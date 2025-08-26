BeQuiet nyheder på Gamescom

be quiet!, var klar på gamescom 2025 med en spændende række af produkter til gamere, creators og entusiaster. Besøgende på be quiet!-standen kunne opleve verdenspremieren på Light Base 500 LX og Light Base 500 show cases, sammen med et eksklusivt preview af de kommende Pure Loop 3 LX og Pure Loop 3 vandkølere samt Dark Perk gaming-musene.

26 aug. 2025

Derudover udstilles også den anerkendte Pure Power 13 M strømforsyning samt de mekaniske tastaturer Dark Mount og Light Mount.





Light Base 500 LX og Light Base 500: Performance, tilgængelighed og funktionalitet

Med sin globale debut trækker Light Base 500-serien designlinjer fra de populære Light Base 900/600-modeller og repræsenterer be quiet!’s kerneværdier inden for gaming: performance, tilgængelighed og professional-grade funktionalitet.

Nøglefunktioner inkluderer robust køling med tre intake fans med reversed blades (Light Wings LX eller Pure Wings 3, afhængigt af model) monteret på en skråtstillet slide-out fan frame for direkte GPU airflow, et sænket fan bay for optimal justering i forhold til bundpladen, samt en dedikeret rear exhaust for exceptionelt airflow.

Det rummelige interiør understøtter radiatorer op til 360 mm, ATX-motherboards og flere storage-konfigurationer. PSU-positionen kan justeres for kompatibilitet med backside connectors.





Light Base 500-serien består af to modeller:

Light Base 500 LX inkluderer ARGB-fans, en ARGB-controller-knap samt en 6-port ARGB/fan hub og fås i sort og hvid.

Den ARGB-løse Light Base 500 fås kun i sort.





Pure Loop 3 LX, Pure Loop 3 og Dark Perk: Avanceret køling og peripherals-preview

Efter deres introduktion på Computex bliver Pure Loop 3 LX og Pure Loop 3 all-in-one liquid coolers præsenteret på gamescom.

Pure Loop 3 LX har en avanceret pumpe med en 6-pole motor, ARGB-belysning og udskiftelige foil covers, kombineret med Light Wings LX high-speed fans for maksimal køleperformance. Pure Loop 3 tilbyder en mere tilgængelig løsning med Pure Wings 3 PWM high-speed fans og ultra-low noise drift.

Derudover vises preview af Dark Perk-musserien, som inkluderer den ergonomiske Dark Perk Ergo og den symmetriske Dark Perk Sym. Begge modeller er ekstremt lette (55 g), understøtter op til 8000 Hz polling rate (selv trådløst), og er udstyret med en 32.000 DPI sensor og optiske Omron switches for præcision og holdbarhed.





Også på udstillingen: Pure Power 13 M, Dark Mount og Light Mount

For at fuldende standen viser be quiet! sit aktuelle sortiment af anerkendte produkter, herunder Pure Power 13 M – en fuldt modulær, ATX 3.1 compliant strømforsyningsserie med native PCIe 5.1 connectors, 80 PLUS® Gold og Cybenetics Gold effektivitet samt 10 års garanti.

Lineup’et ville heller ikke være komplet uden de nyligt lancerede Dark Mount og Light Mount mekaniske gaming-tastaturer, som er udstyret med be quiet! silent switches, triple-layer sound dampening, solide aluminium top plates, per-key RGB-belysning og omfattende tilpasningsmuligheder via be quiet! IO Center software.

Dark Mount tilbyder et modulært design med en unik Media Dock, mens Light Mount leverer et stilrent, minimalistisk look med et integreret Media Wheel.





“Hos be quiet! brænder vi for at flytte grænserne for performance og stilhed,” siger Aaron Licht, CEO hos be quiet!.

“Med vores nyeste PC cases, cooling solutions og peripherals, som vises på gamescom 2025, glæder vi os til at give gamere og creators produkter, der kombinerer banebrydende engineering, tilgængelighed og vores umiskendelige stil.”