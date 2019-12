AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2017-08-28 09:51:00

RIOTORO CR1080 ATX Mid Tower

Computere bliver mindre og mindre, mens at vi stadig får mere og mere performance. Selvom der er små og kraftfulde bundkort på markedet, får man typisk flere features og muligheder med et større. Det er her at Riotoro CR1080 kabinettet kommer på banen. Med sin lille størrelse og plads til ATX bundkort er der lagt op til noget lækkert.

I denne test skal vi hilse på en ny producent her hjemme i Danmark, i hvert fald har vi ikke hilst på Riotoro her på Tweak.dk tidligere. Vi har at gøre med en producent som både har kabinetter, strømforsyninger, køling og tilbehør i deres sortiment.

Her i vores allerførste test af et Riotoro produkt, ligger vi ud med et af deres spændende kabinetter. Vi skal se nærmere på deres RIOTORO - CR1080 ATX Mid Tower kabinet, som faktisk er meget interessant på flere punkter. I en kasse der ikke er større end hvad et normalt Micro-ATX kabinet er, har Riotoro formået at få plads til både et full size ATX bundkort og strømforsyning, men også store grafikkort. Hvordan de har gjort dette, og meget mere om CR1080 kabinettet, vil vi se meget nærmere på i denne test. Velkommen til det første danske review af Riotoro CR1080 kabinettet!

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Riotoros hjemmeside og fundet lidt specifikationer, samt et par features billeder af CR1080 kabinettet. Du finder disse listet op herunder:

Garanti: 3 år

Vægt: 3.85 kilo

Kabinet størrelse: Micro ATX

Dimensioner: 398.78 x 228.6 x 358.14 mm

Bundkort support: ATX / Micro ATX / Mini ITX

PCI-pladser: 7

Grafikkort længde max: 300 mm

CPU-køler højde max: 120 mm

PSU størrelse max: 175 x 150 x 85 mm

Harddisk support: 2x2.5" + 1x3.5" / 1x2.5" + 2x3.5"

Et nærmere kig på CR1080 kabinettet

Med det tekniske og features på plads, kan vi nu tage det første kig på selve kabinettet. Som vi kan se på de to første billeder nedenfor, er CR1080 ret kompakt og boks-agtigt at se på. På den venstre side, hvor vi normalt finder et vindue, finder vi i stedet et område med ventilation. Det er her strømforsyningen skal suge luft ind.

På den højre side finder vi et stort vindue, med noget af en markant bule på siden. Denne har faktisk en funktion, som vi vender tilbage lidt senere. Hele højre side er fremstillet i ét stort stykke plexiglas.

Nederst på fronten på den ellers neget åbne front, finder vi Riotoro navnet i en skrigende rød farvelade. Personligt er jeg ikke fan af dette, men hvis man alligevel går med et rødt tema er man dækket ind. En mere anonym farve, som blot sort havde været mere på sin plads efter min mening. Rundt om hele fronten løber der en glossy plastikkant, hvor vi på begge sider øverst finder Riotoros logo – et tyrehoved.

Frontpanelet er placeret på toppen af kabinettet, og har en LED liste hele vejen rundt, som lyser rødt når kabinettet er tændt. Af tilslutninger finder vi lyd ind/ud, samt to USB 3.0 porte - det er sådan set det. Ud over portene byder frontpanelet naturligvis på en power og reset knap, samt HDD aktivitets LED.

I bagenden af CR1080 er hvor det begynder at blive sjovt. Her omme kan vi for første gang rigtigt få en ide om hvordan det indre design er. Det hele er vendt på hovedet inde i kabinettet, samt delt op i to kamre, hvor vi på den højre side har bundkort og grafikkort, mens at den venstre huser strømforsyning og harddiske. For at udnytte pladsen bedst muligt er strømforsyningen smidt om på siden – smart.

Bunden på CR1080 er delvist præget med ventilation, hvor op til to 120 mm blæsere kan monteres. Bemærk dog at der ikke er nogen form for støvfiltre, hverken her i bunden eller i toppen af kabinettet. Dette er lidt en skam, da det typisk er især i toppen at støvet kommer ind i kabinettet. Men også i bunden, hvis man har blæserne der monteret som indsugning.

Ved at tage fat i bunden af fronten, kan denne afmonteres idet den er klikket fast til selve kabinettet. Det er dejligt at se at Riotoro her har valgt at montere støvfilter, på trods af at det kun er af den billige skumtype. Med fronten afmonteret, ser vi også den første og eneste inkluderede blæser i CR1080 kabinettet – med blåt LED lys. Her er jeg en smule forvirret over farvevalget Riotoro har valgt. Blæser med blåt lys, rødt logo og lys om frontpanelet og en helt hvid HDD aktivitets LED – det spiller altså ikke sammen i mit hoved. Lad mig høre din mening om dette i vores forum.

