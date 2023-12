APNX C1

Det er nok de færreste som har haft hænderne i et kabinet fra APNX, og det er der en god grund til. APNX er et nyt brand, som er kommet med deres første kabinet, nemlig C1. Et kabinet, hvor de prøver at bringe ydelse, og stil direkte ud af boksen.

20 dec. 2023 kl. 11:04 Af Berger DEL:

Inden vi går i gang, har jeg været inde på APNX’s hjemmeside, for at finde specifikationer på C1.

Specifikationer og features

Type: Mid tower

Mid tower Dimensioner: 502 x 230 x 464 mm ( H x W x D )

502 x 230 x 464 mm ( H x W x D ) Materialer: Metal, hærdet glas

Metal, hærdet glas Bundkort support: Op ATX

Op ATX Harddisk pladser: 3x 2.5” + 3x 3.5”

3x 2.5” + 3x 3.5” Maksimal PSU-længde: Op til 270mm

Op til 270mm CPU-køler maksimal højde: 166 mm

166 mm Grafikkort maksimal længde: 395 mm

395 mm Farver: Sort/Hvid/chromaFlair

Sort/Hvid/chromaFlair PCI-slots: 7

Blæser support:

Front: 3x 120mm / 3x 140mm

3x 120mm / 3x 140mm Top: 3x 120 mm / 2x 140mm

3x 120 mm / 2x 140mm Bag: 1x 120 mm (1x 120 mm)

1x 120 mm (1x 120 mm) Bund: -

- Side: 3x 120 mm

Radiator support:

Front: -

- Top: Op til 360 mm / 280mm

Op til 360 mm / 280mm Bag: Op til 120 mm

Op til 120 mm Bund : -

: - Side: Op til 360 mm

Rundt om APNX C1

C1 fra APNX er et mid tower kabinet, som kan fås i farverne sort, hvid og ChromaFlair. Hvor det er den sidste jeg har fået til test. Som tidligere nævnt har C1 fokus på at bringe ydelse og stil sammen til et kabinet. Hvilket også tydeligt kan ses, hvor vi har meget rene linjer rundt om kabinettet, samt har vi mesh flere steder på kabinettet. Dette vender vi tilbage til. Det er muligt at montere op til ATX bundkort, samt kan den have to 360mm radiator monteret i top og siden. Grafikkort har vi plads til 395mm, hvilket stadig giver god plads til et RTX 4090, og med plads i overskud.

Fronten er en mesh front, til forskel for mange andre kabinetter, så går fronten rundt om siden, og dækker næsten halvdelen af siden, samt hele fronten. Det giver et kabinet, som får nogle runde kanter og giver et meget stilrent design.

Bag fronten, er der monteret støvfilter. Støvfilteret kan nemt fjernes, for at få mulighed for at montere andre blæsere. Det er ikke muligt at montere radiator i fronten.

I toppen af kabinettet, har vi indgange til USB, USB-C og jackstik. Udover det har vi knap til power, samt styring af RGB’en.

Tager vi glas siden af. Kan vi kigge ind i kabinettet. Her har vi plads til ATX bundkort, og som tidligere nævnt god plads til alverdens hardware, om det er 360mm radiator eller et større grafikkort. Der er ikke mange ”huller” til kabler i bunden, hvilket gør planlægningen skal være på plads, vil der er nogle tynde kabler som skal i bunden af bundkortet.

Der medfølger fire FP1 120mm ARGB PWM blæsere, som APNX egne blæsere. Med 30mm tykkelse. Hvor det er muligt at montere op til elleve blæsere, med mulighed for også at montere en blæser bag bundkortet.

På bagsiden har vi syv PCIe ekspansions slots, Hvilket giver god plads til at montere enten flere grafikkort, eller andre ting som skal bruge PCIe indgang.

Tager vi et kig bagpå, på C1. Er den bygget op i 2 dele. I den ene side, sidder der også en plade som er med til at dække for kabler, samt kan der monteres SSD harddiske på den.

Montering af hardware

Inden vi bevæger os over til montering af hardware i kabinettet, skal vi tage et kig på det medfølgende tilbehør. Vi har alt fra skruer, pads til harddisk, strips, velcrobånd og en manual.

Strømforsyningen sættes ind bagfra. Ved også at montere PSU holder til strømforsyningen først.

Bundkortet som er blevet monteret er et ATX, sammen med RTX 2080 Ti. Vi har stadig god plads til fronten. Jeg oplevede efter at have monteret bundkort, at jeg ikke havde nogen mulighed for at trække HD Audio kablet hen til bunden i bundkortet, uden at den skulle fra siden og trækkes hen.

Dette kunne have været undgået, hvis jeg havde trukket det kabel, inden jeg havde monteret strømforsyning.

Pris

Jeg har fundet en pris på C1 Fra APNX som lyder på 1149,- DKK, for ChromaFlair. Hvis man kan nøjes med sort eller hvid, er det muligt kun at slippe med 949,- DKK.

Ønsker du at se flere detaljer omkring C1, kan du finde mere på ANPX’s hjemmeside, ved at klikke på banneret.

Konklusion

Fordi man er en ”ny” dreng, betyder det ikke man først skal til at finde ud af tingene. APNX har med deres C1, kommet godt fra start, og det er måske småting, som kunne optimeres for at skabe en bedre kombination i produktet. Blandt andet med kabelføringen til CPU, som ikke har noget hvor kablet kan fastgøres til. Dette bliver selvfølgelig skjult med en plade.

Selve kabinettet, byder på god plads, om det er custom vandkøling eller AIO, så byder kabinettet på gode muligheder, hvor den kan have op til 360mm i enten toppen eller siden.

Selve materialet føles af utrolig god kvalitet, og alle sider kan fjernes uden at gøre brug af værktøj. Det er først når tingene indvendigt skal adskilles, at en skruetrækker behøves.

Selvom kabinettet har en spiselig pris, så betyder det ikke der er gået på kompromis med kvaliteten eller de ting som følger med kabinettet. Blandt andet har kabinettet indbygget grafikkort holder, som kan justeres i forhold til hvor stort grafikkortet er.

Jeg slutter testen af med at give C1 fra APNX en score på 9 ud af 10, sammen med great product award. APNX er kommet godt fra start, og det er helt klart et kabinet, hvor der er blevet tænkt over mange små detaljer, som er blevet mere relevant, som størrelsen på hardware og varmen som bliver genereret, bliver mere og mere udbredt.

Godt

God plads

Stilrent design

God airflow

Mulighed for vandkøling

USB-C på front panel

God kvalitet

Pris

GPU holder

Knap så godt

Mangler lidt ekstra til kabelføring til CPU kabler

Score: 9