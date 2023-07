Computex 2023: Gigabyte er inspireret af hajer

Turen på Computex 2023 gik også forbi Gigabyte/AORUS, der har deres eget setup lidt væk fra den store Nangang hal, hvor de fleste andre producenter er placeret.

Stealth Systemer

Vi har tidligere omtalt Gigabytes Project Stealth. Det er dog nu et projekt, som er blevet til et mere reelt produkt, som naturligvis også blev vist frem på Computex i år. Lidt i tråd med hvad vi også så ved Cooler Master, så er tanken bag Stealth, at det skal være lettere at samle en PC.





Gigabyte har dog taget et skridt længere med specialdesignet hardware og kabinetter. Med Stealth har Gigabyte flyttet alle stik på deres bundkort og grafikkort om på bagsiden. Det kombineres så med et specielt kabinet, med gennemføringer til bagsiden, så man har adgang til stikkene her.

Det betyder, at alle stik som fx dit 24 pins, EPS, PCIe og endda tilslutninger til frontmonteret USB. lyd og power kan tilsluttes fra bagsiden af kabinettet. Der skal altså ikke føres nogen kabler inden i hovedkammeret på din PC, hvilket giver et meget rent og ryddeligt look.

Demo modellen her på messen havde så et ret rodet look i det bagerste kammer, hvor der ikke ligefrem var brugt meget tid på kabelstyring. Det er dog måske netop pointen, for på forsiden af systemet så det smukt og ryddeligt ud.

Med Stealth kan man let på et pænt system, da alt kabelrod er gemt HELT væk.

Det er på overfladen en god ide, men jeg kan dog også se lidt udfordringer i det. Det at man skal bruge specialdesignet hardware og kabinetter begrænser helt sikkert fleksibiliteten.

Hvis du vil benytte dig af Stealth ideen, er man bundet til de komponenter, som er en del af serien. Det er naturligvis muligt at komme anden hardware i kabinettet, men så forsvinder ideen hurtigt.

Samtidigt tænker jeg også, at gensalgsværdien i fx et grafikkort, som kun kan bruges i dette specielle kabinet, er en del lavere.





Windforce Bionic Shark

En anden ny opdatering, vi så fra Gigabyte, var en opdatering til deres Windforce kølere. Deres nyeste udvikler er Windforce Bionic Shark Fan, som er et nyt design på bladene på de blæsere, der bruges på deres grafikkort.

Nu har de fået et rillet design på bladene, der ifølge Gigabyte er inspireret af hajskind. Det nye design skulle reducere støjen fra blæserne med 3 dB og samtidigt hæve det statiske lufttryk med op til 30%.

Hvis de tal holder, så er det en fornuftig forbedring for så lille en designændring.