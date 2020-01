AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2018-04-17 08:52:00

Phanteks Eclipse P300 Tempered Glass mITX Build

Testen i dag bliver en kombineret build test, da vi skal teste en del hardware fra Phanteks. Vi har nemlig fået et Phanteks Eclipse P300 kabinet med tilhørende radiator fans og et komplet vandkølingskit til et mITX build, der skal bruges på Tweak.dk redaktionen.

Phanteks har meldt sig på banen i forbindelse med ønsket om et mITX build her på Tweak.dk redaktionen, og derfor har de sendt os en lang stribe produkter, der skal samles til et forhåbentlig rigtig fint build senere.

Til dagens build har vi modtaget følgende:

Phanteks Eclipse P300 Tempered Glass kabinet

Phanteks Glacier R220/R160 reservoir

Phanteks Glacier C350A AMD kølehoved

Phanteks PH-F120MP 120 mm. blæser

Phanteks PH-F140MP 140 mm. blæser

Halos LUX 140 mm. RGB FAN Frame

Halos LUX 120 mm. RGB FAN Frame

Desuden har vi følgende, der også skal indgå i vores mITX build:

MSI B350I Pro AC

AMD Ryzen 5 2400G

16 GB (2* 8 GB) G.Skill Flare X 3200 MHz DDR4

250 GB Samsung EVO 950 SSD

Seasonic PRIME Ultra Titanium 750 watt

Alphacool LAING DCC310 pumpe

Phanteks Eclipse P300 Tempered Glass

Phanteks Eclipse P300 er et ganske fint kabinet i midsize størrelse, der både understøtter ATX, mATX og mITX bundkort. Hvilket selvfølgelig også vil betyde, at kabinettet vil se en kende tomt ud, når vi monterer et mITX systemet i det. Men så længe det er lækkert at se på, så betyder det heldigvis ikke så meget.

Byggekvaliteten i Phanteks Eclipse P300 kabinettet er overordnet set fornuftig, omend man godt kan mærke, at det er et kabinet i den billige ende af skalaen. Pladedelene er meget tynde og bukker let, hvis de afmonteres.

Sideruden i Phanteks Eclipse P300 er lavet i "røgfarvet" hærdet glas og udstyret med et klistermærke, der anviser os i at passe på glasset. Sideruden afmonteres enkelt ved at pille fire fingerskruer ud, hvorefter glasset kan tages af.

På toppen af P300 kabinettet finder vi et frontpanel med en powerknap, to USB stik, minijack-stik til et headset og en knap til at styre RGB lys med, hvis man installerer produkter, der er understøttet af ASUS AURA Sync, MSI Mystic Light eller GIGABYTE RGB Fusion Ready. Derudover finder vi også et magnetisk mesh, der dækker over en fan mount.

Indvendigt er der masser af plads til at montere hardware. Der kan installeres op til ATX bundkort, og der er plads til en CPU køler med 160 mm. i højden og grafikkort op til 330 mm. i længden. Bunden er dækket med et PSU shroud i fuld længde, der desværre er nittet fast og ikke kan afmonteres, hvilket giver lidt besvær i forhold til monteringen. Men det kommer vi mere ind på.

Bagsiden er efter min mening rigtig godt indrettet med masser af kabelføringsplads. Der er formonteret nogle kabelstrammere, og derudover er der flere fastgøringspunkter til montering af strips, så ledninger kan føres pænt og nydeligt.

På bagsiden er der plads til to 2.5" harddiske/SSD'er. Der medfølger dog kun et enkelt 2.5" monteringsbeslag, men der kan bestilles en ekstra. Dette er desværre de eneste 2.5" drive bays, hvilket i min optik er for lidt.

Under de omtalte drive bays finder vi plads til en ATX strømforsyning, og her er der altså ikke meget plads til at montere ledningerne til ens strømforsyning. Her kunne det være rigtig rart, at man kunne afmontere PSU shroudet.

På undersiden af Phanteks Eclipse P300 kabinettet finder vi fire plastikfødder med gummidutter under, så kabinettet står ganske fint og stabilt på ens bord. Her finder vi også et afmonterbart støvfilter til ens PSU indsugning.