Vi skal naturligvis videre inden for i kabinettet, så jeg har afmonteret begge sidepaneler. Det venstre panel er i metal og har et magnetisk støvfilter foran indsugningen ved strømforsyningen, hvilket er et kærkomment syn. Det højre sidepanel består næsten udelukkende af plexiglas, og har en stor bule i midten. Bulen er ikke kun for designets skyld, den har faktisk også en funktion. Den skaber nemlig plads til CPU-køler samt strømstikkene på dine grafikkort, eller skulle jeg sige et enkelt grafikkort.

Idet bulen ikke fylder hele vinduet, hjælper dette nemlig kun i det øverst PCI-slot på bundkortet. Her burde Riotoro have lavet hele vinduet med den store bule ud, hvilket også ville have set bedre ud efter min mening.

Med begge sidepaneler afmonteret, fortsætter vi vores tur indenfor i CR1080 kabinettet. Som vi kan se på de første par billede herunder, er det højre kammer helt åbent. I bagenden finder vi øverst oppe de syv PCI-slots, hvoraf kun to af dem kan genbruges, resten skal brækkes af. Dette er noget jeg aldrig kommer til at forstå hvorfor producenter gør. Jeg ville tusind gange hellere betale 10-20 kroner ekstra for at kabinet, hvis det var det der skulle til for at lave alle disse ens – jeg kan ikke være den eneste? Vi har desuden også endnu et kig på bunden, hvor de to førnævnte 120 mm blæsere kan monteres. Såfremt dit bundkort måtte understøtte dette, da det er lige op og ned af køleprofilerne omkring strømreguleringen på de fleste bundkort.

I fronten finder vi kabinettets eneste inkluderede blæser, som er den førnævnte 120 mm Riotoro blæser med blåt LED lys. Der er plads til endnu en 120 mm blæser i fronten, således at du kan opnå et godt airflow henover dine komponenter. Ud over et par kabelhuller i toppen, finder vi yderligere to foran bundkortet, samt to under det, som vi kan se på billede to nedenfor.

Lad os vende kabinettet 180 grader, og tage et kig på den anden side. Heromme finder vi et noget specielt design. Nede i højre hjørne og bunden, kan vi se kabelhullerne som jeg nævnte ovenfor. Også hullerne i toppen kan lige skimtes på det første billede herunder. Hvad angår plads til harddiske, er der officielt plads til to 2.5” diske, samt en enkelt 3.5”. Du kan dog også vælge at montere én 2.5” og to 3.5” diske hvis det passer bedre til dit behov. Vi finder en låge som kan vippes ud – det er på denne to af harddiskene skal monteres. Den tredje monteres på den skuffe som kan klikkes af. Det er desuden også bag denne skuffe at 5.25” drev kan monteres via fronten.

Strømforsyningen monteres på siden, og selvom der officielt kun er plads til 175 mm i længden, vil jeg våge at påstå at der sagtens er plads til en længere. Du vil dog dække kabelhullerne, såfremt du monterer en der er for lang.

Montering af hardware

Lad os få smidt noget hardware i CR1080 kabinettet, og få skudt de sidste par billeder. Den første 3.5” harddisk kan monteres uden brug af værktøj, men vil du have endnu en eller 2.5” harddiske i kabinettet skal skruetrækkeren frem. Tsssh… Bemærk lige den strømforsyning vi har monteret på det første billede. Endnu en Riotoro test upcomming!

Monteringen af hardwaren gik overraskende smertefrit i CR1080 kabinettet. Når det kommer til kabinetter med lidt underlige designs, kan det ofte været en udfordring at arbejde med dem og montere sin hardware – dette var ikke tilfældet her så tommel op.

Nedenfor ser vi billederne af det færdige system i CR1080 kabinettet. Som vi kan se er kabinettet godt fyldt op med et normalt ATX bundkort og et stort grafikkort. En af de fede ting ved at have et omvendt layout på indersiden, er at vi kan se det fede design som ofte er på grafikkort og typisk vender ned af i kabinettet. Vores gamle HD6970 ser da ikke helt tosset ud på trods af alderen?

Nu vi snakker om grafikkort, skal du dog være meget opmærksom på længden af det kort du monterer. Riotoro skriver på deres hjemmeside at der er support for grafikkort på op til 300 mm, men så er der altså heller ikke noget plads mellem blæseren i fronten og kortet, se bare billedet med den gule pil.

