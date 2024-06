AeroCool på Computex med nye kabinetter

Sidste år på Computex var vi forbi hos AeroCool og se på nye spændende kabinetter, der bød ind med nye features. I år kan vi ikke selv være til stede, men det holder naturligvis ikke AeroCool tilbage fra at præsentere nye kabinetter.

I forbindelse med de nye lanceringer har AeroCool sendt følgende information:

AeroCool vil fremvise det nyeste fra sin high-end APNX-linje samt opgraderede AIO-væskekølere, kabinetter, kabinetblæsere og strømforsyninger.

Med en arv på over 20 år bygget på overkommelige produkter med høj værdi, er AeroCool allerede en international kraft, der sælger produkter i over 50 lande. Nu, som medlem af Pro Gamers Group (PGG)-alliancen – repræsenteret af Pro Gamersware (PGW) ved Computex – har AeroCool fået adgang til forbedrede ressourcer, ekspertise og investeringer, hvilket giver virksomheden mulighed for at levere sin mest avancerede produktlinje til dato.

"Sidste år lancerede vi APNX for at markere AeroCool’s engagement i at udvide sig inden for det overkommelige premiumsegment," sagde Tony Lin, Global Brands Group GM. "Vi er opmuntret af succesen sidste år og fornyer alle vores produktlinjer. Med et større team og større ressourcer til test og udvikling håber vi at bringe meget mere værdi til de prissegmenter, som de fleste købere er komfortable med. Fremover vil du se en anderledes AeroCool."

Her er de produkter, der bliver fremvist under udstillingen:

APNX V1





AeroCool’s fineste kabinet - fuldstændigt konstrueret fra bunden.

En unik indtagsvinkel skaber bedre luftstrøm til bagenden af kabinettet (sammenlignet med den standard 90-graders fiskeakvariumlayout).

Understøtter to 16 cm blæsere i et vinklet indtagspanel for kraftfuld, centralt målrettet GPU-luftstrøm.

Mange andre detaljer – justerbar bundkortplacering for tykkere AIO-radiatorer eller skabe mere plads til luftstrøm, hurtigudløser kølebeslag foran, ovenpå og i bunden, kabelstyringskanal-designet på bagsiden med reserveret plads, redesignet lagringsbeslag for hurtig og nem installation, og muligheder for træpaneler på siden.

AeroCool Spectro Vision L360





4,3” IPS LCD-skærm, større sammenlignet med konkurrenterne, med justerbar vandblokskærmvinkel.

Viser CPU-temperatur, CPU-belastning, hukommelsesbelastning og mere via Control Center-appen. Den tilpassede skærm understøtter også JPEG, PNG, BMP og MP4 uploads.

Ægte træpaneler på pumpen.

Udvidet køleribbeoverflade accelererer varmeafledning for overlegen køling.

AeroCool’s nye kabinetter





Ægte træpaneler på fronten.

Understøtter ASUS og MSI bundkort med bagudvendte stik for at holde kabler ude af syne.

Understøtter op til 360 mm radiatorer og lang GPU-kompatibilitet (op til 400 mm).

AeroCool’s nye PSU: MAX P1 1300/1000





MAX P1 1300/1000 80+ Platinum fuldt modulære strømforsyninger, produceret af Tier 1 PSU-producenten CWT for enestående ydeevne og pålidelighed.

Kompatibel med ATX 3.1 og udstyret med japanske kondensatorer af højeste standard.

Udstyret med en 135 mm stille FDB-blæser med stort luftindtag og optimeret gitterdesign for maksimal ventilation og overlegen køleydeevne.

Reduceret blæserhastighed for minimal støj og nul-blæser stille tilstand for lydløs drift under lave belastninger.

Understøttet af en branchens førende 15-års garanti.

For mere information om AeroCool og deres APNX-serie, besøg venligst deres hjemmeside på www.aerocool.io. https://www.apnx.com/