Fronten kan afmonteres med et let ryk i bunden, og da intet er monteret heri, kan den pilles helt af. Fronten sidder fast med nogle dutter, som trykkes ind i holdere i kabinettet. Bag coveret er der plads til to blæsere i enten 120- eller 140 mm. blæsere. Her ville man også kunne montere en AIO op til 280 mm. eller blot en radiator til custom vandkøling.

Bag coveret i fronten gemmer der sig også to 3.5" drive bays. Her finder vi også tilbehørspakken til Eclipse P300 kabinettet. I min optik ville det have været bedre at give pladsen til flere 2.5" diske. Dog kan man med 3.5" til 2.5" beslag stadig montere 2.5" diske.

Toppen på kabinettet er monteret med en masse skruer, og afmonterer man disse kan også denne fjernes helt, da frontpanelet heller ikke sidder fast heri. Det gør monteringen af vandkøling ekstra nemt, da diverse plader og kabler ikke er i vejen. Toppen giver sig en del, når man piller den af, og den kan være lidt svær at montere igen, fordi den netop giver sig. Her kunne jeg godt have tænkt mig, at man havde anvendt en lidt tykkere plade.

Udover kabinettet har Phanteks også sendt os et Phanteks Toolkit, der ikke følger med som standard. Toolkittet er en dejlig pakke at arbejde med, når man skal samle computere.

Phanteks Glacier R160/R220 reservoir

Phanteks Glacier R160/R220 er Phanteks eget svar på et reservoir med mulighed for montering af pumpe, hvis man ikke har en pumpe monteret andetsteds i systemet. Glacier R160 vejer 930 gram, hvor R220 vejer 1130 gram. De leveres begge med et monteringskit, så de kan monteres i en fan mount inde i kabinettet.

Glacier R160 og -R220 er lavet i formskåret akryl, nikkelbelagt kobberplade og sandblæst aluminium heatsink. Fittings kan monteres både i bunden og i siden, og der medfølger to Phanteks propper til at lukke af for de ikke brugte ports. I toppen af reservoiret finder vi også en fill port. Der skal bruges G3/4" fittings til reservoriet.

Phanteks logoet er laserskåret ind i siden af reservoriet for syns skyld.

Bagsiden af de to reservoirs er som nævnt lavet i sandblæst og sortmalet 1,5 mm. tykt aluminium med 7,5 mm. høje heatsink ribber med 3,5 mm. afstand mellem ribberne.

Phanteks Glacier C350i AM4 CPU blok

Phanteks Glacier C350i AM4 blokken er lavet i en nikkelbelagt kobber køleplade, og toppen er maskinskåret ud af et stykke akryl. Rammen fås enten som sortlakeret eller med krom belægning. Der skal også her anvendes G3/4" fittings til køleblokken.

Phanteks C350i køleblokken ser således ud tæt på. Fingerskruerne til monteringsdelen er fastmonterede med en låsering på undersiden.

Kølepladen er som nævnt lavet af en kobberplade, der er blevet nikkelbelagt for at give den en ultraskinnende overflade. Den er så blank, at man faktisk kan spejle sig selv i den.

Phanteks PH-F120MP/PH-F140MP blæsere

Phanteks har sendt os både PH-F120MP og PH-F140MP blæsere med til buildet, som er beregnede til radiatorer. Blæserne udmærker sig til formålet ved at give et højt statisk tryk, der er ønsket, når de skal bruges til vandkøling.

Phanteks Halos LUX RGB Fan Frame



Med til blæserne har Phanteks også sendt deres Halos LUX RGB Fan Frames, der kan bruges til at forvandle ens system til et sandt RGB monster, hvis man er til den slags.

Phanteks Extension Cables

Som en lille ekstra detalje har vi også bestilt Phanteks Extension kablerne, og her i sort/hvid farvetema

Alphacool LAING DDC310 12 volt pumpe

Udover Phanteks delene har vi som nævnt skaffet en Alphacool LAING DDC310 12 volt pumpe til at køre vandet rundt i systemet.

