkøling

Mindre Godt

Kabinettets primære salgspunkt fungerer ikke (men er dog en software fejl, som burde kunne fikses)

Mindre airflow er stadigvæk et nødvendigt kompromis for at opnå et design som dette

Kabelpuck medfølger ikke

Bagpanel kan hoppe af spontant, hvis man ikke har godt styr på kablerne