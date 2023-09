be quiet! Shadow Base 800 DX

Endnu en udvidelse er sket hos be quiet!, og vi har fået en ny serie i Shadow Base 800. Vi har fået mulighed for at tage et kig på Shadow Base 800 DX, som bringer det store kabinet, sammen med designet fra DX. Shadow Base 800 DX er et kabinet som er optimeret med sit airflow, samt udstyret med ARGB og stadig de kendte be quiet! materialer, som gør den har fokus på støjniveau.

4 sep. 2023 kl. 08:42 Af Berger DEL:

Jeg har været inde på be quiet! hjemmesiden, for at finde specifikationerne på Shadow Base 800 DX.

Specifikationer og features

Type: Mid tower

Mid tower Dimensioner: 550 x 247 x 503 mm

550 x 247 x 503 mm Materialer: Metal, plastik og hærdet glas

Metal, plastik og hærdet glas Bundkort support: Op til E-ATX

Op til E-ATX Harddisk pladser: 8x 2.5” + 4x 3.5”

8x 2.5” + 4x 3.5” Maksimal PSU-længde: 305 mm

305 mm CPU-køler maksimal højde: 180 mm

180 mm Grafikkort maksimal længde: 430mm

430mm Farver: Sort og hvid

Sort og hvid PCI-slots: 7

Blæser support:

Front: 3x 120 / 3x 140 mm (1x140 mm inkluderet)

3x 120 / 3x 140 mm (1x140 mm inkluderet) Top: 3x 120 / 3x 140 mm (1x140 mm inkluderet)

3x 120 / 3x 140 mm (1x140 mm inkluderet) Bag: 1x 120 / 1x 140 mm (1x140 mm inkluderet)

1x 120 / 1x 140 mm (1x140 mm inkluderet) Bund: 1x 120 / 1x 140 mm

Radiator support:

Front: Op til 360 / 420 mm

Op til 360 / 420 mm Top: Op til 360 / 420 mm

Op til 360 / 420 mm Bag: Op til 120 mm

Rundt om be quiet! Shadow Base 800 DX

Shadow Base 800 DX er et mid tower kabinet. Hvor vi befinder os i den større ende af skalaen. Shadow base serien, har fokus på airflow samt at udnytte dimensionerne bedst muligt, og give brugeren flere muligheder. 800 DX kombinere det kendte Shadow Base design, sammen med DX designet, hvor det kommer med ARGB på fronten.

Fronten byder på et tæt gitter, som giver et stilrent design. Det har dog stadig gode muligheder for et godt airflow. I kanten af gitteren har vi LED gående fra top til bund.

Fronten kan tages af ved at presse på indvendigt fra kabinettet. Fronten kan godt sidde godt fast, og der skal bruges lidt kræfter, mens man stadig skal passe på ikke at få knækket de pins som holder fronten på plads. 800 DX bruger et smart system, som gør der ikke er ledning fra selve kabinettet til fronten for at få lys i fronten. Bag ved fronten har vi et støvfilter som nemt kan fjernes, og vi har mulighed for at montere flere blæsere eller radiator i fronten nu.

På toppen er Shadow Base 800 DX udstyret med, én USB-C, to USB-A, power knap, indgang til mikrofon og indgang til lyd. Til sidst har vi en knap til at styre lyset på fronten.

Med sidepanelet fjernet, kan vi se hvor meget plads Shadow Base 800 DX byder på. Vi har integreret PSU-cover, med gitter for at give mulighed for varmen fra strømforsyningen nemt at komme op og væk. Det er muligt at montere op til otte 120mm blæsere eller otte 140mm blæsere.

Shadow base 800 DX kommer med tre Pure Wings 3 blæsere. Som sørger for høj køling ydelse sammen med lavt støjniveau. De har en RPM på 1200 og støjniveau på 21.9 dBa.

På bagsiden har vi syv PCIe ekspansions slots. Der kommer ingen mulighed for vertikal montering fra start eller mulighed for tilkøb.