Hardwaremontering:

Nu er tiden kommet til, at vi skal have monteret noget hardware og ikke mindst vandkøling i Phanteks Eclipse P300 kabinettet.

Phanteks Glacier C350i AM4 køleblokken

Før montering af C350i AM4 køleblokken kan det anbefales at sætte RGB stikkene på køleblokken, da pladsen bliver en kende trang efterfølgende.

For at montere Phanteks Glacier C350i AM4 køleblokken skal man bruge bagpladen fra standardkøleren. Først skal beslaget på forsiden af bundkortet afmonteres, hvorefter de medfølgende skruer og afstandsstykker skal monteres. Derefter smøres der den medfølgende Phanteks kølepasta på processoren og køleblokken skrues på med de fastmonterede fingerskruer.

Vi har fra Phanteks side modtaget Phanteks PH-STC1310_X 13/10 mm. soft tube fittings til at samle vandkølingen med. Her har vi fået den krombelagte model, men de fås også med en matsort lakering.

Her ses bundkortet monteret i Phanteks Eclipse P300 kabinettet, og her kan vi netop se, at kabinettet ikke just ser fyldt ud med det nuværende ITX bundkort, da P300 kan tage kort helt op til ATX størrelse. På nuværende tidspunkt er der ikke monteret blæsere endnu, men her stødte jeg på et decideret problem med fan mountet i toppen. Selvom jeg brugte Phanteks egne blæsere, så stødte den monterede 120 mm. blæser nemlig på heatsinken til strømstyringen, der blev klemt så meget, at computeren blev decideret ustabil. Så snart jeg afmonterede blæseren, forsvandt problemet igen, og da jeg prøvede at sætte den i igen, startede det med det samme igen. Så lige her er der vist sket det, jeg ville kalde for en designfejl.

Ydermere blev jeg nødt til at modde frontcoveret ved at slibe gevindhullerne væk og skære et stykke af plastikket af. Ellers kunne jeg simpelthen ikke klemme coveret på igen, da det gik imod blæserne. Det virker for mig også en lille smule uovervejet.

Phanteks Glacier R220 reservoir med pumpe

Inden monteringen af Phankteks Glacier R220 reservoiret i P300 kabinettet skal jeg først og fremmest have monteret en pumpe. Det klares ved at afmontere skjoldet på bagsiden. Phanteks anbefaler, at man anvender deres formonterede Viton O-ring og altså ikke den til pumpen medfølgende O-ring. Så det har vi altså overholdt. Monteringen af R160- og R220 reservoiret er fuldstændig ens. Den eneste forskel er, at R220 kan rumme mere kølevæske end R160.

Dernæst handler det om at få monteret det medfølgende fan mount beslag inklusiv LED-strip på bagsiden af reservoiret, så det kan monteres med de lange fan skruer, der følger med til Halos LUX systemet.

Slutteligt skal der monteres slanger, inden man kan komme videre med at fylde væske på systemet. Her valgte jeg at pillen toppen af Phanteks Eclipse P300 kabinettet for nemme at kunne komme til fillporten.

Afslutningsvis er der sådan set kun tilbage at få trukket sine kabler, inden man kan komme i gang med at få startet systemet op. Jeg har valgt at trække alle kablerne samme vej, selvom der egentlig er fin plads til at trække dem begge veje. Men på trods af dette var der intet problem med at få plads til kabler med bagsiden monteret.

RGB lyset

Omend jeg ikke selv er fan af RGB på nogen som helst måde, så er Phanteks gået langt for at sende os masser af RGB udstyr til denne anmeldelse. Derfor skal det også nævnes, at ved at daisy chaine RGB kablerne fra de forskellige enheder, kan man få uhyggeligt meget lys i sin maskine. Herunder kan I se en stribe af de forskellige farver, som systemet kan levere. Men i mit tilfælde kan man heldigvis også slå det fra.

Testen:

I dagens test af Phanteks buildet ser man tydeligt, at den varmeafviklende overflade på Phanteks Glacier R220 reservoiret ikke er så stor, hvilket giver sig til kende ved nogle relativt høje temperaturer. For at holde disse gennemsnits temperaturer har jeg været nødt til at køre min fanhub på 50% konstant blæserhastighed, hvilket har larmet mere, end godt er.

