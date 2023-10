Cooler Master Q300L V2

Cooler Master er endnu engang kommet med nye kabinetter. Hvor denne gang er det omkring Q300L V2, som er en opdateret version. Den sørger for blandt andet et mere opdateret design og features, med USB-C. Udover det byder kabinettet på en lille størrelse, med meget plads og et godt airflow.

20 oct. 2023 kl. 08:41 Af Berger DEL:

Inden vi går i gang, har jeg været inde på Cooler Masters hjemmeside, for at finde specifikationer på Q300L V2.

Specifikationer og features

Type: Mini tower

Mini tower Dimensioner: 387 x 220 x 383 mm

387 x 220 x 383 mm Materialer: Metal, plastik, hærdet glas

Metal, plastik, hærdet glas Bundkort support: Op til Micro-ATX

Op til Micro-ATX Harddisk pladser: 2x 2.5” + 1x 3.5”

2x 2.5” + 1x 3.5” Maksimal PSU-længde: 160 mm

160 mm CPU-køler maksimal højde: 159 mm

159 mm Grafikkort maksimal længde: 360 mm

360 mm Farver: Sort

Sort PCI-slots: 4

Blæser support:

Front: 2x 120 / 2x 140mm

2x 120 / 2x 140mm Top: 2x 120 mm

2x 120 mm Bag: 1x 120 mm

1x 120 mm Bund: 1x 120 mm

Radiator support:

Front: Op til 240

Op til 240 Top: -

- Bag: Op til 120 mm

Rundt om Cooler Master Q300L V2

Q300L V2 er et mini kabinet, som kun fås i sort. Det er et lille kabinet, som har fokus på fleksibilitet, airflow og stadig sørger for der er plads til en ATX strømforsyning og op til Micro-ATX bundkort.

Der er intet på fronten som afslører kabinettet kommer fra Cooler Master, og den er lavet i metal med store huller, som både skaber et godt airflow, men også giver fleksibilitet til hvor blæser eller radiator kan placeres henne. Ved siden af det kommer der også et magnetisk støvfilter med.

Der er ingen front som kan fjernes eller skal tages af for at montere blæsere. Det eneste som er nødvendigt at fjerne, er det magnetiske støvfilter, som nemt kan tages fra, så der er nem adgang til at montere flere blæsere.

Kigger vi på toppen at kabinettet, har Q300L V2 indgange til headset, to USB 3.0 indgange, en power knap og USB-C.





Vi bevæger os videre ind i kabinettet, og har nu fået glassiden af. Kabinettet understøtter både ITX og micro-ATX bundkort. Vi har gode muligheder for at få kabler frem både i siden, bunden og toppen. I fronten har vi plads til to 120/140 blæsere eller op til 240 mm radiator. I toppen har vi plads til to 120 mm blæsere. Det skulle også være muligt at montere op til én 120mm blæser i bunden.

Q300L V2 fra Cooler Master kommer med én 120mm 3-pin blæsere.

På bagsiden har vi fire PCIe ekspansions slots, Hvilket gør det muligt kun at have monteret ét grafikkort. Alle pins skal brækkes af hvis de skal bruges.

Åbner vi op bagtil på Q300L V2, har Cooler Master ikke gjort meget ud af gange til kabelføring. De har lavet små hængsler, hvor det er muligt at sætte ledninger fast med strips. Det giver dog stadig det nødvendige, til at kunne fastgøre kablerne. Vi har også plads til to 2.5 SSD harddiske og én 3.5 harddisk.

I Bunden har vi pladsen til strømforsyningen, som ikke bliver beskyttet eller skjult af noget.

Montering af hardware

Inden vi bevæger os over til montering af hardware i kabinettet, skal vi tage et kig på det medfølgende tilbehør. Det hele kommer i en stor pose, med strips, og clips til montering af harddiske. Skruerne er alle samlet i en lille pose.