Dette betyder at radiator montering i fronten er et no go hvis du har lange grafikkort. Det samme er det i bunden, da der ganske enkelt ikke er plads. Der er lige akkurat plads nok til en normal blæser med en tykkelse på 25 mm, før man rammer toppen af bundkortet, eller bunden om man vil. Med andre ord henvender CR1080 kabinettet sig ikke ligefrem til vandkølere, men i stedet til luft på både CPU og grafikkort.

Pris

Det er i skrivende stund d. 26/08 2017 ikke muligt at købe Riotoro CR1080 kabinettet i Danmark. Der er dog flere udenlandske sider der har kabinettet i deres sortiment. Her lyder priserne på omkring 80 USD, hvilket direkte omregnet svarer til lige under 500,- DKK. Dette er en ret skarp pris for et kabinet i denne størrelse, som har plads til et fuld størrelse ATX bundkort.

Konklusion

Inden modtagelse af dette kabinet, var Riotoro en ukendt producent for mig og sikkert også mange andre her hjemme i Danmark. Der er dog mange ting ved CR1080 kabinettet som gør at det er lidt en skam at det endnu ikke er muligt at købe Riotoro inden for vores grænser. Det absolut største plus ved dette kabinet er den meget kompakte størrelse og måden hvorpå pladsen er udnyttet. Jeg kan ikke mindes at have set noget andet kabinet i denne størrelse, som har plads til et fuld størrelse ATX bundkort sammen med et seriøst grafikkort oven i hatten. Dette skyldes det geniale design med to separate kamre og at Riotoro har valgt at vende det hele på hovedet og monteret strømforsyningen på siden – genialt!

Der er dog en hel række ting som trækker tingene i den forkerte retning, og gør at CR1080 faktisk ikke føles helt som et færdigt produkt, hvilket er en skam. Selvom der er plads til radiatorer i fronten vil disse spærre for kabelhullerne. Selvom vi har med et lavpris kabinet at gøre, havde jeg også gerne set en lidt bedre byggekvalitet. Især den glossy plastik på siderne foran ridses meget let. Men det der går mig mest på må være de mange forskellige farver i CR1080. Det føltes lidt som om at Riotoro ikke helt kunne bestemme sig for hvad de ville her. Blæseren er blå, logoet er rødt og det samme er det lys der er omkring frontpanelet. Selve kabinettet er selvfølgelig sort, mens at harddisk aktivitetslampen er hvid – hvad sker der lige her? Selvom CR1080 på mange punkter er genialt, er der næsten lige så mange punkter der burde forbedres. Vi lander derfor på scoren 6/10 i dag – jeg vil glæde mig til en eventuel version to af dette kabinet!

Godt

Imponerende udnyttelse af plads!

Opdelt i to kamre

Magnetisk støvfilter ved strømforsyningen

Stort sidevindue

Perfekt som LAN kabinet

Lange grafikkort understøttes

AIO køler support i fronten…

Knap så godt

… Dækker dog for kabelhullerne

Mixede farver (sort, blå, rød og hvid)

Byggekvaliteten kunne være bedre

Ingen støvfiltre i top eller bund

Bulen i glasset dækker ikke alle PCI-slots

Conclusion

Before receiving this case, Riotoro was an unknown brand for me and probably many others here in Denmark. However, there are many things with the CR1080 case that makes it a bit of a shame that it is not yet possible to buy Riotoro products in Denmark. The absolute greatest feature at this case is the very compact size and the way in which the space is utilized. I cannot remember seeing any other case of this size, which accommodates a full size ATX motherboard along with a serious graphics card on top of that. This is due to the brilliant design with two separate chambers and that Riotoro has chosen to turn it all over and put the power supply on the side - brilliant!

However, there are also a lot of things that pull things in the wrong direction and makes the CR1080 not really feeling like a finished product, which is a shame. Although there are room for radiators in the front, these will block the cable holes. Even though this is a budget case, I would also have liked to see a slightly better build quality. Especially the glossy plastic on the sides is scratched very easily. But what really grind my gears must be the many different colors in the CR1080. It feels a bit like Riotoro could not quite decide what they wanted here. The fan is blue, the logo is red and the same is the light around the front panel. The case itself is of course black while the hard drive activity light is white - what happened here? Although the CR1080 case is good in many points, there are almost as many points that could be improved. We therefore land on the score of 6/10 today - I am looking forward to a version two of this case, maybe!

Pros

Impressive use of the space!

Two separate champers

Magnetic dust filter at the PSU

Big side window in plexiglass

Perfect for a LAN system

Long graphics cards are supported

AIO cooler support in the front…

Cons

… but they cover the cable holes

Mixed colors (black, blue, red and white)

The build quality could be better

No dust filters in the top and bottom

The dint in the glass doesn’t cover all PCI-slots

Score: 6

Som det tydeligt ses til højre har "bulen" kun en funktion ved det nederste grafikkort.