For at opsummere så er det et superfint system, hvor man ikke er i tvivl om, at der er kælet for detaljen. Men det skal heller ikke være noget hemmelighed, at man ikke skal bruge det til at køle et high-end system, da vandkølingen simpelthen ikke er stor nok til at kunne klare opgaven. Faktisk har jeg efterfølgende valgt at montere end 120 mm. radiator udvendigt på kabinettet for at bringe temperaturerne noget længere ned. Her er vi så pludselig nede på en temperatur, der hedder 24 grader i idle, mens loadtemperaturen her ligger på 51 grader i gennemsnit.

Det skal siges, at med en ekstra radiator er det en helt anden snak, og jeg ville sagtens kunne nedbringe temperaturerne yderligere. Men eftersom at det med den ekstra radiator klarer sig så godt, så har jeg lavet en blæserprofil, der satser på et lavt støjniveau frem for unødvendig høj køleevne.

Pris:

Jeg nævner herunder de forskellige priser på delene, som alle er fundet på Priceruunner.

Phanteks Eclipse P300: Fra 479,00 kroner

Phanteks Glacier R160: Fra 818,00 kroner

Phanteks Glacier R220: Fra 994,00 kroner

Phanteks Glacier C350i kølehoved: Fra 670,00 kroner

Phanteks 13/10 fittings: Fra 88,00 kroner pr. styk

Phanteks Extension Cables: Fra 225,00 kroner

Phanteks PH-F120MP/PH-F140MP: Fra 124,00/141,00 kroner

Alphacool LAING DDC310 12 volt pumpe: Fra 368,00 kroner

Konklusion:

Nu er vi så nået hele vejen igennem de mange Phanteks produkter, som vi fik tilsendt til vores mITX build. Hvis vi skal starte ud med at kigge på designdelen, så må jeg nok erkende, at Phanteks Eclipse P300 kabinettet kommer med nogle designfejl, der om noget gav nogle byggeproblemer. Især fejlen med blæseren i toppen af kabinettet ligger i den tunge ende, eftersom det gav mig deciderede driftproblemer med det færdige system. Men udover det så var Phanteks Eclipse P300 til gengæld et kabinet med masser af plads til både hardware og kabelføring, hvilket er et stort plus. Desuden er det også et billigt kabinet, så hvis man kan klare sig med lidt færre blæsere, så kan man få et kabinet med mange muligheder.

Dernæst kom turen til vandkølingsdelen af testen, og her er der til gengæld tydeligt lagt meget arbejde og mange timer i designet. Reservoiret og AM4 kølehovedet er flot udskåret i akryl, som giver en rigtig fin gengivelse af RGB lyset. Resten af delene er lavet i flotte, højglans materialer, som giver en helt flot og blank overflade at se på. Hvad angår ydeevnen, så klarer Phanteks Glacier systemet at køle et lowend system nogenlunde, men i mit tilfælde blev jeg enig med mig selv om, at jeg ikke brød mig om loadtemperaturerne, og derfor monterede jeg en ekstra radiator. Men det er ikke noget, man behøver at gøre.

Det samlede system inklusiv kabinet, kølevæske og slanger bringer systemet op i omegnen af 3.500,00 kroner i danske priser. Hvis man indhenter nogen af tingene via import, kan prisen måske bringes lidt ned. I min optik er det en relativ høj pris, men til gengæld er designet også lækkert at se på. Jeg kunne nok godt have ønsket mig en lidt bedre ydelse til den pris.



Samlet set sender jeg Phanteks ud af døren med en score på 7.

Godt:

Fint design (Fælles)

Vandkølingsdelene er flot udført i akryl

Kabinettet kan rumme rigtig meget hardware

Der er oceaner af plads til kabelføring

Kabinettet er relativt billig

Knapt så godt:

Kabinettet havde nogle tydelige designfejl

Køleevnen kunne godt have været bedre

Kabinettet føltes lidt billigt lavet

Score: 7