Kigger vi på bagsiden er det et meget simpelt system Shadow Base 800 DX gør brug af. Der medfølger dog de nødvendige strips og muligheden for at fører kablerne rundt i kabinettet. Der er mulighed for montering af fire 2.5 harddiske på bagsiden.

Går vi længere ned, har vi masser af plads til strømforsyning og plads til at montere harddisk bur til 3.5, hvis det er nødvendigt.

På toppen har vi endnu et støvfilter som er monteret ved hjælp af magnet. Det kan nemt fjernes for eventuelt rengøring eller montering af blæsere.

Montering af hardware

Inden vi går i gang med monteringen tager vi et kig på det medfølgende tilbehør. Vi har de nødvendige skruer til montering af harddiske og bundkort. Ved siden af det får vi nogle sorte strips til at kunne fastgøre kabler, harddisk bur og manualer.

Strømforsyningen sættes ind bagfra eller fra siden, for at kunne montere den, skal pladen skrues fra kabinettet. Derefter kan strømforsyningen skrues fast til pladen og den kan sættes ind og skrues fast.

Med monteret ATX bundkort og et lidt større grafikkort, har vi stadig masser af plads, hvis der også skal monteres vandkøling. Det giver også mere plads, til at komponenterne eller bliver presset sammen, og der er plads til et godt airflow.

Pris

Prisen for be quiet! Shadow Base 800 DX har en pris på 1310,- DKK. Som måske kan virke højt for nogen, men stadig en pris, som kan godtgøres i forhold til den størrelse og kvalitet som kabinettet kommer med.

Ønsker du at se flere detaljer omkring Shadow Base 800 DX, kan du finde mere på be quiet! hjemmeside, ved at klikke på banneret.

Konklusion

Det er blevet tid til at få slutning på testen af Shadow Base 800 DX fra be quiet!. Det er et kabinet, med utrolig stor størrelse, og er specielt egnet, hvis du har krav til noget af det større hardware, eller har brug for en del lagerplads. Ved siden af det giver det også gode muligheder for airflow, da den ekstra plads, gør luften nemt kan komme rundt. Ved siden af det er det et kabinet, som åbner op for gode muligheder om enten du gør brug af AIO vandkøling, eller skal bruge pladsen til custom vandkøling.

Kvaliteten på materialer er i top, sammen med et kabinet som har en flot design, er Shadow Base 800 DX en oplagt kandidat til et mid tower kabinet, hvor du sætter krav til plads og kvalitet. Selvom det er et midi tower kabinet, så er det i den større skala, hvor vi har mulighed for at montere helt op til 420mm i både top og front.

Selve adskillelse er overordnet nem, og blandt andet toppen som gør brug af en kraftig magnet, gør det at du nemt kan tage den af, hvis du skal montere blæsere i toppen, men den sidder stadig fast når du flytter på kabinettet.

Kigger vi på prisen kan den godt føles høj. Men jeg vil dog stadig mene at vi rammer et fornuftigt niveau, hvor den pris kan forsvares, i forhold til kvaliteten.

Selvom der er mange gode ting omkring Shadow Base 800 DX, og generelt be quiet! kabinetter, så syntes jeg stadig der mangler muligheden for en HUB til at samle ARGB og blæsere, for at skabe et mere stilrent look. Det er også en af de ting, som gør kabinettet ikke score top karakter i min bog, da det er det lille touch som mangler.

Jeg slutter testen af med at give Shadow Base 800 DX fra be quiet! en score på 8 ud af 10. Dette handler mest omkring, jeg mangler at få noget ekstra for pengene. Der hvor kabinettet fortjener sin score, kommer af design, materialer samt et kabinet som giver masser af plads og et godt airflow. Alt dette bliver gjort til en fornuftig pris, som ligger tæt på ligne kabinetter.

Godt

Meget ekstra plads

Op til 420 mm radiator i front og top

Lækker kvalitet og design

Nem at adskille

Støvfiltre i god kvalitet, og mange af dem

Knap så godt

Ingen HUB

Score: 8