Strømforsyningen sættes ind fra siden i bunden, hvor der er et lille frontbur som skal skrues af og sættes på strømforsyningen. Derefter kan den sættes på plads, og skrues fast til kabinettet igen.

Q300L V2 fra Cooler Master understøtter ITX og micro-ATX bundkort. Selvom der bliver monteret AIO vandkøling, så har vi stadig fin plads til grafikkortet. Desværre har det lidt begrænsning på placering af køleren, da kabinettet kun kan have det i fronten, og selv der, er der kun lige plads. Det gør også at slangen kommer til at hvile på glasset, og man skal sætte det tilbage med lidt snilde.

Pris

Jeg har fundet en pris på Q300L V2 Fra Cooler Master som lyder på 520,- DKK. Hvilket må siges at være en spiselig pris.

Ønsker du at se flere detaljer omkring Q300L V2, kan du finde mere på Cooler Master’s hjemmeside, ved at klikke på banneret.

Konklusion

Q300L V2 er et kabinet, hvor det er tydeligt Cooler Master har valgt at gå på kompromis med de små detaljer. Det kan også hurtigt føles som en metalkasse, hvor de formået at forme et kabinet ud fra det. Blandt andet med PCIe som skal brækkes af, fremfor at de er sat fast med skruer.



Selvom jeg ikke fik følelsen af et high end kabinet, når jeg stod og samlede i det, skal man også tage prisen i betragtning, som må siges at være i den lave ende. Når det så er sagt, så er det et kabinet, som er utrolig nemt at arbejde med, hvor der ikke er en masse klips, som skal klikkes ud, for at tage fronten eller toppen af.

Kabinettet er også lavet i primært metal, hvilket stadig giver følelsen af det er et kabinet som også nok skal holde, og er solidt konstrueret. Selvom kabinettet er i en mindre størrelse, er der dog stadig plads til at kunne montere op til 240mm vandkøling i den, samt stadig have en fornuftig størrelse grafikkort monteret.



Selve designet gør også der er fin luftstrøm igennem, og det er rigtig godt, at selvom kabinettet kommer med den lave pris, at Cooler Master stadig har prioriteret at få magnetiske støvfiltre med. En anden ting som også kommer med i den pris er USB-C forbindelse i frontpanelet, hvor vi tit ser, det er en ting som bliver sparret væk, så viser det også at det begynder så småt at være en standard, som næsten er et krav det er med.

Selvom Q300L V2 er et lille kabinet, til en lille pris. Kunne jeg dog godt have set de havde formået at få et PSU cover ind i det, som måske bare kunne have fyldt det nødvendige af bunden. Det samme gør sig gældende i forhold til bagsiden, hvor det er ikke meget skjul over kablerne, og det kan være svært at få dem gemt ordentlig væk, så de ikke kan ses fra glas siden.

Selvom jeg skrev at kabinettet er nemt at arbejde med, så kræver det stadig lidt værktøj til at få fjernet alle siderne, og det gør også hvis du hurtigt skal ind og skifte eller rette noget. Så skal du have fat i værktøjskassen eller have en skruetrækker i nærheden.

Til slut mangler vi en score, og her kommer Q300L V2 fra Cooler Master afsted med et solidt 8 ud af 10. Det er et kabinet med gode muligheder og en god pris. USB-C som trækker op, og stadig gode arbejdsforhold, når man skal sætte hardware i det. Der er nogle små ting, som ikke er livsnødvendige, men kunne have været rart de havde tilføjet, i form af nemmere afmontering af glassiden og muligheden for at skjule og fører kablerne bedre.

Godt

God plads for et mini tower

Lækker kvalitet og design

Nem at adskille

Airflow optimeret

Mulighed for vandkøling

Pris

USB-C på front panel

Knap så godt

Mangler noget til at skjule kablerne fra panelet

Skal bruge værktøj for at få siderne af

Score: 8